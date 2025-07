Thursday, 24 July 2025, 10:12 HKT/SGT Share: 十年佈局成果顯現 百仕達控股擬更名Z Fin Limited確立金融科技核心地位

香港,2025年7月24日 - (亞太商訊) - 2025年7月23日,百仕達控股有限公司(股份代號:1168.HK,英文名稱:Sinolink Worldwide Holdings Limited,以下簡稱「百仕達」或「公司」)發佈公告,公司董事會建議將公司名稱由「Sinolink Worldwide Holdings Limited」更改為「Z Fin Limited」。新名稱Z Fin Limited生效後,中文名稱「百仕達控股有限公司」將不再採納用作識別用途。 順應數字資產趨勢,注入金融科技動能

目前,全球金融科技及數字資產領域正迎來前所未有的發展機遇,香港政府正積極推動將香港發展成為亞洲的加密貨幣與數字資產中心。為順應行業趨勢並實現戰略升級,公司將繼續探索金融科技的未來發展及投資機遇,包括加密資產、現實世界資產(RWA)、Web3及穩定幣等領域。新名稱將清晰地反映公司專注於金融科技領域及探索數字資產應用場景的戰略定位,並更為準確地傳達公司的企業形象及身份認同,進一步提升公司在金融科技領域的品牌辨識度及市場影響力,預期將為公司整體業務發展帶來積極影響。 立足時代發展拐點,進軍金融科技新藍海

近年來,百仕達已洞悉到金融科技領域的巨大發展潛力,除繼續房地產發展、物業管理、物業投資及融資服務,公司已逐步將其戰略重心擴大至金融科技領域。在戰略轉型過程中,百仕達已透過投資於重點金融科技公司積極進行佈局,其中包括眾安在線(股份代號:6060.HK),以及合營公司眾安科技(國際)集團有限公司(「ZA Global」)。ZA Global全資擁有的眾安銀行有限公司(「ZA Bank」)是香港最大數字銀行及香港首間為穩定幣發行人提供專屬儲備銀行服務的銀行,同時,ZA Global也有投資目前金管局穩定幣發行人「沙盒」的參與者圓幣科技(RD Technologies)。 借助對眾安在線、ZA Global、ZA Bank等多家領先金融科技企業的戰略投資,百仕達已實質性參與香港數字資產生態建設。百仕達主席鄧銳民表示:「公司的核心使命,始終是為股東創造長遠而豐厚的價值。我們深信,洞察先機、前瞻部署,是企業行穩致遠的關鍵。基於這份信念,我們在多年前已洞悉到金融科技的顛覆性潛力,並為此奠定了關鍵的基石。我們對眾安在線及ZA Global的戰略投資,不但為集團建立了堅實的業務基礎與廣闊的合作網絡,其多年來的成果今日更清晰可見。 此刻,我們正站在一個關鍵的發展時刻。我們欣喜地看到,中國內地與香港特區政府正以前所未有的力度,共同推動金融科技與數字資產的發展,為行業打開了全新的機遇之門。這印證了我們早年佈局的遠見,也為我們提供了乘勢而上的絕佳時機。 因此,我們建議更改公司名稱,這不僅是一個新名號,更是我們對未來發展的鄭重承諾與清晰宣言。我們期望Z Fin Limited這個新名稱,能讓公眾與投資者更準確地了解我們前瞻性的戰略方向與堅定決心。未來,我們將以地產業務的穩健價值,與金融科技業務的高增長潛力,建構一個相輔相成的增長模式,持續探索加密資產、RWA、Web3及穩定幣等領域的機遇,致力爭取在未來金融創新領域的領先優勢,為所有股東的信任與託付,創造更卓越的價值回報。」 建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會通過特別決議案批准建議更改公司名稱以及百慕達公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。上述條件獲達成後,Z Fin Limited將取代公司現有名稱並於百慕達公司註冊處註冊紀錄之日起生效。 本新聞稿由九富(香港)財訊公關集團有限公司代表百仕達控股有限公司發佈。

