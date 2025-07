Thursday, 24 July 2025, 13:51 HKT/SGT Share:

來源 Quantum Solutions Co., Ltd 日本東京交易所掛牌企業Quantum Solutions啟動比特幣儲備業務 - 獲福布斯控股投資方提供千萬美元支持

香港,2025年7月24日 - (亞太商訊) - 日本東京證券交易所掛牌企業 Quantum Solutions Co.,Ltd.(2338.T)於7月23日宣佈,正式啟動比特幣儲備業務,計劃在未來12個月內逐步建立最多3,000枚比特幣(BTC)的儲備倉位,作為其長期財務戰略中的數字資產配置項目。該計劃將由集團全資擁有的香港子公司 GPT Pals Studio Limited 負責執行,初期建設所需的資金已獲國際私募投資機構 Integrated Asset Management (Asia) Limited 提供,金額為1,000萬美元。 這是Quantum Solutions首次在公開層面披露其對加密資產的部署計劃。公告顯示,該公司將比特幣視為未來企業資產結構中的長線「戰略型儲備品種」, 計劃將分階段實施,以確保其得到適當風險管控和財務管治。3,000枚比特幣(BTC)計劃將採取階段化路徑實施,購入時機和規模取決於現行市場條件、資本可用性和監管環境。 Integrated Asset Management (Asia)是一家總部位於香港的投資公司,於 2014 年主導了對福布斯傳媒的收購。該公司由任德章先生創立,專注於公募和私募股權投資。任先生透過其控股公司,包括Integrated Asset Management (Asia) 持有福布斯傳媒的多數股權,餘下少數股權則由福布斯家族持有。Integrated Asset Management (Asia)參與這項計畫突顯了機構投资者對將比特幣納入現代企業的財務考量之開放程度日益提高。 根據披露,該比特幣儲備項目將由GPT Pals Studio Limited具體承擔相關建設與運維工作,公司已開始建立安全且可審計的數位資產基礎設施,包括專屬數字資產冷熱錢包隔離系統、内部風險控制和會計機制,等基礎工作。公司的董事會及審計委員會將根據適用的監管和會計標準,定期監督投資組合的估值、風險敞口和管治。 根據當前市場價格測算,3,000枚比特幣的總價值約為538億日元(折合約25億港元),公司表示,這是一項長期的投資策略,而非短期投機,並表示其資產配置將以財務穩定性與股東價值為導向。 Quantum Solutions 執行長(Francis Zhou)表示:「我們具備獨特優勢,可打造以比特幣為核心的資本架構。我們的目標不僅是累積比特幣,更要以機構級的紀律執行此目標。」「我們正與頂尖的資產管理公司、主權財富管理機構以及金融科技領袖進行高層次的磋商,以負責且迅速的方式擴展我們的財務規劃藍圖。」 當前,全球愈來愈多國際上市企業與大型機構投資者已將比特幣納入財務結構之中,用以對沖通脹及分散貨幣政策風險。Quantum Solutions 此次計劃的推出,正處於該趨勢的早期階段。公司本次選擇以香港作為數字資產業務的運營中心,也反映出其對區域金融制度、基礎設施與監管環境的信心。 Integrated Asset Management Limited創辦人任德章表示:「Quantum Solutions 展現出明確的策略願景與堅定的決心。我認為他們在打造具規模的比特幣財庫方面有潛力引人注目,我期待支持他们在開拓機構通道及資本協調的努力。對於具備- 全球拓展雄心與專注執行力的企業而言,這是一個恰逢其時的良機。」 該計劃的啟動,亦可視為Quantum Solutions從傳統科技解決方案企業向多元化財務體系構建方向邁出的關鍵一步。配合未來業務增長,公司將在資本結構層面持續評估新型資產工具與技術平臺的整合可能性,以提升綜合財務穩健性與全球應對能力。 據悉,若本次比特幣儲備業務在未來對財務報表構成實質性影響,公司將依據東京交易所相關規定進行必要的信息披露與更新。 關於 Quantum Solutions

Quantum Solutions Co.,Ltd.(東京證券交易所:2338.T)是一家總部位於日本東京的高成長科技企業,專注於人工智能、大數據分析及區塊鏈相關技術的研發與應用。公司成立於2004年,並于東京證券交易所掛牌上市。Quantum Solutions 的核心業務涵蓋金融科技、醫療健康、智能製造等多個行業領域,致力於以技術驅動產業轉型。截至 2025 年 2 月 28 日,公司實現收入約470 万美元,擁有数項游戏类别的注册商标和技術專利。更多信息請訪問公司官網:https://www.quantum-s.co.jp/en/corporate 前瞻性聲明

本新聞稿包含根據公司目前可取得之資訊,以及對未來事件與預期所作的若干假設所形成的前瞻性聲明。此類聲明涉及各種風險與不確定性,包括但不限於政策變動、市場狀況、技術發展及監管因素,皆可能導致實際結果與此類聲明中所表達或暗示的結果出現重大差異。建議現有及潛在投資者審慎評估潛在風險,並避免對本新聞稿中所包含的任何前瞻性聲明寄予過高信賴。此類聲明僅適用於本新聞稿發佈之日,除法律另有規定外,公司並無義務因新資訊、未來事件或其他情況而更新或修正任何前瞻性聲明。 如有進一步查詢,請聯絡:

香港/國際:

Mr. Steven Tung

Email: steven.tung@quantum-s.co.jp

日本:

Ms. Linda Peng

Email: linda.peng@quantum-s.co.jp



