來源 B.Duck Semk Holdings International Limited 小黃鴨德盈於LEC全球授權展上海站舉辦新IP推介會

香港,2025年7月16日 - (亞太商訊) - 小黃鴨德盈控股國際有限公司(及其下屬公司合稱爲「小黃鴨德盈」或「集團」或「B.Duck 小黃鴨」,股份代號:2250)於2025年7月16日,攜全新IP及強勢陣容亮相於上海國家會展中心舉行的,匯聚400余家展商的全球授權展(LEC)上海站,並成功舉辦集團全新IP推介會。是次展會雲集超過四百家參展商,場面盛大。集團創始人許夏林先生親臨現場並發表開幕致辭,創新事業部總經理譚歡歡女士作為主推介人,向全球合作夥伴及業界同仁介紹了包括「抓大鵝」、「好好家族」、「凹凸世界」、「Milolo」、「Cimmy」、「The SLLO」、「Hurobo」及「Diudiubaby」在內的全新IP 矩陣。 此次新IP集中亮相,標志著小黃鴨德盈作爲中國最大的角色IP授權公司,其核心IP資産持續戰略性擴充,産業生態鏈構建步入深化完善的新階段。 (小黃鴨德盈集團新IP推介會現場嘉賓合影) 三大戰略驅動增長,20週年再启新里程 許夏林先生在開幕致辭中回顧了B.Duck小黃鴨20年的發展歷程,並系統闡述了公司的三大核心發展戰略: 一是IP+文化: 小黃鴨德盈秉持「文化自信」與「國際化」雙主線,旗下IP B.Duck已成功與故宮宮廷文化、貴州少數民族文化、大英博物館、陳粉丸剪紙藝術及三麗鷗、Monchichi、熊本熊等海內外知名文化IP聯名合作,持續拓展文化內涵。同時圍繞「Make A Playful World」理念,集團積極佈局國民遊戲IP、動漫IP及傳統文化IP,構建多元生態矩陣。 二是IP+商品零售: 聚焦「年輕人情緒價值」與「美好生活追求」,覆蓋親子母嬰、泛潮玩及趣味家居生活領域,小黃鴨德盈通過自建「自研、自產、自銷」全鏈條運營體系,實現線上線下協同發展,以產品驅動粉絲價值。 三是IP+文旅: 小黃鴨德盈以「Be Playful」爲核心精神,全面深化文旅産業布局。集團通過打造主題樂園、城市樂園、地方文旅合作及城市主題活動等多元化場景,幷配套開發專屬産品綫、創意快閃店等特色項目,構建出兼具趣味性與可持續發展的IP文旅生態系統。目前文旅項目均表現亮眼,比如深圳萬象前海B.Duck小黃鴨城市樂園2025年5至6月累計充值金額近200萬元人民幣,充分展現IP線下體驗的強大吸金能力與市場熱度。 小黃鴨德盈集團創始人許夏林先生強調:「站在B.Duck品牌20週年的重要里程碑,小黃鴨德盈將以更宏大的格局持續擴充IP矩陣,不僅深耕現有核心IP價值,更將積極孵化具有市場潛力的新銳IP;同時全面深化從IP孵化、內容創作、授權合作到衍生品開發的全產業鏈運營能力,透過線上線下生態系統的戰略協同,為全球消費者打造更具沉浸感的文化娛樂體驗;集團也將持續創新商業模式,透過多元化的授權合作、主題空間打造及數字化營銷等創新方式,為合作夥伴開拓更廣闊的商業發展空間,實現品牌價值與商業價值的共贏成長。」 (小黃鴨德盈集團創始人許夏林) 新IP矩陣深度解析:覆蓋多元場景,實力有據 隨後,譚歡歡女士結合詳實資料與案例,對新IP矩陣下的8 IP進行了詳細的介紹,她表示: 「抓大鵝IP」是國民級遊戲IP,作为2024至2025年間現象級休閒遊戲代表,累積擁有3億玩家及800萬日活用戶基礎。集團攜手開發團隊,從零孵化IP形象 - 一隻「偷感十足」、「神出鬼沒」的頑皮大鵝,精准契合年輕人追求「爽感」的情緒價值,依託龐大粉絲群構建IP生態系統。 「好好家族」是情緒基因IP,以「好好」為名,傳遞讚美與祝福。透過鮮明配色與簡約設計躍動快樂基因,該IP已攜手嬌韻詩、Kappa等品牌深耕插畫、線下活動及茶飲賽道。 「凹凸世界」作為00後最愛國漫熱血IP之一,以獨特3D風格與高燃劇情積累全網千萬粉絲,四季總播放量高達約20億。線下快閃活動、粉絲活動持續引爆Z世代圈層熱度。 「Milolo」是夢幻形象IP,以「瞌睡症小女孩」形象打造夢境與現實交織的奇幻世界。此前與B.Duck聯名已成經典案例,與QQ音樂合作主題首月吸引30萬人使用。 「Cimmy」、「The SLLO」、「Hurobo」與「Diudiubaby」作為集團戰略合作夥伴 Hidden Wooo 旗下的潮酷萌系IP,商業表現亮眼。「Cimmy」擁有穩固的私域粉絲社群,並在大眾平台累積錄得千萬級曝光;其首發盲盒產品共推出20萬隻,短時間內即告售罄,潮玩大尺寸產品於二級市場溢價超過原價十倍。源自韓國藝術家簡約有趣設計的「The SLLO」,線上曝光量超6000萬,盲盒產品銷售額突破7000萬元。「Hurobo」和 「Diudiubaby」 是新銳萌系男孩IP,已積累龐大私域社群用戶,相關平台話題瀏覽量超千萬級。 (小黃鴨和新IP) 譚歡歡女士表示:「小黃鴨德盈的新IP矩陣絕非簡單疊加,而是對生態版圖的戰略升級。它們覆蓋從低幼到成人、大眾娛樂到垂直圈層、線上內容到線下體驗的全維度,為合作夥伴提供更多精准多元、極具商業爆發力的IP賦能新方向。」 深化生態佈局,鞏固IP龍頭地位 此次LEC上海站上的新IP集體首秀,是小黃鴨德盈「大IP生態」戰略深化落地的關鍵里程碑。作為港股上市公司,集團依託資本優勢與專業運營能力,加速構建覆蓋IP孵化、內容創作、全球授權、衍生品開發、主題空間及數位行銷的全產業鏈閉環。通過持續完善的生態體系,集團致力為消費者創造極致文化體驗,為合作夥伴提供可持續增長價值,鞏固其作為IP生態運營商的領先地位。多元IP矩陣擴容與產業生態完善,正驅動小黃鴨德盈駛向更廣闊的新藍海。 關於小黃鴨德盈控股國際有限公司 小黃鴨德盈控股國際有限公司是一家主要從事角色知識産權業務的投資控股公司。集團自 2005 年創立明星 IP「B.Duck 小黃鴨」以來,在 IP 各類授權及運營上擁有豐富經驗。集團著力於 IP 實景文旅、遊戲文娛、商品零售、跨境出海等業務增長點,實現IP授權、商品企劃、供應鏈、銷售渠道等業務板塊的優化整合,小黃鴨德盈不斷深化 IP 商業化生態圈建設,致力打造 B.Duck 成爲「全球快樂符號」,推動「Make A Playful World」的使命落地。



