丹麥向通用原子航空系統公司採購四架 MQ-9B「天空衛士」無人機

聖地牙哥,2025年7月23日 - (亞太商訊) - 丹麥與北約支援與採購局(NSPA)宣布,將自通用原子航空系統公司(GA-ASI)採購四架 MQ-9B SkyGuardian® 遠程操控飛機(RPA),此次採購還包括三套認證地面控制站。 丹麥加入了越來越多選擇 MQ-9B 的歐洲國家行列,該機型具備多領域作戰能力、航程遠、續航時間長。該平台支援極地至極地的衛星控制,並具備除冰功能,使其能在嚴酷的北極環境中執行任務,支援丹麥及其北約盟國。此外,MQ-9B 配備公司自主研發的「探測與規避系統」(Detect and Avoid System),可在非隔離空域中飛行,滿足國內民用飛行需求,使其在丹麥本土的多樣化任務中展現高度靈活性。 MQ-9B 最近成為首個獲得英國軍事航空管理局頒發「軍用型號合格證」(MTC)的大型遠程操控飛機,該證書確認其可在無地理限制的條件下安全飛行,包括在人口稠密區域上空。 「對我們的 MQ-9B 平台而言,今年是極為豐收的一年。」GA-ASI 總裁大衛·R·亞歷山大(David R. Alexander)表示,「我們首先獲得了 MTC,現在丹麥也加入英國、比利時與波蘭,成為歐洲的 MQ-9B 用戶。我相信,對於北海、挪威海和波羅的海這些廣闊的北歐海域而言,MQ-9B 是進行國家海上監視與安全任務的有效工具。」 MQ-9B SkyGuardian 是首個也是唯一一個可在內部搭載多領域情報、監視、偵察與打擊(ISR&T)能力的無人系統,能夠在支援艦隊作戰的情況下偵測海面與水下目標。MQ-9B 還可搭載多種任務酬載,包括具備 360 度覆蓋能力的海上監視雷達和/或聲納浮標投放艙。 此次交易獲得了北約支援與採購局(NSPA)的協助與支持。NSPA 已建立一套契約框架,以推動其成員國之間的合作,並促進 MQ-9B 在歐洲的推廣。NSPA 已將 MQ-9B 納入其國防系統組合,可代表歐洲國家簽訂相關契約,旨在提升各國間的互操作性,同時促進訓練與聯合行動的展開。 「這一採購專案展現了 NSPA 如何為先進且具互操作性的能力提供高效、有效且具彈性的多國聯合採購支援。我們很自豪能在丹麥進行的國家海上監視與安全戰略性投資中提供支持。」NSPA 總經理史黛西·A·卡明斯(Stacy A. Cummings)表示。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力於設計與製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統(RPA)、雷達與電光及相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列與 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 累積飛行時數超過 800 萬小時,提供具備長航時與任務能力的航空平台,並整合感測器與數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司亦研發多種感測器控制與圖像分析軟體,提供飛行員訓練與支援服務,並開發超材料天線。 更多資訊請參閱:www.ga-asi.com。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯絡資訊

GA-ASI 媒體聯絡

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101 來源:通用原子航空系統公司 相關圖片



