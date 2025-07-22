31 Concept 脫離隱密模式，將在 2025 年亞洲資訊安全高峰會（ISS Asia）推出突破性網路智慧平台

杜拜，阿聯酋，2025年7月21日 -（亞太商訊）- 31 Concept（簡稱 31C）是一家專注於先進網路智能與流量可視化解決方案的科技初創企業，今日正式宣布脫離隱秘模式（stealth mode）。該公司於2024年12月成功完成600萬美元的 pre-seed 融資，目前已發展為一支由35名世界級專家組成的團隊，並在低調營運期間達成多項關鍵里程碑，包括其旗艦平台的開發。該平台旨在增強數位主權、網路防禦能力及國家基礎設施的可視化水平。

在過去數月中，31C 一直處於隱秘開發階段，專注打造一套突破性的網路平台，可實現即時檢查與分類網路流量——即使該流量已被加密。這項先進解決方案的目標客戶包括政府部門、監管機構、執法機關以及大型企業，旨在為其提供對數位通訊與基礎設施活動的深度可視性。該平台將高效能的數據封包級別分析與 AI 驅動的智能系統相結合。

在將於2025年9月第一週於新加坡舉行的亞洲資訊安全高峰會（ISS Asia 2025）上，31 Concept 將首次在閉門會議中向政府、監管與執法機構正式展示其平台。此次展示將包括現場演示，直觀呈現 31C 技術如何為國家與數位安全提供關鍵的、可操作的深度洞察。「過去一年我們一直在靜默中構建，如今我們準備好向世界展示我們的成果。」31 Concept 執行長 Misha Hanin 表示，「我們的使命是讓數位基礎設施的守護者重新掌握可視性與控制權——尤其是在這個充滿加密、碎片化與地緣政治不確定性的時代。」

31C 在早期獲得的600萬美元 pre-seed 融資來自一位與公司願景及長期創新策略高度契合的成熟策略投資人。自此以來，31C 成功實現了多項技術與商業里程碑，進一步驗證了其平台在真實環境中的可行性與實用價值。

31C Research：推動前沿研究的創新引擎

31C 的長期創新策略核心是其專屬研究部門——31C Research。該部門位於科學與技術交匯點，由一支全球化的跨學科團隊組成，成員包括量子密碼學博士、數學教授，以及網路安全、網路通訊與人工智慧領域的一線專家。

不同於傳統研發團隊，31C Research 的任務不僅限於產品開發，更致力於突破智能流量分析、加密資料解析與抗量子安全框架等技術邊界。該團隊目前已在後量子密碼學、安全通訊及 AI 強化型流量偵測等領域展開深入研究。

秉持開放與回饋全球科技生態的理念，31C Research 也將陸續在 GitHub 開源部分內部工具與研究資源，以支持網路安全生態系統中的協作、透明與教育發展。

「我們的研究部門體現了我們對技術突破的信念——真正的飛躍來自嚴謹科學與現實迫切性的結合。」31C 首席技術官 Boriss Heismann 表示，「我們打造的不是當下的解決方案，而是下一時代網路安全與數位防禦的基礎。」

聯絡資訊

Misha Hanin

執行長（CEO）

misha.hanin@31c.io

來源：31 Concept

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network