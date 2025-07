Friday, 25 July 2025, 17:18 HKT/SGT Share: OMS能源2025財年業績增長強勁 Roth Capital評級買入潛在升幅40%

香港,2025年7月25日 - (亞太商訊) - 美國總統特朗普的大而美法案通過,市場預期將對美國能源結構造成重大影響。整個法案重點之一是美國聯邦政府未來將取消風電、太陽能、電動車等綠色能源補貼,但同時擴大石化能源補貼。換言之,美國能源結構將重返舊時代,亦即是美國的黃金美元時代。亦因此,大家都要看清形勢,押寶能源板塊中的基礎設備商及煉油廠,而不是與國際油價息息相關的上游能源股。 近期,Roth Capital發表了研報,首次覆蓋總部位於新加坡、專注地面井口系統(SWS)和石油專用管材(OCTG)研發生產的OMS Energy Technologies (NASDAQ: OMSE),評級「買入」,目標價10美元。OMSE於7月24日公布2025財年業績,而股價於業績公布後大升逾8%,收報7.18美元,較目標價仍具有近40%的上行空間。 OMSE的業務主要是生產用於石油和天然氣行業的勘探開發基礎設施,即地面井口系統(SWS)和石油專用管材(OCTG),產品廣泛覆蓋亞太地區、中東和北非地區的陸上和海上勘探開發活動。目前,公司在6個司法轄區設有11個位於油氣服務中心的生產設施,還在一些頂級終端用戶的勘探開發業務附近設有精加工設施,其中包括其最大客戶沙特阿美(Saudi Aramco)所在的沙特阿拉伯。 7月24日,OMSE公佈了截至2025年3月31日的全年業績。年內,公司營收達約2.04億美元,經營利潤約6,000萬美元,均同比大幅增長。此外,公司現金充裕,截至2025年3月31日,在手現金達7,580萬美元。 值得留意的是,OMSE的2025財年的經營利潤同比增長強勁。公司因於2023年前進行了重組,管理層從大股東手中進行buyout併購,故在2024年按國際會計標準計價,把資産淨值溢價約4940萬美元計入,形成2023/2024年財年的淨利潤高達8,000萬+美元。扣除相關一次性資産溢價計入後,2025財年的經營利潤達到5990萬美元,較2024財年的4340萬美元實現同比大幅增長。



特阿美訂單長達10年 收益穩健 根據Roth Capital 的預測,OMSE未來幾年的增長將維持於一個高水平。主要受益於公司在西非安哥拉和泰國市場獲得了新訂單,在拓展全球業務方面取得重大進展。而更大的動力是來自於2024 年初,OMSE 與全球最大的石油能源公司沙特阿美 (TADAWUL: 2222) 簽署了為期 10 年的供應協議,每年可能產生 1.2 億至 2 億美元的收益。未來,大有機會通過併購進一步擴大其業務覆蓋面或市佔率,持續提升盈利能力。公司已投資 110 萬美元用於研發用於高壓高溫閘閥的金屬密封件,並已完成工程第一階段。料未來將成新增收入來源。 綜上可見,公司基本面強勁,加上佔全球2023年石化能源需求超過15.6%的美國重返傳統能源年代,不僅有望拉動供需平衡、支持國際油價,還有望推動包括頁岩油的原油產量的上升,利好一眾與油價關連度較少的油服基建股,如OMSE。 最後,美國力圖通過擴大傳統能源交易鞏固美元在國際結算系統的霸主地位,這必然是一個長期趨勢。高盛預期2025年布蘭特原油價格有望維持於每桶76美元,亦進一步反映了這個潛在的美國力量。無論從短期或中長期來看,油服基建股的投資價值正在穩步提升。根據彭博數據,全球油服及相關油田裝備行業的平均市場率為15倍,而OMSE的現價市盈率僅為5倍,反映估值大幅落後。值得一提的是,公司在手現金充足,加上業務穩健,不排除日後派息,值得加倍關注。



