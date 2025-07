康諾思騰與新加坡國立健保集團及南洋理工大學簽署三方戰略合作備忘錄

Thursday, 17 July 2025, 17:27 HKT/SGT Share:

香港,2025年7月17日 - (亞太商訊) - 香港創新型手術機械人代表企業康諾思騰(Cornerstone Robotics)欣然宣佈,近日已與新加坡國立健保集團(NHG Health)及新加坡南洋理工大學(NTU Singapore)李光前醫學院(LKCMedicine)簽署三方合作備忘錄,旨在共同深化三方在新加坡醫療領域的合作,包括推動機械人輔助手術技術的臨床研究、醫療創新、人才培訓及臨床應用普及的加速發展,構建當地智慧醫療新生態。 前排左起:康諾思騰聯合創始人、運營及商業策劃副總裁鄭君樂博士;新加坡國立健保集團首席執行官Joe Sim教授;南洋理工大學李光前醫學院院長沈祖堯教授;後排左起:康諾思騰聯合創始人、首席技術官兼首席運營官王澤睿博士;南洋理工大學副校長(產業)藍欽揚教授;新加坡衛生部長兼社會政策統籌部長王乙康先生;新加坡國立健保集團董事會主席Tan Tee How先生 本次合作備忘錄訂明三方的合作將聚焦三大戰略方向 - 機械人輔助手術技術的成本優化與可持續定價體系構建、通過創新研究拓展手術應用場景,及遠程機械人手術技術的開發與培訓體系建設。 近年來,通過持續提升手術精準度、優化醫生培訓及技術應用,機械人輔助手術技術已成為現代微創醫療技術的發展基礎,並正在重塑外科手術領域,它融合了先進的影像技術、智能算法與精密器械控制技術,有助於提升手術效果的穩定性、減少手術帶來的組織損傷,幫助患者縮短康復週期。 作為該領域的引領者,由康諾思騰完全自主研發的旗艦產品Sentire思騰®腔鏡手術機械人(C1000)目前已在香港及中國內地完成臨床試驗,並已獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)之認證上市。 繼與香港中文大學醫學院合作後,是次合作備忘錄標誌著康諾思騰在推動手術機械人技術應用與普及的戰略上邁出了關鍵一步。 康諾思騰創始人兼首席執行官歐國威教授表示:「我們對能與NHG Health及LKCMedicine攜手共同推動新加坡機械人輔助手術技術發展深感榮幸。我們將一如既往致力於融合精密工程、智能演算法及臨床需求,推動先進手術機械人技術惠及全球病患。是次合作將加快機械人輔助手術技術於新加坡的應用普及,進一步推動高質素外科醫療服務的全球化發展。」 展望未來,合作三方將持續深化合作,協同推動技術創新、提升臨床價值及培育外科人才,於新加坡乃至全球範圍攜手構建更智能、更普惠的外科醫療新生態。 關於康諾思騰(Cornerstone Robotics) 康諾思騰(Cornerstone Robotics)是香港本地創新型手術機械人的引領者,懷著「引領醫療創新,心繫天下健康」的願景,致力於打造安全高效的手術機械人平台,提升香港乃至全球範圍優質醫療資源的可及性,讓更多患者受益於高端醫療科技帶來的高品質醫療服務。公司已在全球設立四大研發中心,並在中國香港、深圳、北京、上海和美國波士頓、荷蘭阿姆斯特丹、英國樸次茅斯設有分支機構,在粵港澳大灣區建成超萬平米的量產工廠。憑藉雄厚的技術實力,公司已成功突破技術難題,搭建全面底層技術平台,由康諾思騰自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機械人已完成多個重要專科的臨床試驗,並正式獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准上市,同步在全球範圍申請醫療器械認證,服務全球醫護,惠及更多病患。 如欲瞭解更多,可瀏覽:https://en.csrbtx.com/ 關於新加坡國立健保集團(NHG Health) 新加坡國立健保集團(NHG Health) 是新加坡領先的公立醫療服務機構,以卓越的臨床診療質量及全生命週期健康管理理念享譽業界。集團構建覆蓋基礎醫療、急症醫院及國家級專科中心的戰略級醫療網絡,旗下涵蓋:陳篤生醫院、邱德拔醫院、兀蘭健康園區、義順社區醫院、國立健保綜合診療所、心理衛生學院、全國皮膚中心及國家傳染病中心。依託跨領域協作生態,集團攜手學術與產業夥伴共推新加坡本土的醫學教育革新、臨床研究突破與健康解決方案創新,精准響應國民健康需求。作為新加坡中北部區域健康總規劃機構,國立健保集團深度聯動基層診所及社康服務組織,全方位守護社區居民的身心健康與社會福祉。國立健保集團矢志構建強韌的健康共同體,將持續增益民眾健康水準,共築全民健康福祉。 如欲瞭解更多,可瀏覽:www.nhghealth.com.sg 關於新加坡南洋理工大學(NTU Singapore) 新加坡南洋理工大學(NTU Singapore)是一所科研型公立大學,設有本科商學院、計算與數據科學學院、工程學院、人文藝術與社會科學學院、李光前醫學院、理學院及相應的研究生院,辦學規模達35,000人。學校亦擁有多個世界級自治研究院 - 包括國立教育學院、拉惹勒南國際研究院、新加坡環境生命科學工程中心,以及地球觀測站、南洋環境與水資源研究院、能源研究院(ERI@N)等頂尖科研中心。在「智慧校園」願景驅動下,南洋理工大學積極融合數字技術及智能解決方案,持續優化教學與校內生活環境,推動前沿知識探索及資源可持續發展。學校常年位列全球頂尖學府,主校區屢獲評「全球最美校園」。 學校在可持續發展領域亦成就斐然,其所有符合認證標準的建築項目全數斬獲新加坡建設局頒發的綠色建築標誌最高等級 - 白金認證。除主校區外,大學亦前瞻性佈局醫療領域,於新加坡核心醫療區諾維娜設立醫學院專屬校區。 如欲瞭解更多,可瀏覽:www.ntu.edu.sg



