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來源 USPA Global Licensing Inc.
全球運動品牌 U.S. Polo Assn.（美國馬球協會官方品牌）於德國柏林開設首間零售門市
品牌積極擴展零售、批發與電子商務版圖

佛羅裡達州西棕櫚灘和德國柏林, 2025年7月17日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn.，作為美國馬球協會（USPA）官方品牌，欣然宣佈與品牌合作夥伴 Incom S.p.a.Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH（MVS）攜手，在德國開設首間零售門市。首店座落於柏林市中心的亞歷山大廣場 Alexa 購物中心，象徵著品牌於德國展開策略性零售佈局的起點，進一步鞏固這個市值數十億美元的品牌在全球的市場地位。全新柏林門市精選販售男裝、女裝、內衣與沙灘服系列，完美展現品牌結合運動傳承與當代風格的精神。

U.S. Polo Assn.U.S. Polo Assn.高階主管 J. Michael Prince、Antonio Sarnacchiaro 與 Lorenzo Nencini 與品牌模特兒合影

U.S. Polo Assn. 是結合運動靈感與真實生活風格的時尚象徵，並持續擴大全球版圖。品牌計劃於未來數年內在德國開設超過 20 間門市，德國亦為 U.S. Polo Assn. 全球十大市場之一。此外，品牌預計於 2026 年在德國推出官方電子商務平台。此波擴張展現品牌致力於提供原汁原味品牌體驗的承諾，同時也是 U.S. Polo Assn. 在歐洲市場的又一個重要里程碑。到 2025 年為止，品牌將再新增 100 間門市，全球零售據點總數將達 1,200 間。

柏林 Alexa 購物中心門市的開幕盛典熱鬧非凡，包含剪綵儀式與雞尾酒派對，邀請了品牌貴賓、媒體與粉絲到場參與。特別來賓包括 U.S. Polo Assn./USPA Global 總裁暨執行長 J. Michael Prince、Incom 總裁 Lorenzo Nencini，以及 MVS 的 Raffaele Sarnacchiaro。義大利馬球冠軍兼品牌全球大使 Giordano Magini 也到場共襄盛舉。活動期間，品牌模特兒於會場與商場中展現經典馬球風格，賓客則一邊享用小點、雞尾酒、客製贈品與抽獎好禮，一邊沉浸於現場 DJ 的音樂中，感受運動時尚品牌的魅力。

USPA Global 總裁暨執行長 J. Michael Prince 表示：「我們正積極拓展德國市場，透過零售門市、電商平台與批發合作全面發展。」

「在柏林開設第一間 U.S. Polo Assn. 門市，不僅是開店，更是在德國市場以全新方式呈現品牌精神。獨立門市讓消費者能更深入體驗 U.S. Polo Assn. 的生活風格，增強我們與顧客的連結，也反映出我們對這個重要市場的長期承諾。」

U.S. Polo Assn. 同時亦榮任柏林 Maifeld Cup 馬球錦標賽的官方服裝贊助商。該賽事於歷史悠久的柏林奧林匹克公園舉行，該地曾為 1936 年柏林夏季奧運主場館，是德國最具代表性的賽事之一，也是歐洲馬球賽季的亮點之一。

Incom 執行長 Lorenzo Nencini 表示：「柏林不僅是歐洲的首都，更是創意、多元文化與時尚的核心，當地消費者重視經典風格與優良品質，這正是 U.S. Polo Assn. 品牌的特色所在。憑藉我們在當地時尚產業的堅實基礎，我們很榮幸能與 Sarnacchiaro 攜手，於德國主要商圈共同打造品牌首店，為 U.S. Polo Assn. 在德國的登場奠定理想起點。」

Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH（MVS）是一家總部位於德國的家族企業，擁有超過 40 年時尚產業經驗。該公司成立於 1985 年，起初專營促銷商品供應，後來逐步發展為值得信賴的授權合作夥伴，與自有與外部時尚品牌皆有密切合作。自 2020 年起，MVS 提供完整產業鏈服務，涵蓋設計、產品開發、歐洲與亞洲生產、進口、銷售與內部物流，並以創業精神與穩健合作關係聞名，與歐洲多家頂尖零售與分銷商密切配合，將時尚與高品質商品推向市場。

MVS 董事總經理 Raffaele Sarnacchiaro 表示：「在柏林實現 U.S. Polo Assn. 的品牌呈現，是我們 MVS 團隊的驕傲時刻，也是強大合作夥伴關係的成果。德國是重要的時尚市場，消費者重視真實性、品質與生活風格導向品牌。這間坐落於柏林核心地段的首店，為 U.S. Polo Assn. 在德國的長期成長與零售藍圖揭開序幕。」

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會（USPA）之官方品牌，該協會創立於 1890 年，是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年，U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會（USPA）共同慶祝品牌成立 135 週年，持續從體育汲取靈感。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值，並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點，在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。 透過與美國 ESPN 及印度 Star Sports 的歷史性協議，U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷，讓這項激動人心的運動登上世界舞台。

據《License Global》報導，U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一，與 NFL、NBA 和 MLB 並列。此外，該品牌亦因於全球及數位市場的成長，獲得多項國際獎項肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體，也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。

欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。

關於 INCOM S.P.A.

Incom S.p.a. 成立於1951年，總部位於義大利蒙特卡蒂尼泰爾梅（PT），是 U.S. Polo Assn. 品牌服裝部門的授權營運方，同時也在全球生產與分銷多個重要服裝品牌。此外，Incom S.p.a. 是義大利國家軍警單位的主要服裝供應商之一，提供制服與專業機能服，並擁有專利「Float」技術，用於製作具有浮力的特殊服裝。自2008年1月起，Incom S.p.a. 即開始在歐洲地區生產並銷售 U.S. Polo Assn. 的男裝、女裝、童裝、內衣與泳裝，銷售表現持續成長。欲了解更多資訊，請造訪 www.incomitaly.com  。

聯絡資訊

Stacey Kovalsky
VP, Global PR & Communications, USPA Global
skovalsky@uspagl.com
+001.561.790.8036

Paola Varani
paolavarani@hubcomm.net

Laura Varani
lauravarani@hubcomm.net

Alesia Lana
Marketing & Communications, Incom S.p.a.
a.lana@incomitaly.com

Camilla Donati
camilladonati@hubcomm.net

來源: U.S. Polo Assn.

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U.S. Polo Assn.U.S. Polo Assn. 德國柏林 U.S. Polo Assn. 店面



話題 Press release summary

部門 时尚服装, 消费者, Sports
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