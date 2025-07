Tuesday, 22 July 2025, 18:47 HKT/SGT Share: 衛星直連 曹操出行成為全球首個標配低軌衛星通信服務的自動駕駛平台

香港,2025年7月22日 - (亞太商訊) - 曹操出行宣佈與國內領先的商業航天公司時空道宇達成戰略合作,將依託「吉利星座」的衛星服務,進一步提升自動駕駛安全標準,致力於實現服務車輛「永遠線上,永不失聯」。 (出席人員:吉利控股集團董事局副主席楊健(左三),曹操出行執行董事兼CEO龔昕(左二),時空道宇CEO王洋(右二),曹操出行首席技術官強琦(左一),時空道宇副總經理、漣漪位置總經理曲蘇超(右一)) 雙方計畫共同探索將全球衛星通信與高精定位技術應用於自動駕駛車隊的管理與運營,曹操智行自動駕駛平台的運營車輛將標配相關衛星應用產品及服務。此舉標誌著曹操智行將成為全球首個在Robotaxi運營中全面整合低軌衛星通信與釐米級高精定位技術的出行平台,為未來Robotaxi規模化運營奠定安全基礎。 衛星直連提升車輛安全冗餘 在安全方面,曹操出行的有人駕駛網約車服務已處於行業領先地位。弗若斯特沙利文資料顯示,憑藉硬體冗余和專業司機保障,曹操出行在2023年及2024年的訂單事故率均顯著低於行業平均水準。 當前,曹操出行正積極開展自動駕駛服務示範運營,並穩步擴大車隊規模。為追求Robotaxi的極致安全出行體驗,在車輛硬體安全冗餘的基礎上,曹操出行以航天科技賦能出行安全,為自動駕駛高速發展階段的到來奠定堅實基礎。 據悉,曹操智行平台車輛將獲得兩大關鍵能力: 衛星通信安全冗餘:車輛集成衛星通信能力,確保在運營區域(包括偏遠地區)都能保持即時資料傳輸和緊急狀態上報。這保證了車輛與控制中心之間持續可靠的連接,為遠端監控、調度和緊急干預提供了堅實保障。 釐米級定位精度:配合高精度的感測器,車輛定位誤差可被控制在極低水準,即使在城市峽谷、立交橋等複雜區域,也能實現精准的車道級定位與追蹤。同時,強大的抗干擾能力確保車輛在暴雨等惡劣天氣下定位信號依然穩定可靠。 曹操出行CEO龔昕表示:「安全是自動駕駛商業化的核心前提和終極考驗。我們選擇並部署衛星應用產品及服務,通過『天』(衛星技術)『地』(車輛智能)一體技術整合,正在構建一個創新的多重安全冗餘體系。這不僅是前沿技術的協同,更是曹操出行全力保障用戶安全利益、引領未來安全出行方式的堅定決心。」 曹操智行Robotaxi生態再升級 曹操出行是吉利集團未來出行戰略佈局的重要落腳點,背靠吉利集團,曹操出行已構建起國內首個「定制車+自動駕駛技術+出行平台」全域自研閉環生態,成為國內唯一具備類似特斯拉「製造+智駕+運營」全鏈條能力的出行公司。 曹操智行自動駕駛平台無縫整合了曹操的運營經驗與吉利集團的汽車製造、自動駕駛技術優勢,曹操出行基於定制車已驗證的服務標準化能力、成本優化路徑和成熟的資產管理體系,將有力推動Robotaxi服務的規模化落地。 此次與時空道宇的戰略合作,也是吉利智能出行科技生態高效協同的生動體現。時空道宇作為吉利旗下航天資訊與通信基礎設施和應用方案提供商,聚焦低軌衛星星座建設及運營,衛星製造及衛星應用領域。其自主建設及運營「吉利星座」,目前已有30顆在軌衛星,同時已在國內佈局5000余個高精定位地基資料網站,硬體設施規模、運維保障能力均居國內領先水準。 同為吉利生態企業,曹操出行與時空道宇的合作技術上能夠有效解決傳統供應鏈中因技術標準差異導致的資料協同壁壘。這不僅彰顯了曹操出行Robotaxi生態的協同優勢,也推動中國自動駕駛產業從技術整合邁向安全可控的生態融合新階段。



