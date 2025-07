Wednesday, 16 July 2025, 09:20 HKT/SGT Share:

來源 Formerra Formerra 將在美洲地區供應 Foster 醫用化合物 在 GEON 收購 Foster, LLC 之後,Formerra 與 GEON® Performance Solutions 達成新協議,進一步擴展其醫療聚合物產品組合,為醫療領域提供關鍵支援材料。

羅密維爾,伊利諾州,2025年7月16日 - (亞太商訊) - 作為高性能材料分銷領域的領導企業,Formerra 今日宣布與 GEON® Performance Solutions 達成合作協議,指定 acquisition of Foster, LLC, 為其在北美和南美地區的醫用化合物首選分銷商。 該協議建立在 GEON 收購 Foster, LLC 的基礎上,同時延續了 Formerra 與 GEON 在柔性與剛性 PVC 及填充聚丙烯材料方面的長期全球合作關係。 Formerra 關鍵客戶副總裁 Kelly Wessner 表示:「這項擴展合作將為我們的客戶提供更廣泛、經過驗證的醫療級解決方案,同時依託 Formerra 的技術支援與強大的供應鏈能力。Foster 品牌的影響力以及 GEON 的持續投資,為這些材料與客戶帶來強勁的成長潛力。」 Foster, LLC 擁有超過 30 年定制醫療聚合物配方的專業經驗,提供高度工程化的配方,包括顯影型、預著色、USP VI 等級及符合 ISO 10993 標準的產品。其材料廣泛應用於醫療器械外殼、藥物輸送與自動注射裝置元件、外科工具及遠端病患監測設備等關鍵領域。 GEON 首席商務官 Arthur Adams 表示:「我們很榮幸能服務於快速成長的醫療與醫療器械產業。GEON 與 Foster 和 Formerra 的新合作將開啟新的旅程,拓展我們的全球足跡,並讓我們能夠向更多客戶提供醫療級工程聚合物。」 隨著 Foster, LLC 化合物產品的加入,Formerra 進一步鞏固其在醫療健康領域的領導地位,透過提供無與倫比的醫療工程聚合物通路、深入的法規合規專業能力,以及涵蓋整個美洲的快速物流支援,持續推動產業發展。 關鍵資訊 -- Formerra 將在北美和南美分銷 Foster®,LLC 的醫用化合物。 -- 此項協議將定制醫療級化合物納入 Formerra 現有的 GEON® PVC 與填充聚丙烯(PP)材料全球產品組合中。 -- Foster®,LLC 材料廣泛應用於醫療器械外殼、藥物輸送與自動注射裝置、外科工具、遠端病患監測設備等關鍵領域。 關於 Formerra Formerra 是領先的工程材料分銷商,將全球頂級聚合物與特種材料製造商與醫療保健、消費品、工業與移動出行等市場的數千家 OEM 與品牌商緊密連結。憑藉技術與商業專業能力,Formerra 提供獨特的產品組合深度、強大的供應鏈實力、深厚的產業知識、卓越的服務、領先的電子商務能力以及創新精神。經驗豐富的 Formerra 團隊協助各行業客戶以全新且更優的方式設計、選擇、加工及開發產品,從而提升性能、生產力、可靠性與永續性。欲了解更多資訊,請造訪 www.formerra.com。 關於 GEON GEON® Performance Solutions 是全球領先的高性能聚合物解決方案配方、開發與製造企業。公司擁有極具彈性的乙烯與聚烯烴聚合物技術組合,並提供全方位的製造服務,結合三大傳統優勢,致力於為客戶提供整合式解決方案。GEON 積極推動多個市場的高性能材料創新與發展,涵蓋家電、建築與基礎設施、電子、醫療、運輸、電力與通訊等領域。GEON 擁有約 1,200 名全球員工,在全球設有 15 座世界級製造工廠,總部位於俄亥俄州西湖市(Westlake, Ohio)。更多資訊請造訪官網:www.geon.com。GEON Performance Solutions 為 SK Capital Partners 投資組合公司之一。 媒體聯絡

Jackie Morris

Formerra 行銷傳播經理

jackie.morris@formerra.com 來源: Formerra



