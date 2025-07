Monday, 21 July 2025, 16:09 HKT/SGT Share: AI+固收:第四範式穩定幣又一動作 發佈「穩定幣底層資產管理解決方案」

香港,2025年7月21日 - (亞太商訊) - 人工智能領軍企業第四範式與固定收益金融科技平台九鞅科技達成戰略合作,並聯合發佈專門面向穩定幣生態的「穩定幣底層資產管理解決方案」。該方案將第四範式強大的AI能力,與九鞅科技服務20+頭部金融機構的豐富固收組合管理經驗聯合,旨在共同開拓穩定幣市場,彌補穩定幣投資領域缺乏的合規、安全、智能的資產管理體系,推進穩定幣生態的智能化基礎設施建設,從而加速穩定幣合規產品的試點與落地。這也是第四範式在推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」一周後,針對穩定幣市場的又一動作,聚焦的方向也從風控、合規增加到了資產收益穩定性的領域。 合作背景:合規新階段催生穩定幣生態核心需求 隨著香港《穩定幣條例》的正式落地與全球範圍內監管政策的日益完善,穩定幣作為連接傳統金融與數字資產經濟的重要橋樑,正快速進入合規化、機構化發展的新階段。 作為一種價值錨定法幣(如美元)的數字現金,穩定幣的穩定核心在於發行方對其現實世界資產儲備的專業管理。要維持這種穩定,發行方必須對其持有的等值現實世界資產(儲備金)進行有效管理,包括進行合理的投資組合配置和24小時不間斷的風險監控。 在此背景下,行業亟需構建支撐生態健康的關鍵基礎設施 - 穩定有效的資產管理方案。旨在為穩定幣持有者資產提供安全層,覆蓋儲備管理、託管風險、市場波動及欺詐等潛在損失,提升用戶信心。 直面這一核心需求,第四範式與九鞅科技攜手,回答市場迫切需求,為穩定幣生態的穩健運行提供創新保障方案。 「穩定幣底層資產管理解決方案」:AI+固收 底層資產管理更高效 - 第四範式:憑藉深厚的AI技術積澱與十年服務全國頂尖金融機構的實戰經驗,前瞻性佈局穩定幣生態,致力於成為其資產管理的AI核心科技引擎,為穩定幣資產管理者提供強大、可靠的支撐,核心能力覆蓋: 1.智能風險預警:利用AI實時監測多維度市場信號,精准預判潛在風險,保障資產安全 2.抵押物動態優化:基於AI演算法,科學評估與動態調配抵押資產組合,提升資金效率與抗風險能力 3.市場波動敏捷響應:構建AI自我調整策略引擎,在劇烈市場波動中快速、精准執行穩定機制,維護幣值穩定 4.可靠數據源識別與驗證:應用AI技術甄別與整合高可信度數據源,為關鍵決策提供堅實、抗攻擊的信息基石 - 九鞅科技:擅長金融機構的資產配置、固定收益組合管理、定價與風險控制,尤其在銀行、理財、券商和資產管理場景具備強大的系統落地與產品適配能力 方案核心功能詳解 - 穩定幣底層資產組合管理平台 為穩定幣發行方動態管理美元/人民幣/港幣掛鈎資產池(如短期國債、現金、回購等) - 穩定幣組合風險監控引擎 打通鏈下資產配置與鏈上風險動態,構建「穩定性評分系統」,顯著提升監管透明度與投資者信任 - 合規託管+組合引擎一站式解決方案 在合規申請、牌照續簽等關鍵環節,説明機構滿足香港等地區嚴格的穩定幣監管要求(如《穩定幣條例》對儲備資產、反洗錢等標準) - 面向傳統資管機構的「穩定幣參與策略元件」 為有意佈局穩定幣領域的銀行理財、券商、基金公司等(作為投資人或托管人)開發相應服務 方案升級前景:構建閉環運營生態 隨著雙方的戰略合作不斷深化,將最終構建起「資產配置-風險預警-合規校驗」的閉環運營機制。這不僅將極大增強穩定幣運營商對資產安全與監管合規的掌控力,更將為整個穩定幣生態注入強大的資料智能與技術韌性,推動行業朝著更加透明、穩健、合規的方向持續發展。 場景應用:賦能穩定幣底層資產管理 穩定幣憑藉低波動性、高效流通等優勢成為投資熱點,但其核心挑戰在於:發行方需平衡盈利需求與資產穩定性 - 若儲備資產收益不足或風險失控,「穩定」基石將被動搖。 「穩定幣底層資產管理解決方案」應運而生,通過AI+固收雙引擎保障發行商核心運營: - 儲備資產智能優化 動態配置法幣/國債等抵押資產組合,在保障安全流動性的前提下提升收益(如優化現金與短期債券比例)。 - 實時風險主動防禦 多維度監控利率波動、信用違約等風險,AI量化模型即時預警閾值突破,及時調倉防脫錨。 - 流動性精准匹配 按流動性分級管理資產,基於贖回預測動態調整高流動性資產占比,預防擠兌風險。 - 自動化合規披露 自動生成標準化儲備證明報告,實時校驗資產品類/比例合規性(如滿足香港《穩定幣條例》)。 - 運營策略持續升級 自動化估值、對賬及壓力測試,通過歷史資料回溯優化資產配置策略。 合作展望:構建穩定幣智能基礎設施 - 短期聚焦 推出「合規+組合管理」一體化SaaS方案,助力發行機構快速建立標準化系統能力,加速監管沙盒項目落地。 - 中期深化 共建穩定幣資產評級體系與開放API服務,為商業銀行、持牌平臺提供模塊化接入,推動儲備管理透明化與標準化。 - 長期共建 協同打造國家級穩定幣技術底座,支撐跨境數字人民幣互操作等戰略項目,以「AI風控+金融工程」雙引擎構建安全可信的底層能力。 - 創新路徑 探索「技術主導+合規掛靠」模式: 1.聯合持牌機構開展發行試點 2.定位為風控與系統層核心服務商 3.逐步建立高技術壁壘的合規發行能力 未來,雙方將持續深化AI合作,強化金融領域乃至其他多個領域的一體化解決方案,為中國企業智能化運營範式創新持續賦能、共拓市場,促進企事業數智化轉型升級與高質量發展。 第四範式是領先的人工智能技術與服務提供商、數據科技驅動行業應用的創新者,在AutoML、遷移學習等技術領域的探索及實踐具有國際前瞻性。作為金融科技風控領域的標杆企業,第四範式於十年間服務多家中國頭部銀行,累計攔截欺詐交易超百億元,在政府、能源、製造、零售、醫療、媒體、教育、互聯網等領域有近2000個成功落地案例。近期更是敏銳捕捉穩定幣生態需求,精准推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」,未來還將積極佈局,持續深入推動穩定幣領域合規、健康發展。 九鞅科技是一家深耕本土、面向全球的金融科技服務商,聚焦於為銀行、券商、基金等金融機構提供資產定價、投資組合分析及風險管理系統解決方案。憑藉多年服務國內外頭部金融機構積累的深厚行業經驗與技術沉澱,其自主研發的投資組合管理與風險管理系統已在20+大型機構落地應用。這些客戶涵蓋銀行金融市場部及理財、券商自營與資管部門、各類基金公司等,系統所服務的資產管理規模累計近十萬億人民幣。



