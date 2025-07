Spacely AI 獲得 100 萬美元種子輪融資，加速為全球建築師打造生成式 AI 設計能力

曼谷,2025年7月21日 - (亞太商訊) - 總部位於曼谷的新創公司 Spacely AI 正在將生成式人工智慧引入建築與室內設計領域。該公司近日完成了由 PropTech Farm Fund III 領投的 100 萬美元種子輪融資。參與本輪投資的還包括 P Landscape Co., Ltd. 董事總經理 Wannaporn Phornprapha、UTC Holdings Co., Ltd. 創辦人 Ted Poshakrishna Thirapatana,以及 GitLab 前工程副總裁 Srunyu Stittri。本輪融資是在 SCB 10X 參與的 Pre-Seed 融資之後完成的。這筆資金將用於加速產品開發,並推動公司在全球重點市場的擴展。 Spacely AI 種子輪融資資訊圖解 Spacely AI 的使命是幫助建築師贏得更多專案、釋放更大的創造力,並降低成本。其雲端工具套件可提供室內與室外空間的 AI 渲染服務、直覺式影像編輯工具、AI 虛擬配置以及自動生成 3D 模型功能。該平台已透過 Extension Warehouse 與 SketchUp 完整整合,並正逐步支援更多主流 CAD 工具,方便專業人士在熟悉的軟體環境中直接使用。 「每一家建築事務所都在圍繞 AI 重塑工作流程,」Spacely AI 執行長 Paruey Anadirekkul 表示,「現在的成功取決於你適應得有多快——尤其是當客戶已經在使用這些工具時。」 本輪融資將用於推出 Spacely AI 的下一代 2D 轉 3D 自動化引擎,該引擎可減少多達 80% 的人工構思工作,建立美國市場業務,並為全球合作夥伴配備銷售與聯合行銷資源。 「如今設計速度決定了成交速度,」PropTech Farm 執行長 Fredrik Bergman 表示,「我們 PropTech Farm 相信,Spacely AI 的即時視覺化能力可以讓猶豫的潛在客戶在第一塊磚尚未落地前就迅速做出購買決策。」 P Landscape Co., Ltd. 董事總經理 Wannaporn Phornprapha 補充道:「設計流程往往非常緩慢,Spacely AI 展示了科技如何為真正重要的工作節省時間與精力。」 過去一年中,Spacely AI 收入成長了 10 倍,為全球 50 多個國家的 1,500 多家建築與室內設計公司提供服務,生成超過 200 萬張獨特渲染圖。該公司曾榮獲 Krungsri Finno Efra 加速器第一名、Paddle AI Launchpad 最受歡迎獎、SketchUp 創新挑戰賽季軍、Property Portal Watch 大會第一名、Echelon 東南亞百強新創 Top 10、Tech in Asia 新創擂台賽季軍。《The Verge》近期還將 Spacely AI 評為最受設計專業人士推薦的 AI 工具之一。 Spacely AI 誠摯邀請全球建築師、室內設計師與房地產從業者將 AI 納入工作流程,體驗前所未有的速度與創意標準。歡迎造訪 spacely.ai 開啟免費試用或預約現場展示。Spacely AI 將與用戶攜手消除瓶頸、激發創意、加速專案落地。 關於 Spacely AI Spacely AI 是一家將生成式人工智慧引入建築、工程與施工(AEC)產業的 SaaS 公司。Spacely AI 的使命是賦能設計專業人士贏得更多業務、釋放更大創意潛力,並降低專案成本。 關於 PropTech Farm PropTech Farm 是一家風險投資公司,專注於投資亞太與歐洲地區處於早期階段的房地產科技公司。該公司由一支具備成功退出經驗的資深團隊所支持,聚焦於在全生命週期內改變建成環境的新創企業——從規劃與建設到物業管理及能源優化。PropTech Farm 結合實戰支援與全球網絡,幫助創業者在複雜且高速成長的市場中拓展創新解決方案。 PropTech Farm 第三期基金以 Florissant VCC 的子基金形式設立,由 Swiss-Asia Financial Services 管理。 聯絡資訊

Nawinda Han

行銷

hello@spacely.ai

