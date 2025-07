Friday, 25 July 2025, 19:36 HKT/SGT Share:

來源 Nanjing Leads Biolabs Co.,Ltd. 維立志博於聯交所主板成功上市 - 每股發售價35港元 總集資額(含綠鞋)可達1.89億美元

香港,2025年7月25日 - (亞太商訊) - 下一代肿瘤免疫疗法的领跑者 - 南京維立志博生物科技股份有限公司(「維立志博」或「公司」,股份代號:9887.HK),宣佈於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市,股票代號爲9887.HK。 維立志博此次發售每手買賣單位100股H股,最終發行價為每股35.00港元,處於31.60港元至35.00港元價格區間的上限。基礎發行股數為36,862,500股H股(經計及發售量調整權獲悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定),其中香港發售股份數目為16,027,200股H股(經重新分配後予以調整),國際發售股份數目為20,835,300股H股(經計及發售量調整權獲悉數行使、經重新分配後予以調整及視乎超額配股權行使與否而定)。超額配售權方面,超額分配的發售股份數目(經計及發售量調整權獲悉數行使)為12,821,700股H股,均來自國際發售。募集資金規模方面,算上綠鞋後總發行規模可達1.89億美元。 融资达1.89億港元 18A最强基石阵容领跑 維立志博此次IPO招股引入基石投资者9席,合共認購約5.42億港元。基石投资者名单集结多家头部医疗专业基金及长线机构,既有國際知名醫療專業基金OrbiMed、TruMed,也包含國內頭部公募基金易方达基金;既包括活躍香港二級市場的創新藥投資基金Foresight Funds、Sage Partners,更不乏腾讯、高毅等長線價值的國內頭部著名私募基金。此外,還有老股東著名醫藥專業投資基金正心谷资本和汉康资本的加倉。摩根士丹利、中信证券為本次發行之聯席保薦人。 根據公司策略,維立志博本次IPO募集所得資金淨額的約65.0%擬將用於臨床階段候選藥物正在進行及計畫進行的臨床開發和監管事務;約15.0%將用於推進臨床前資產、擴展現有管線並優化技術平台;約10.0%將主要用於提升生產能力,其次用於候選藥物獲批銷售後的商業化;以及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。 公司於2012年成立,是一家臨床階段生物科技公司,專注於腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新療法的發現、開發及商業化。公司已建立多元化的產品組合,包括4款核心及主要產品,各款產品組合均處於全球臨床進度領先的候選藥物之列(不論於其各自藥物類別或針對相同靶點的藥物當中)。其中,核心產品LBL-024由公司內部開發,是一款處於註冊臨床階段的PD-L1與4-1BB雙特異性抗體,其為全球首個已處於註冊臨床階段的靶向4-1BB受體的療法,亦有望成為治療晚期肺外神經內分泌癌的首款獲批藥物。 維立志博的核心業務模式是自主發現、開發及商業化腫瘤免疫療法。公司通過重點佈局腫瘤免疫2.0(IO 2.0)、T細胞銜接器(TCE)和抗體偶聯藥物(ADC)三大領域,積極探索多領域組合療法,在全球腫瘤治療領域建立了差異化競爭優勢。截至目前,維立志博的腫瘤管線共12款產品,分別為3款單克隆抗體、5款雙特異性抗體、3款抗體偶聯藥物(ADC)以及1款雙特異性融合蛋白。此外,維立志博還佈局針2款自身免疫性疾病,包括1款雙特異性融合蛋白及1款三特異性抗體。 技術平台持續創新維基 多款核心產品顯露行業頭部潛質 公司採用科學驅動的研發方法,開發了包括LeadsBody™平台(CD3 T-cell engager平台)、X-body™平台(4-1BB engager平台)、Linker-payload(ADC技術平台)在內的專有技術平台。技術平台是公司持續創新的基石,並已通過雙特異性抗體組合的臨床結果得到驗證。 LeadsBody™平台為靶向CD3的雙特異性抗體的開發提供了堅實的技術支援,通過對TCE分子設計進行多樣化修改,可精細調節TCE對CD3及腫瘤相關抗原的親和力,通過精准的空間位阻分子結構設計,做到只在腫瘤微環境中條件啟動,從而有效減少細胞因數風暴風險,降低系統性毒性。通過LeadsBody™平台量身定制的分子定位及空間排列能優化療效與安全性之間的平衡,減少與毒性相關的治療中斷,延長治療持續時間,提高患者的生活品質。 基於這一平台,維立志博已在更具市場前景的實體瘤治療領域建立了先發優勢,截至目前,已佈局6款差異化TCE管線產品,成功建起覆蓋血液瘤、實體瘤及自免三大疾病領域的TCE產品矩陣。 血液瘤領域

