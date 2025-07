Friday, 25 July 2025, 17:03 HKT/SGT Share: 百仕達(1168)擬更名「Z Fin Limited」控股股東換股以行動彰顯信心和支持 轉型戰略升級前景看俏

香港,2025年7月25日 - (亞太商訊) - 百仕達控股有限公司(1168)於前天(7月23日)發佈公告,建議將公司名稱更改為「Z Fin Limited」,正式宣告其戰略的全面升級。緊隨其後,公司確認已收到控股股東的正式通知,將行使其全部可換股債券。 這兩項行動接連發生,正是代表控股股東在得知建議更名後,對公司的未來發展方向看得更為清晰。市場現已瞭解到,這並非一次從零開始的轉型,而是一次基於已有豐碩成果的戰略昇華,其未來發展藍圖亦已相當明確。 深厚佈局浮現,品牌戰略確立 與市場普遍認知不同,百仕達並非今日才踏足金融科技。事實上,集團近年早已洞悉行業潛力,並已積極完成多項重量級的戰略佈局。 其投資組合中,包括了知名的眾安在綫(6060.HK),以及其合營公司ZA Global。而ZA Global全資擁有的眾安銀行(ZA Bank),不僅是香港規模最大的數字銀行,更是首間為穩定幣發行人提供專屬儲備銀行服務的銀行,足證其在Web3領域的領先地位。此外,集團的投資版圖亦已觸及金管局穩定幣發行人「沙盒」的參與者圓幣科技(RD Technologies)。 公司的未來藍圖相當清晰:以現有穩健的地產業務為基礎,結合潛力巨大的金融科技業務,形成「雙線發展」的增長模式。為順應香港政府積極推動數字資產中心的趨勢,集團將繼續探索包括加密資產、現實世界資產(RWA)、Web3及穩定幣等前沿領域的機遇。 因此,此次更名為「Z Fin Limited」,目的極為明確,即是為了更精準地反映集團已具備的金融科技實力,及未來專注於數字資產應用場景的戰略定位。 增長引擎啟動,價值期待爆發 市場對百仕達的估值,顯然仍未充分反映其金融科技引擎的真實潛力,尤其是其核心資產正在發生的質變。 最顯著的例子,便是其合營公司ZA Global旗下的ZA Bank。該行的經營效益正顯著改善,淨虧損率已從2023年的111%大幅收窄至2024年的42%。這組數據的背後,是一個關鍵信號:ZA Bank的業務模式已趨向成熟,正從前期投入階段,邁向健康的、可持續的增長軌道。一旦這部增長引擎正式由虧轉盈,其價值將不再是線性增長,市場期待的是一次爆發性的價值釋放。憑藉ZA Global在金融科技領域的深厚基礎,加上百仕達將來在金融科技上的投入,勢將為百仕達的帶來更為強勁的增長動力。 大股東換股:看準增長潛力,彰顯對前景的信心 正是看準了此等爆發性的增長潛力,控股股東近期的換股行動,其背後邏輯便不言而喻。其換股決定,不僅是其個人遠見的體現,更為全體股東及投資者帶來了實質利益: - 優化財務,為金融科技業務添注燃料: 換股直接為公司減債2億港元,極大優化了資產負債表,並消除了未來償還本金的現金流壓力。這筆資金將成為金融科技業務最直接的燃料,支持公司在新領域的探索和投資。 - 鞏固股權,期待長期回報並非短期套現: 換股後,控股股東的持股比例由51.34%大幅提升至64.46%。此刻增持,顯然是看好旗下核心資產的價值即將迎來釋放,期待更豐厚的回報顯現。有個別猜測大股東會在短期內出售股份,這想法在商業邏輯上並不合理。作為持股逾六成的控股股東,若在市場上拋售股份,必然會對股價構成沉重沽壓,最終只會損害其自身原來持有的、更龐大的股份價值。因此,最符合其自身利益的選擇,必然是支持公司做大做強,透過企業內在價值的提升,來實現長遠豐厚回報。 總括而言,百仕達(1168)的這次更名,是一次基於深厚實力的價值宣告。公司已清晰展示其「金融科技+地產」的雙線發展增長藍圖,而控股股東的換股行動,則是對這一藍圖最堅定的信任票。當公司的真正價值被市場重新認識,其估值重估之路或已全面開啟。



話題 Press release summary



部門 金融, Real Estate & REIT, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network