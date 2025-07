Friday, 18 July 2025, 15:00 HKT/SGT Share: AI+穩定幣:第四範式推出穩定幣智能風控&智能合規解決方案

香港,2025年7月18日 - (亞太商訊) - 憑藉十年間服務中國大部分頭部銀行的實戰經驗,第四範式在香港穩定幣即將落地之際,前瞻性地錨定其系列需求,於今日推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」,為這一風頭正勁的數字資產建起安全護城河。 相關分析報告顯示,將於8月1日正式生效的香港《穩定幣條例》,初期僅會批出個位數牌照。主管部門會審查申請機構的儲備管理能力、合規體系與技術安全性等情況。值得注意的是,香港《穩定幣條例草案》已明確將「反洗錢要求」列為牌照申請的必備要求之一。穩定幣的「安全性」已然成為其能否「穩定」的重要衡量。 穩定幣市場爆發式增長,風險隱患同步顯現 近期,穩定幣成為全球金融科技領域炙手可熱的賽道。香港《穩定幣條例》於2025年5月正式立法,成為全球首個全鏈條監管框架;美國《GENIUS法案》同期推進,要求發行方以高流動性資產(如美元現金、短期美債)作為儲備;6月5日,全球第二大穩定幣USDC的發行商Circle以31美元發行價登陸紐交所,僅上市1個月Circle市值飆升接近7倍,成為美股現象級暴漲標的。政策驅動下,螞蟻、京東、渣打等巨頭紛紛入局,全球穩定幣市值突破2400億美元,年交易額達35萬億美元,超越Visa等傳統支付網絡。憑藉分鐘級跨境結算(成本僅為傳統模式10%)和7X24小時即時支付的優勢,穩定幣已然成為企業跨境貿易的核心基礎設施。 穩定幣的本質:人人都能懂的「數字現金」 穩定幣(Stablecoin)是一種價值錨定現實資產(如美元、黃金)的加密貨幣。其核心邏輯是通過儲備抵押或演算法調控,將價格波動控制在極小範圍,成為連接傳統金融與加密經濟的「穩定橋樑」。 風光背後,風險暗湧 - 欺詐與洗錢漏洞:不法分子借「穩定幣」概念包裝殺豬盤、偽造投資項目,甚至仿冒企業名義騙取資金 - 技術安全挑戰:遠端控制、螢幕共用等新型電詐手段頻現,用戶資產面臨被盜風險 穩定幣的「穩定」不僅依賴錨定機制,更需構建覆蓋發行、流通、兌付的全週期風控體系。 AI「聯姻」穩定幣:智能守護安全更高效 當前,AI正深度重構穩定幣生態,助推其智能化升級 (1)智能監管合規 - 政策動態感知:AI演算法自動解析全球監管檔(如香港《穩定幣條例》、美國《GENIUS法案》),動態調整合規參數,自動生成合規策略,提高回應速度 - 鏈上行為預判:AI系統通過大資料和機器學習,即時監控跨境資金流、社交媒體與鏈上資料,提前預警「穩定幣脫錨」「仿冒專案詐騙」等風險,降低損失率 (2)精准反欺詐 - 多模態風險識別:融合交易圖譜、位址聚類、行為偏離分析,精准定位洗錢團夥 - 自我調整風控規則:AI動態優化反洗錢規則庫,應對新型詐騙手段(如遠程操控、混幣器轉移贓款),彌補人工規則更新滯後缺陷 金融基因導向 命中註定就是你 第四範式能在這麼短的時間內,推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」,源於其深厚的金融基因與強大的全棧式AI技術支援。 依託十年間為各大銀行服務積累下來的豐富實戰經驗,精准洞察穩定幣生態的風險點;同時,強大的AI技術能力使傳統銀行的合規能力與區塊鏈技術深度融合成為可能,最終才得以如此神速推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」。 該方案的兩大支柱源於具有範式特色的智能反洗錢系統和交易反欺詐解決方案。 賦能合規,助力穩定幣平穩前行 任何虛擬貨幣投資都像「開賽車」,刺激但危險,上車前務必系好「風險意識」的安全帶!而穩定幣作為數位金融的新引擎,其安全交易更需匹配智能化的「AI防護盾」。深耕金融安全多年的第四範式,以AI技術為矛、資料洞察為盾,推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」,為這一新興形態構建即時風險感知與自我調整防禦體系,築牢動態化交易安全屏障、助力穩定幣合規發展之路。 第四範式是領先的人工智能技術與服務提供者、資料科技驅動行業應用的創新者,在AutoML、遷移學習等技術領域的探索及實踐具有國際前瞻性。基於機器學習技術及行業應用經驗,能夠對資料進行更加精確的挖掘與預測,揭示出資料背後隱藏的海量規則,説明企業實現智能變革,提升運營效率。 作為金融科技風控領域的標杆企業,第四范式已於十年間服務多家中國頭部銀行,累計攔截欺詐交易超百億元。更是在政府、能源、製造、零售、醫療、媒體、教育、互聯網等領域有近2000個成功落地案例。