- LBL-034:GPRC5D/CD3雙特異性抗體,用於治療多發性骨髓瘤。

- LBL-043:LILRB4/CD3雙特異性抗體,用於治療急性髓系白血病及多發性骨髓瘤。 實體瘤領域

- LBL-033:MUC16/CD3雙特異性抗體,用於治療MUC16高表達的實體瘤,特別是卵巢癌、宮頸癌及子宮內膜癌等婦科癌症。

- LBL-054:CDH17/CD3 T-cell engager,在結直腸癌、胃癌、胰腺導管腺癌、神經內分泌癌等廣泛適應症中有良好應用前景。

- LBL-058:靶向DLL3的TCE雙特異性抗體-藥物偶聯物,全球首創的TCE ADC新品類產品,在DLL3表達陽性的小細胞肺癌、神經內分泌腫瘤治療中具有良好前景。 自免領域

- LBL-051:全球首創CD19/BCMA/CD3三特異性抗體,可有效阻斷B細胞及漿細胞產生自體抗體,同時有可能持續抑制B細胞過度啟動、分化及轉化為漿細胞,從而有望透過調節B細胞調節的多個方面實現卓越的治療效果。目前已與知名生物技術風險投資公司Aditum Bio成立的NewCo達成合作。 X-body™平台利用先進的抗體工程技術,以2:2結構創造差異化的雙特異性抗體,其首個產品LBL-024開創性地採用PD-L1/4-1BB雙特異性抗體設計,獨特的分子設計使LBL-024能夠做到在腫瘤微環境中條件啟動4-1BB的激動劑作用,克服有關4-1BB系統性毒性尤其是肝毒性這一主要障礙,降低全身毒性的風險,成功攻克了4-1BB這個腫瘤免疫明星靶點開發的行業難題,成為全球首個也是唯一一款進入註冊臨床階段的4-1BB抗體藥。 值得特別指出的是,4-1BB作為激動劑,能夠重新啟動衰竭的T細胞並大量擴增,因此特別適合治療PD-1/PD-L1耐藥的或無效的所謂冷腫瘤。 公司目標為發展成為一家綜合性生物技術公司,迄今為止,公司已經建立從早期篩選及發現、臨床前研究、臨床開發、CMC到中試生產的整個藥物開發過程中的所有基本功能。該等綜合能力凸顯公司在藥物開發活動的可擴展性及可複製性,使其能夠持續推進候選藥物的開發。利用該等各不相同但相互關聯的功能之間的協同作用,在短短三年內即實現從靶點選擇至提交IND的高效藥物開發流程,根據弗若斯特沙利文的資料,此優於行業約5至6年的平均水平。作為自主開發的補充,維立志博亦與第三方合作進行候選藥物的臨床開發及商業化,以通過對外授權許可、商業化合作或其他戰略合作更好地把握市場機遇。隨著臨床資產接近商業化上市,公司可能會考慮建立具商業規模的生產設施,並透過合作及內部銷售團隊加強商業化能力。 南京維立志博生物科技股份有限公司(「維立志博」或「公司」;股份代號:9887.HK)是一家臨床階段的生物科技公司,公司成立於2012年,致力於創新療法的發現、開發及商業化,以滿足中國及全球在腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未獲滿足的醫療需求。 公司作為下一代腫瘤免疫療法的領跑者,擁有涵蓋14款創新候選藥物的差異化創新管線,其中6款已成功進入臨床階段,4款主要產品均處於全球臨床進度領先的候選藥物之列。 公司採用科學驅動的研發方法,已成功建立涵蓋抗體發現及工程、體內及體外療效評估以及成藥性評估的綜合研發能力。公司亦開發了包括LeadsBody™平台(CD3 T-cell engager平台)、X-body™平台(4-1BB engager平台)在內的專有技術平台。技術平台是公司持續創新的基石,並已通過雙特異性抗體組合的臨床結果得到驗證。 公司成功建立起了在早期研發、轉化醫學、臨床開發、CMC以及業務拓展方面無縫銜接的自主能力。公司候選藥物的創新性質及競爭優勢,配合其全球視野、積極主動的策略及高效的臨床驗證使公司成為備受歡迎的合作夥伴。 此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表南京維立志博生物科技股份有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡︰ 博達浩華國際財經傳訊集團 馮嘉莉女士 (852)31506763 kelly.fung@h-advisors.global 王佩女士 (86)13520068960 evie.wang@h-advisors.global



