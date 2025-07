Wednesday, 16 July 2025, 22:33 HKT/SGT Share:

來源 Innovative Entrepreneur Association 「香港繪本出版支援計劃」培育文創新勢力 八位本地插畫師閃耀國際舞台 - 原創繪本作品集結出版亮相2025香港書展及全球四大國際書展

香港,2025年7月16日 - (亞太商訊) - 香港文化創意產業再添生力軍。由創意創業會主辦、文創產業發展處贊助的「香港繪本出版支援計劃」,經過嚴格遴選,成功培育8位本地插畫師創作出極具國際視野的無字繪本。這批作品早前已於博洛尼亞兒童書展及北京國際圖書博覽會率先亮相,廣獲關注,並將於本週正式登陸2025香港書展,與本地讀者見面。隨後,作品亦將陸續展出於其他國際大型書展,標誌著香港繪本創作正式踏上世界舞台,向國際出版界展現本地創意實力與文化魅力。 繪本是全球出版業的重要成長動力。通過簡單的文字和插圖相輔相成,繪本有助提升兒童的語言能力,其作用被廣泛認可;而視覺敘事和解讀則有助於兒童的認知發展。此外,繪本還能激發兒童觀察力、創造力與情感理解,並可作為優秀的教學工具;親子可透過一同閱讀繪本增進關係。而優秀的繪本更超越年齡限制,深受不同年齡層的讀者所喜愛。 在文創產業發展處的贊助下,創意創業會推出「香港繪本出版支援計劃」,致力為本地插畫師和出版商提供全方位支持,鼓勵創作與出版更多高品質的有字及無字繪本,並透過跨境合作與推廣活動,拓展香港繪本產業的國際視野與市場潛力。計劃特別呈獻第一階段八本由入選首屆「《飛躍繪本》 - 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」的香港繪本插畫師創作的無字繪本,展現出高度的視覺敘事力與創作熱誠。每一冊繪本都蘊藏豐富情感與故事張力,不僅彰顯香港插畫師的創作實力,更具備打動孩子與成人心靈的共鳴力量。 入選首屆「《飛躍繪本》 - 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」的八位作家如下: 1.香港人氣兒童漫畫家姜智傑,其作品《畫的一生》以幅畫布的在不同人手上展示不同的價值和意義,表達一件事物的價值和意義,在於擁有者如何看待它; 2.香港插畫師黃珮嘉,其作品《蝴蝶莉莉的完美旅程》借蝴蝶莉莉的經歷,表達是珍惜當下,盡情享受每一個美好時刻的體悟; 3.香港插畫師lsatisse,其作品《閉上眼睛的魔法》讓讀者知道如何面對及解決自己的困難; 4.插畫師與動畫師三火,其作品《貓咪,你去哪?》展示如何自由自在地生活; 5.繪本創作者森臨,其作品《大怪獸黑黑把我吃掉了!》是一個女孩面對她心愛的貓咪去世的故事; 6.跨媒介藝術家馮捲雪,其作品《冰雪女皇》講述冰雪女皇面對其國土受到破壞而起來行動; 7.香港插畫師協會委員及心靈繪本藝術家奈樂樂, 其作品《你並不孤單! 》講述一個特別的孩子在尋找友誼的旅程中,面對挑戰與挫折,逐漸學會接納與愛自己,最終找到真正懂他的人; 8.國際經紀公司Astound Agency旗下插畫家彭康兒,其作品《最獨特的朋友 》描述女孩如何與會飛的獨角鱷魚成為好友。 八位創作者的作品將於香港書展期間展出,並將於以下時間於展覽廳3B-A02攤位與公眾會面交流: 日期 時段 作家 7月16日(三) 上午11時30分至下午12時30分 姜智傑 下午2時至下午3時 黃珮嘉 7月17日(四) 下午2時至下午3時 Isatisse (Isabel Tong) 7月18日(五) 下午3時至下午4時 三火 7月19日(六) 上午11時至中午12時 森臨(趙嘉雯) 下午3時至下午4時 馮捲雪 7月20日(日) 上午11時至中午12時 奈樂樂 下午3時至下午4時 彭康兒

創意創業會會長莊詠琳女士表示:「作為中西文化交匯的國際都會,香港擁有深厚的藝術底蘊與多元文化背景,成為培育優質繪本的獨特土壤。今次計劃得到文創產業發展處的鼎力支持,讓我們能夠實質協助八位極具創意與實力插畫師將創意轉化為具國際競爭力的優秀作品。每位創作者以無字繪本突破語言界限,用視覺語言訴說普世價值,這些作品不僅展現香港藝術家的社會關懷,更證明了本土創作具備征服全球書架的潛力。我們期待透過書展工作坊等平台,讓更多家長與孩子親身感受香港繪本的魅力,同時積極拓展海外發行網絡,讓世界看見香港創意的力量。未來計劃將持續發掘新銳人才,支持本地創作,讓繪本成為香港文化輸出的新名片。」 創意創業會會長莊詠琳女士(後左五)與入選「《飛躍繪本》 - 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」的插畫家,以及其作品一同於2025香港書展亮相 關於創意創業會

創意創業會由「創意創業大賞」得奬者組成,致力加強推動香港、中國內地及海外的「創意創業」精神及商務教育,並與政府及其他團體合作,讓有志創業人士能夠分享得獎者的經驗及營商策略;協助創業人士面對困難和提供意見,提升香港的競爭能力,並致力推動「創意創業大賞」得獎者履行對社會的責任,令會員及公眾人士達致雙贏。 關於香港繪本出版支援計劃

由創意創業會主辦、文創產業發展處作為贊助機構的「香港繪本出版支援計劃」旨在充分發揮香港獨特的文化與地理優勢,推動創作與出版更多具有國際市場潛力的香港繪本,具體支援內容包括: 計劃成果:

1. 資助出版社在香港出版8本由入選首屆「《飛躍繪本》 - 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」的香港繪本插畫師創作的無字繪本(第一階段繪本)

2. 資助出版社在香港出版8本全新創作的繪本(第二階段繪本),其中6本為有字繪本,由香港繪本插畫師創作; 另外 2 本為無字繪本,由內地插畫家創作

3. 為入選繪本插畫師提供專業指導,提高他們在本支援計劃下出版的繪本之質素,增強其跨行業合作或授權的潛力

4. 在香港舉辦一系列研討會、學校工作坊和書店小型展覽,推廣在本支援計劃下出版的繪本,推動更多本地讀者欣賞有字繪本和無字繪本。

5. 分別在2025年香港書展以及指定境外國際大型書展(包括博洛尼亞兒童書展、北京國際圖書博覽會、南國書香節和中國上海國際童書展)上推廣在本計劃下出版的作品,讓更多本地讀者接觸到優秀的香港繪本,同時將它們推廣到境外市場。 詳情請瀏覽:https://hkpsp.hk/



傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

鄭松雪 電話:+852 2864 4857

歐陽蔚雯 電話:+852 2114 4913

sprg_hkpsp@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 消费者, Design & Art, 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network