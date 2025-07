Friday, 18 July 2025, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 General Atomics 歐洲協同作戰飛機(CCA)建立新的跨大西洋夥伴關係 通用原子公司宣佈迅速開發國際無人戰鬥機計劃

英國費爾福德, 2025年7月18日 - (亞太商訊) - 通用原子公司正邁出大膽一步,計劃迅速交付一款歐洲協同作戰飛機(CCA)——該飛機將以一個成熟的美國平台為基礎,在歐洲組裝,並搭載歐洲任務系統——為此,通用原子將其美國與德國的航空航太附屬公司整合為一個聯合運作體系。 YFQ-42A 這款新型飛機源自美國空軍的 YFQ-42A 原型機,目前正進行地面測試,預計將於今年夏季稍晚首次試飛,由位於加州聖地牙哥的通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.,簡稱 GA-ASI)設計並建造。歐洲的任務系統客製化與在地製造,將由通用原子的德國航空航太子公司——位於慕尼黑附近奧伯法芬霍芬(Oberpfaffenhofen)的通用原子航太科技公司(General Atomics Aerotec Systems GmbH,簡稱 GA-ATS)提供支援。 利用這些跨大西洋知名航太企業過去的投資成果,為歐洲無人戰鬥機的開發提供了起步優勢,並開啟了一條能滿足歐洲國家快速採購時程的可行途徑。這也為未來的國際合作及本土防禦夥伴關係建立了一條成熟路徑,基於雙方公司在全球飛機交付方面的成功經驗。 「我們非常期待將我們在無人飛行系統方面的專長,與歐洲國防工業在機載感測器與武器系統方面的技術結合,首步即從我們在德國的附屬公司 GA Aerotec Systems GmbH 開始,」通用原子航空系統公司(GA-ASI)執行長林登·布魯(Linden Blue)表示。「我們已具備一款成熟的協同作戰飛機設計,目前正處於量產階段,這些系統將以大量具備高科技歐洲元件的方式交付,用於建立並維持北約戰鬥機部隊所需的可負擔戰力規模。」 GA-ASI 是全球領先的無人航空系統製造商,三十年來已交付超過 1,200 架飛機,支援的機隊總飛行時數已接近 900 萬小時。該公司已開發三種無人戰鬥機,包括開創性的 MQ-20「復仇者」(Avenger®,2009 年)以及美國空軍的 XQ-67A 離機感測站(2024 年)。其 YFQ-42A 戰鬥機即是在 XQ-67A 的基礎上迅速研製,預計將在前代首飛後僅 18 個月內完成首飛。 國際合作是通用原子公司的重要戰略之一。GA-ASI 的飛機目前由美國、英國、西班牙、法國、義大利、荷蘭、日本、印度及其他多個國家使用。其無人航空系統(UAS)供應鏈深入這些夥伴國家,在當地生產機體主要結構、子系統以及完整的感測器組件。 GA-ATS 是一家德國飛機製造與維修、保養、大修(MRO)公司,已有超過 40 年的飛機製造與服務經驗。該公司目前為德國軍方進行 NH-90 直升機的 MRO 任務,並負責 Do-228 多功能飛機的製造、維修與改裝作業,同時進行 TPE-331-10 渦輪螺旋槳引擎的翻修,該型引擎廣泛應用於 Do-228 與 MQ-9A/B 等無人機型。 Blue 表示,一款基於 YFQ-42A 平臺開發的歐洲協同作戰飛機,將直接受惠於這些既有的成功經驗。 「歐洲各國是美國及我們公司的關鍵且無可取代的盟友,」他說,「我們將提供一款已高度成熟、開發進度領先的飛機作為基礎,並期待與德國及其他歐洲國家的國防夥伴合作,將這些飛機納入歐洲與北約空軍體系中,支持歐洲發展新一代高性能防禦系統。」 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.,GA-ASI)是全球領先的無人航空系統(UAS)製造商。GA-ASI 的 Predator® 系列無人機已累積超過 800 萬飛行小時,並在過去 30 年內持續服役,旗下機型包括 MQ-9A Reaper®、MQ-1C Gray Eagle® 25M、MQ-20 Avenger® 以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。公司致力於提供長航時、多任務解決方案,以實現持續的態勢感知與快速打擊能力。 欲了解更多信息,請訪問 www.ga-asi.com 。 Avenger、Grey Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是 General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 在美國和/或其他國家註冊的商標。 聯絡資訊

GA-ASI 媒體關係

asi-mediarelations@ga-asi.com

(858) 524-8101 來源: General Atomics



