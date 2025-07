Monday, 28 July 2025, 11:28 HKT/SGT Share:

來源 Phoenitron Holdings Limited 品創控股授購股權 訂首三季完成7,500萬港元盈利目標 - 彰顯業績信心 激勵僱員共築長遠發展

香港,2025年7月28日 - (亞太商訊) - 品創控股有限公司(「品創控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:8066)公佈向集團兩家全資附屬公司山西動創數娛科技集團有限公司(「山西動創」)及賽博幻境(香港)有限公司(「賽博幻境」)的10名合資格僱員(「承授人」)授出購股權,以獎勵僱員在推動集團業務持續增長及實現卓越業績的重大貢獻。同時,透過授予購股權,能進一步將僱員的利益與集團的長遠發展目標緊密結合,激勵僱員積極參與集團的未來發展,提升整體競爭力及經營表現,並鞏固僱員長期為集團服務的承諾及意願。 購股權計劃合共授出52,500,000份購股權,每份購股權賦予承授人權利認購一股股份,行使期為授出日起計十年。值得一提的是,是次授出之購股權的行使條件與山西動創及賽博幻境的業績掛鈎,兩家公司截至2025年9月30日止九個月的未經審核稅前溢利總額需不少於7,500萬港元,此舉反映集團對兩家附屬公司未來表現及業績達標的高度信心。 關於品創控股有限公司

品創控股有限公司的使命是妥善運用公司所獲得的資本與獨特投資機會,為股東提供穩定的優渥收入與獲利。品創由三個主要事業部門組成,包括智能卡製造服務、投資服務與資源回收投資,主要業務為生產及銷售智能卡、提供定製智能卡應用系統、提供財務及管理諮詢服務、廢舊金屬銷售及貿易、以及媒體與娛樂行業之投資。公司的總部位於香港,旗下控股公司與投資則遍佈大中華地區。 關於山西動創數娛科技集團有限公司

山西動創數娛科技集團有限公司(前稱「海南動創數娛科技集團有限公司」)從事運營泛娛樂數字生態系統會員電子商務平台,平台主要提供帶私域流量的娛樂電子商務,包括提供數字產品及服務。 關於賽博幻境(香港)有限公司

賽博幻境(香港)有限公司(前稱「智能生產管理系統有限公司」)從事提供人工智能語音服務。



