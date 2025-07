Friday, 25 July 2025, 10:52 HKT/SGT Share:

來源 Essex Bio-Technology Limited 億勝生物多劑量地誇磷索鈉滴眼液獲中國國家藥品監督管理局批准上市

香港,2025年7月25日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司(「億勝生物」或「集團」,股票代碼:1061.HK)欣然宣布,集團間接全資附屬公司珠海億勝生物製藥有限公司已收到國家藥品監督管理局批准於中華人民共和國進行多劑量地誇磷索鈉滴眼液(「獲批准産品」)注册及商業化。 獲批准産品是一款含有3%地誇磷索鈉(5ml:150mg)的多劑量滴眼液劑型,適用於包括結膜上皮損傷和泪液异常在內的乾眼症的治療。該活性藥物成分地誇磷索鈉是一種P2Y2受體激動劑,它作用於結膜組織,促進含有水分和分泌性粘蛋白的泪液分泌。它還可促進角膜上皮上膜結合型粘蛋白的表達。通過提升泪液中的脂質含量,它從數量和質量上改善泪液异常,並顯示出使眼表狀况接近正常、改善乾眼症狀和角膜上皮損傷的療效。 獲批准産品將與集團已獲批的不含防腐劑單劑量地誇磷索鈉滴眼液一並,為不同類型的中國患者提供更多優質治療選擇。此地誇磷索鈉滴眼液的成功獲批將進一步豐富集團眼科産品組合,增强集團在眼科領域的市場地位。 關於億勝生物(股票代碼﹕1061.HK) 億勝生物是一間專注於研發、生産和銷售基因工程藥物b-bFGF的生物製藥企業,擁有包括貝複舒®、貝複濟®、貝複新®在內的六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外,公司還擁有包含一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®卵磷脂絡合碘膠囊等的多元化産品組合,主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療。 這些産品在公司於中國的44個區域辦事處的支持下,在逾14,000家醫院進行營銷和銷售。依托自身在生長因子和抗體技術領域的研發平台,億勝生物在多個臨床階段擁有强大的項目管綫,涵蓋廣泛的領域和適應症。



