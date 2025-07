Wednesday, 23 July 2025, 16:15 HKT/SGT Share: 如祺出行發佈「Robotaxi+」戰略 打造行業首個Robotaxi運營基礎設施網絡

香港,2025年7月23日 - (亞太商訊) - 7月23日,如祺出行在廣州舉行發佈會,宣佈正式啟動「Robotaxi+」戰略,將憑藉平臺的資源聚合優勢和運營服務經驗,面向各地方監管機構、自動駕駛技術公司及其他生態合作方提供一攬子解決方案,共同加速Robotaxi大規模商業化落地。 如祺出行啟動「Robotaxi+」戰略,加速Robotaxi大規模商業化落地 基於「Robotaxi+」戰略,如祺出行未來5年將Robotaxi運營覆蓋至100個核心城市,與合作夥伴一起構建超萬輛規模的Robotaxi車隊;還將推動10億級投資計劃,建成覆蓋100個核心城市的Robotaxi三級運維網絡,形成可支撐每年10萬輛Robotaxi線下運維的綜合能力。 發佈會上,如祺出行還分別與廣汽商貿、廣汽能源,以及來自廣州、杭州等地的4家Robotaxi資產戰略夥伴簽署合作協議,共同在Robotaxi車隊及運維網絡建設等方面開展深度合作。小馬智行廣汽埃安霸王龍Robotaxi、廣汽集團埃安LX Robotaxi、如祺出行廣汽豐田賽那Robotaxi等Robotaxi車型也亮相發佈會。 全開放Robotaxi+平臺

提供Robotaxi規模化運營一攬子解決方案 Robotaxi作為人工智能在出行行業的最大應用場景之一,已成為出行服務領域高確定性趨勢。據高盛2025年5月研究報告預測,中國Robotaxi市場將經歷爆發式增長,至2035年市場規模將達到470億美元,相比2025年增長近700倍,超過25%的共享出行運力將由Robotaxi貢獻。 如祺出行CEO蔣華認為,Robotaxi行業要發展,政策和監管得先行 「出行服務的未來必然是Robotaxi。」如祺出行CEO蔣華在發佈會上表示,Robotaxi賽道已經進入比拼落地能力階段,「能否實現規模化商業落地,決定玩家們是否有資格在這個賽道走下去。」 Robotaxi進入大規模商業化落地階段,規模化運營這一稀缺能力將不可避免地成為行業競爭的焦點,而公共交通治理也必然面臨新的挑戰,能否實現可靠監管下的高效落地,也將決定行業能否在良性軌道上發展。 作為首個率先推出有人駕駛網約車與Robotaxi服務商業化混合運營的出行平臺,如祺出行針對行業發展面臨的新課題,再次率先推出「Robotaxi+戰略」,與產業鏈上下游生態合作方在行業拐點到來之際實現共創共贏。 「Robotaxi+」戰略的核心是「一個平臺」,即將原有開放性Robotaxi運營科技平臺升級為開放性「Robotaxi+」平臺,繼續發揮出行平臺開放性,面向行業所有符合本地監管標準的Robotaxi開放運營。同時,「Robotaxi+」平臺將聚合優質的產業鏈資源,面向所有Robotaxi商業化參與方提供Robotaxi規模化運營一攬子解決方案,包括Robotaxi資產運營方案、Robotaxi運維方案等,憑藉高效運維、極致控本實現車輛資產效益最大化,並且車輛運營全流程數據透明、監管高效、安全可靠。 兩大計劃同步發力

三級運維網絡全方位服務Robotaxi規模化運營 為加快推進「Robotaxi+」戰略落地,如祺出行同時發佈「星火計劃」和「星河計劃」兩大拓展計劃,將在Robotaxi車隊規模和運營基礎設施建設兩個維度發力,引領Robotaxi大規模商業化破局。 如祺出行COO韓鋒表示,如祺出行將面向所有Robotaxi商業化參與方提供規模化運營一攬子解決方案 「星火計劃」致力於擴大Robotaxi運營範圍與車隊規模,讓Robotaxi服務大規模用戶群體。如祺出行將依託在大灣區多個地區開展Robotaxi運營上的豐富積累,對外複製輸出全套標準化Robotaxi運營模式,未來5年覆蓋100個核心城市,與合作夥伴一起構建超萬輛規模的Robotaxi車隊。 如祺出行正推進與行業主流自動駕駛技術公司的戰略合作,將陸續接入多種最先進的Robotaxi,持續壯大平臺運營的Robotaxi運力規模。同時,如祺出行還將基於自身豐富的運營數據積累及車輛資產管理經驗,從車型選擇、金融方案、運營託管等方面,向生態合作夥伴提供Robotaxi資產一站式運營解決方案,實現全流程閉環,共同打造大規模Robotaxi車隊投向出行服務市場。 針對Robotaxi大規模商業化落地對高效運維服務的海量需求,如祺出行的「星河計劃」將在未來5年推動10億級投資計劃,在100個核心城市建設Robotaxi三級運維網絡,包括如祺Robotaxi速應場、如祺Robotaxi維保站、如祺Robotaxi樞紐中心,總量預計達1000個,形成可支撐每年10萬輛Robotaxi線下運維的綜合能力。 這也是行業首個聚焦Robotaxi大規模商業化落地的運營基礎設施網絡。其中,如祺Robotaxi速應場是覆蓋城市全域的基礎運維節點,提供充電、應急停車以及簡單清潔等高頻剛需服務;如祺Robotaxi維保站則是車輛的「智能診療中樞」,將構建「檢測-診斷-維修-養護」全鏈條智能服務體系;而作為「全域運營智能大腦」的如祺Robotaxi樞紐中心,主要承擔整合城市級運營調度、大規模停車、傳感器檢測標定、數據存儲、補能、清潔、維修保養等綜合功能。 全球首創Robotaxi商業化混合運營

Robotaxi訂單量同比增長超480% 「任何在押注Robotaxi上舉棋不定、搖擺猶豫的企業很快就會掉隊,而這個很快可能就是短短數年。」在定位如祺出行的未來發展方向時,蔣華強調:「如祺出行要堅定不移地做Robotaxi大規模商業化的破局者與領跑者。」 自2019年成立伊始,如祺出行就基於出行平臺運營優勢,圍繞平臺開放、混合運營兩大核心,積極開展Robotaxi商業化運營實踐,成為推動自動駕駛技術商業化的先行者。2022年4月,如祺出行推出全球首個開放性Robotaxi運營科技平臺,搭建了運營監管平臺、車輛管理系統等完善的機制,向所有符合監管標準的Robotaxi車輛開放;同年10月,通過與戰略合作方合作,如祺出行成為全球首個有人駕駛網約車與Robotaxi服務商業化混合運營的出行平臺。 截至2025年6月底,如祺出行平臺運營的Robotaxi運力超300輛,服務覆蓋廣州南沙,深圳寶安、南山,以及橫琴粵澳深度合作區,運營站點超4000個,自有車隊安全運營超400萬公里。 如祺Robotaxi服務上線三年以來,已成為大灣區居民「家門口的自動駕駛」,融入越來越多用戶的日常生活、工作。以廣州南沙為例,2025年上半年訂單量,同比增長超過480%。 聲明:以上預測信息受市場及政策因素影響,可能與實際情況存在差異,存在不確定性。



