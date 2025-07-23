中國最大農業互聯網公司一畝田即將登陸納斯達克 整合數百萬農業經紀人

香港，2025年7月24日 - (亞太商訊) - 近日，中國領先的農產品B2B數字化服務公司一畝田集團向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股書，申請在納斯達克上市，股票代碼擬定為「YMT」，發行價區間為每股4.10美元至5.00美元，擬募資約2000萬美元。目前一畝田董事長鄧錦宏已帶領團隊在美國展開路演，向全球投資者展示其獨特的商業模式和對中國農業的深遠影響，並預計於7月底完成上市。

一畝田成立於2011年，從最初信息服務平台成長為目前覆蓋農業全產業鏈的綜合性數字農業企業，累計服務超5600萬用戶，獲紅杉中國、雲鋒基金、DST等頂級機構投資，是中國農業互聯網的領軍企業。

招股書顯示，按2024年收入和月活躍商家數量計算，一畝田是中國大陸最大的農業B2B平台。其中一畝田APP數字平台是公司基礎業務，以互聯網平台進行農產品B2B產銷對接，主要用戶為產地農產品經紀人及銷地批發商、商超、電商等各類大宗農產品買家。

農產品經紀人是一畝田平台的主要服務群體，這和中國農業的國情密不可分。中國農業以小規模家庭農場為主，98%以上的農戶經營全國70%以上的土地，人均耕地僅0.5英畝，導致生產分散、產品非標準化，需經紀人連接農戶與買家，扮演「找貨」、「做貨」的服務角色。

一畝田為這些經紀人提供廣告、認證等服務，並收取一定費用，幫助他們對接農產品採購商。過去14年時間，一畝田已經在中國農產品經紀人中間形成了廣泛的市場影響力，並獲得穩定的商業收入，公司於2024年錄得收入1.6億元人民幣。

根據弗若斯特沙利文報告，2024年，中國初級農產品流通總價值達到5.5萬億元人民幣，具有廣闊的市場。隨著中國電商、團購等新消費方式的興起，越來越多的經紀人開始進入產地直接採購，農產品經紀業務的市場前景廣闊。

2024年，為滿足新興買家群體對專業、規範經紀業務的需求，一畝田開啟「沃來采」線下門店建設，依託平台14年積累的買家渠道及行情數據，用數字化、互聯網及人工智能工具，重新梳理設計更加規範、高效的農產品經紀服務流程和規則，為買家提供覆蓋全國的貨源供給、及時準確的行情指引、專業的貨品履約和有保障的售後服務。

一畝田「沃來采」的模式類似於已在紐交所上市的「貝殼」，不同的是貝殼屬於房產領域，而一畝田是在農業領域，通過整合數百萬農產品經紀人群體，用「規範服務、真實貨源、售後保障」滿足買家新需求，目前已在中國開出數十家線下門店，並在持續複製擴張中。

貝殼市值最高超過600億美元，覆蓋4.6萬家門店、約50萬房產經紀人。農業領域經紀人數量遠大於房產行業，整體的農產品流通市值達數萬億級，抽佣比例上看貝殼約為1%-3%，農產品經紀人佣金通常達到5%甚至更高，且交易頻率遠大於房產，市場前景令人期待。基於互聯網平台沉澱的用戶和數據，「沃來采」農產品經紀業務將有廣闊的發展空間。

目前美國資本市場上，來自中國的農業上市企業以傳統的農資、養殖企業為主，一畝田將是唯一一個覆蓋中國農業全產業鏈的農業互聯網企業，這不僅意味著其可以充分享受中國在鄉村全產業發展支持中的政策紅利，更有機會成為創新商業機會的發現和引領者。

相信一畝田的上市，將是中國數字農業科技企業在國際舞台的重要亮相，也將為全球投資者參與中國蓬勃壯闊的鄉村振興事業提供前所未有的機會，共享中國農業現代化發展的價值增長。

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