Wednesday, 16 July 2025, 09:00 HKT/SGT Share:

來源 Northway Biotech AATec Medical 與 Northway Biotech 宣布合作開發用於治療肺部疾病的 ATL-105 工業化生產工藝

雙方建立合作關係,以開發並擴大 ATL-105 的生產規模。ATL-105 是一種新型重組 α1-抗胰蛋白酶。

主要適應症為非囊性纖維化支氣管擴張症;ATL-105 透過廣泛的多模式作用機制,靶向疾病驅動因素。 立陶宛維爾紐斯,2025年7月16日 - (亞太商訊) - AATec Medical GmbH(以下簡稱「AATec」)是一家致力於開發用於治療呼吸系統疾病多產品平台的生物技術公司。Northway Biotech(以下簡稱「Northway Biotech」或「NBT」)是一家全球合同開發與製造組織(CDMO)。兩家公司今日宣布建立合作關係,聯合開展 AATec 旗下主要候選產品 ATL-105 的生產製程開發與分析方法開發。ATL-105 是一種專有的重組 α1-抗胰蛋白酶(AAT)吸入式療法,適用於治療非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)。 AATec Medical 與 Northway Biotech 宣布合作 根據協議,Northway Biotech 將運用其在生物製劑生產方面的專業知識,採用畢赤酵母(Pichia pastoris)表達系統開發並擴大 ATL-105 的生產製程。 AATec 聯合創辦人暨執行長、博士 Rüdiger Jankowsky 表示:「透過此次合作,我們正建立一套穩健且可擴展的 ATL-105 生產流程,為臨床開發與商業化應用奠定一致的品質基礎。」他補充道:「ATL-105 代表新一代吸入式生物製劑,融合抗蛋白酶、抗發炎與抗感染特性於單一分子中。透過直接傳遞至肺部,實現快速精準的作用,並將全身暴露降至最低。我們相信,ATL-105 有望重新定義如非囊性纖維化支氣管擴張症等高未滿足醫療需求的呼吸疾病治療方式。」 Northway Biotech 執行長暨董事長 Vladas Algirdas Bumelis 教授表示:「我們非常高興能支持 AATec 邁向臨床試驗。AATec 正在推進一項極具潛力的治療方案,旨在解決顯著的未滿足醫療需求,並擁有一支高效且敬業的團隊。憑藉我們在微生物系統方面數十年的專業經驗,我們有能力有效擴大此項目的生產規模,並在每一階段確保品質。」 Northway Biotech 商務拓展副總裁、博士 André Markmann 補充道:「我們意識到這是一項能夠顯著改善呼吸疾病患者照護方式的計畫,並希望能為其提供支援。吸入式蛋白質療法正日益受到關注,而 ATL-105 是該領域中最具前景的療法之一。」 AATec 正在開發 ATL-105,用於治療非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)——這是一種慢性發炎性呼吸道疾病,影響全球數百萬名患者。該疾病特徵包括支氣管擴張、持續性發炎、頻繁氣道感染及黏液清除障礙。除了 NCFB 外,ATL-105 還具備治療其他更廣泛發炎性與感染性呼吸道疾病的潛力,如慢性阻塞性肺疾病(COPD)、急性呼吸窘迫症候群(ARDS)以及其他適應症,充分體現其抗發炎、免疫調節與抗感染的多重作用機制與廣泛適用性。 關於 AATec Medical AATec Medical GmbH 是一家生物技術公司,致力於開發基於新型重組 α1-抗胰蛋白酶(AAT)平台的產品,用於治療呼吸道發炎性疾病、氣道感染以及罕見疾病。公司已在多項適應症中成功驗證其概念可行性,目前正準備針對首個候選產品 ATL-105(用於吸入式治療非囊性纖維化支氣管擴張症)展開概念驗證臨床試驗。AATec 由一支在臨床研究、生物藥品開發與產品商業化方面擁有豐富經驗的跨學科團隊創立。欲瞭解更多資訊,請造訪:https://www.aatec-medical.com/ 並關注 AATec 的 LinkedIn 頁面。 關於 Northway Biotech Northway Biotech 是一家領先的合同開發與製造組織(CDMO),專注於蛋白質類生物製劑與基因療法,提供全方位一站式的生物藥開發與生產服務。公司在細胞株開發、製程優化與 cGMP 生產方面擁有深厚專業知識,支援從早期開發到商業化生產的各階段專案。Northway Biotech 成立於 2004 年,為私人控股企業,在立陶宛與美國設有先進生產設施,能依據客戶獨特需求提供高品質、符合法規的解決方案。欲瞭解更多資訊,請造訪:https://www.northwaybiotech.com 。 Northway Biotech 媒體聯絡:

Prof. Vladas Algirdas Bumelis

CEO 兼董事長

vladas.bumelis@northwaybiotech.com AATec Medical 媒體聯絡:

Dr. Rüdiger Jankowsky, 執行長

info@aatec-medical.com 媒體聯絡:

MC Services

Katja Arnold, Julia von Hummel

aatec-medical@mc-services.eu

電話: +49 (0)89 2102280 來源:Northway Biotech



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network