冠科生物聖地牙哥實驗室獲 CLIA 認證 增強臨床試驗支援能力

美國聖地牙哥，2025年7月23日 - (亞太商訊) - 冠科生物是一家總部位於美國的全球合同研究組織（CRO），隸屬於JSR生命科學集團及日本JSR株式會社。今日宣佈：其位於聖地牙哥的實驗室正式通過美國臨床實驗室改進修正案（CLIA）認證。榮獲此次認證標誌著冠科生物在臨床級檢測領域邁出關鍵一步，將進一步強化對客戶臨床及轉化藥物研發的全流程支持能力。

CLIA 由美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）監管，為臨床實驗室的操作準確性、結果可靠性及品質體系設立了嚴格的聯邦標準。冠科生物聖地牙哥實驗室通過此項認證，不僅印證其完全符合國際頂尖實驗室規範，更能為客戶提供可直接用於臨床決策與法規申報的高可信度生物標誌物數據，為藥物研發關鍵節點的決策奠定堅實基礎。

「榮獲CLIA認證，是我們踐行『提供高品質合規實驗室服務』承諾的關鍵一步，」冠科生物全球生物標誌物平台副總裁Julie Mayer表示，「這將助力我們拓展服務邊界，憑藉合規化檢測能力加速合作夥伴的臨床開發進程與法規審批效率。」

通過CLIA認證後，冠科生物現已具備開展人體樣本臨床檢測的資格，這一能力是推動腫瘤學研究向個體化醫療轉化的核心環節。此次認證進一步鞏固了冠科生物在藥物研發全週期中的可靠合作夥伴地位，可滿足從早期研究到後期臨床試驗的專業化項目需求。

如需了解冠科生物更多認證資質資訊，敬請造訪公司官網。

關於冠科生物

冠科生物隸屬於JSR生命科學集團，是一家專注於加速腫瘤及腫瘤免疫領域藥物研發的全球合同研究組織（CRO）。冠科生物與生物技術企業和製藥公司深度合作，提供涵蓋臨床前研究、轉化醫學平台及臨床試驗支持的創新定制化解決方案。憑藉全球規模最大的商業化人源腫瘤異種移植模型（PDX）庫及近1,000種基於Hubrecht類器官技術（HUB）的腫瘤類器官模型，我們能夠為35種癌症適應症的研究提供卓越的科學見解。冠科生物的專業服務體系涵蓋體內、體外、離體及電腦模擬研究，並輔以貫穿藥物開發全流程的先進實驗室服務。此外，我們擁有具備完整臨床病史的液體活檢樣本庫與人體生物樣本庫，顯著提升腫瘤研究的深度與精度。

冠科生物在美國、歐洲及亞太地區設有11個頂尖研發中心，所有實驗室均通過美國病理學家協會（CAP）及國際標準化組織（ISO）認證。了解更多：www.crownbio.com

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