百仕達（1168）擬更名「Z Fin Limited」控股股東換股以行動彰顯信心和支持 轉型戰略升級前景看俏

香港，2025年7月25日 - (亞太商訊) - 百仕達控股有限公司（1168）於前天（7月23日）發佈公告，建議將公司名稱更改為「Z Fin Limited」，正式宣告其戰略的全面升級。緊隨其後，公司確認已收到控股股東的正式通知，將行使其全部可換股債券。

這兩項行動接連發生，正是代表控股股東在得知建議更名後，對公司的未來發展方向看得更為清晰。市場現已瞭解到，這並非一次從零開始的轉型，而是一次基於已有豐碩成果的戰略昇華，其未來發展藍圖亦已相當明確。

深厚佈局浮現，品牌戰略確立

與市場普遍認知不同，百仕達並非今日才踏足金融科技。事實上，集團近年早已洞悉行業潛力，並已積極完成多項重量級的戰略佈局。

其投資組合中，包括了知名的眾安在綫（6060.HK），以及其合營公司ZA Global。而ZA Global全資擁有的眾安銀行（ZA Bank），不僅是香港規模最大的數字銀行，更是首間為穩定幣發行人提供專屬儲備銀行服務的銀行，足證其在Web3領域的領先地位。此外，集團的投資版圖亦已觸及金管局穩定幣發行人「沙盒」的參與者圓幣科技（RD Technologies）。

公司的未來藍圖相當清晰：以現有穩健的地產業務為基礎，結合潛力巨大的金融科技業務，形成「雙線發展」的增長模式。為順應香港政府積極推動數字資產中心的趨勢，集團將繼續探索包括加密資產、現實世界資產（RWA）、Web3及穩定幣等前沿領域的機遇。

因此，此次更名為「Z Fin Limited」，目的極為明確，即是為了更精準地反映集團已具備的金融科技實力，及未來專注於數字資產應用場景的戰略定位。

增長引擎啟動，價值期待爆發

市場對百仕達的估值，顯然仍未充分反映其金融科技引擎的真實潛力，尤其是其核心資產正在發生的質變。

最顯著的例子，便是其合營公司ZA Global旗下的ZA Bank。該行的經營效益正顯著改善，淨虧損率已從2023年的111%大幅收窄至2024年的42%。這組數據的背後，是一個關鍵信號：ZA Bank的業務模式已趨向成熟，正從前期投入階段，邁向健康的、可持續的增長軌道。一旦這部增長引擎正式由虧轉盈，其價值將不再是線性增長，市場期待的是一次爆發性的價值釋放。憑藉ZA Global在金融科技領域的深厚基礎，加上百仕達將來在金融科技上的投入，勢將為百仕達的帶來更為強勁的增長動力。

大股東換股：看準增長潛力，彰顯對前景的信心

正是看準了此等爆發性的增長潛力，控股股東近期的換股行動，其背後邏輯便不言而喻。其換股決定，不僅是其個人遠見的體現，更為全體股東及投資者帶來了實質利益：

- 優化財務，為金融科技業務添注燃料： 換股直接為公司減債2億港元，極大優化了資產負債表，並消除了未來償還本金的現金流壓力。這筆資金將成為金融科技業務最直接的燃料，支持公司在新領域的探索和投資。

- 鞏固股權，期待長期回報並非短期套現： 換股後，控股股東的持股比例由51.34%大幅提升至64.46%。此刻增持，顯然是看好旗下核心資產的價值即將迎來釋放，期待更豐厚的回報顯現。有個別猜測大股東會在短期內出售股份，這想法在商業邏輯上並不合理。作為持股逾六成的控股股東，若在市場上拋售股份，必然會對股價構成沉重沽壓，最終只會損害其自身原來持有的、更龐大的股份價值。因此，最符合其自身利益的選擇，必然是支持公司做大做強，透過企業內在價值的提升，來實現長遠豐厚回報。

總括而言，百仕達（1168）的這次更名，是一次基於深厚實力的價值宣告。公司已清晰展示其「金融科技+地產」的雙線發展增長藍圖，而控股股東的換股行動，則是對這一藍圖最堅定的信任票。當公司的真正價值被市場重新認識，其估值重估之路或已全面開啟。

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