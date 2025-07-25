鎂信健康攜手多方力量 共促粵港澳大灣區醫療保險發展

香港，2025年7月25日 - (亞太商訊) - 隨著粵港澳大灣區建設不斷深化，區域內居民對跨境醫療服務與醫療保險協同發展的需求日益迫切。7月24日，一場以"粵港澳大灣區醫療保險發展"為主題的行業論壇於香港舉行，來自保險、醫療、科技等領域的機構代表與專家齊聚一堂，圍繞跨境醫療保障一體化、保險產品創新與服務標準化等核心議題展開深入交流。論壇期間，各方共同探討大灣區醫療保險發展新路徑，並見證跨境醫療行業解決方案正式發佈。

聚焦醫療互聯互通，發佈跨境保障方案

論壇上，鎂信健康創始人兼首席執行官張小棟先生指出，粵港澳大灣區作為我國經濟最具活力的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。"塑造健康灣區"戰略的踐行，是對千萬灣區居民"病有所醫、醫有所保"期盼的回應。鎂信健康圍繞"藥品可及、醫療連接、支付簡化"三個核心痛點，推出跨境醫療解決方案，具體涵蓋：

第一件事，是"把藥帶進來"。依託鎂信創新藥械的資源優勢，致力於把最新上市的癌症、罕見病治療藥、以及海南特藥特械等全球創新藥械帶到大灣區患者的身邊；

第二件事，是"把醫連起來"。提供包括專家預約、陪診、第二診療意見、住院手術安排等全流程服務，優化港人北上診療體驗；

第三件事，是"把支付變簡單"。依託鎂信的一碼直付平臺，探索實現患者北上就醫無需墊付，努力讓跨境醫療的保險理賠像掃碼一樣簡單。

鎂信健康創始人兼首席執行官 張小棟

在跨境醫療解決方案環節，中再壽險產品開發部總經理王明彥先生與鎂信健康首席商務官郎立良先生也分別發表主題演講。他們深入探討了跨境醫療在大灣區面臨的機遇與挑戰，分享了在產品設計、服務模式等方面的創新實踐與經驗。

匯聚行業智慧 共建健康灣區

活動現場同步舉行「服務國家戰略，共建健康灣區」發佈儀式，宣佈各方將在資源整合，模式創新等層面持續合作，探索更多適配於大灣區的醫療保險產品與服務。在隨後的圓桌論壇環節，由鎂信健康首席商務官郎立良先生擔任主持人，與尚志醫療集團醫務行政總監、外科專科醫生郭寶賢先生，中國太平洋人壽（香港）聯席行政總裁、香港精算學會（ASHK）前主席、現任理事Simon Lam先生，香港精算視覺保險學會會長、大灣區保險學院聯合創始人牟劍群先生，以及諾華香港的相關代表深入探討大灣區醫療保融合的各方實踐。各位嘉賓從不同角度分享了對大灣區醫療保險發展的見解與建議，探討了如何加強大灣區醫療保障合作、提升醫療服務水準、促進保險產品創新等關鍵問題。鎂信健康在論壇中積極發聲，提出通過公立+特需/私立結合、資源整合等方式，賦能醫療資源的互補和互通，推動大灣區醫療保險服務的升級與優化，為大灣區居民提供更加優質的醫療保障體驗，得到了與會嘉賓的廣泛認可與支持。

「服務國家戰略，共建健康灣區」發佈儀式

凝聚信心 攜手同行

論壇壓軸環節，中國太平洋人壽保險原董事長、大家保險集團原總經理徐敬惠先生發表主旨發言。他從行業發展的宏觀角度，對大灣區醫療保險的未來發展進行了深入分析與展望，總結出三個"心"的感受。首先是信心，近年來，在各項政策的推動下，大灣區醫療互聯互通成效明顯，多項跨境醫療福利成功"過河"，跨境醫療的"民生流量"也在政策協同的推動下持續升溫，這讓我們對未來充滿信心。第二個是"初心"，徐敬惠先生強調，"以人民健康為中心"的初心，是破解難題的指南針。最後是"同心"，不管是中再、鎂信，還是醫療、醫藥機構，都在各自領域搭建著連通橋，各方攜手共同推動大灣區醫療保險事業的發展，為大灣區居民的健康保駕護航。

此次論壇發佈的"灣區跨境醫療解決方案"，鎂信健康深度參與並提供特藥支持。它打破了地域壁壘，整合了兩地資源，為跨境醫療服務的標準化、一體化樹立了典範。這種合作模式不僅提升了居民的健康保障體驗，也為行業探索出了一條可持續發展的新路。

本次粵港澳大灣區醫療保險發展論壇的順利舉行，不僅推動了灣區保險行業對跨境醫療議題的深度關注，也為後續創新與產業協作奠定了良好基礎。鎂信健康作爲參與方之一，將持續深耕大灣區，攜手更多夥伴推進醫療保障數智化轉型，助力實現健康灣區的美好願景。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network