大洋環球申轉主板上市捉緊商機 迎中國恢復部分日本水產進口機遇 - 冀中國業務收益盡快恢復至禁令實施前水平

香港,2025年7月15日 - (亞太商訊) - 內地早前有條件恢復日本部分地區水產品進口。面對是次政策調整所帶來的機遇,香港急凍海產進口商及批發商大洋環球控股有限公司(「大洋環球」或「集團」;股份代號:8476)將深化與中國區客戶合作,並採取更積極市場策略,進一步拓展內地業務銷售,目標內地收益盡快恢復至禁令實施前水平,即雙位數增長。 6月29日,中國海關總署發布《關於有條件恢復日本部分地區水產品進口的公告》(《公告》),宣布自當日起恢復部分日本地區水產品進口。《公告》指出,中國將恢復日本除福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長野、埼玉、東京都、千葉等等10個都縣以外地區的水產品進口。此次日本水產禁令部分解除,為集團進一步開拓中國市場帶來重要契機,將為銷售表現帶來強大助力。2025財年大洋環球中國業務佔集團收益達到11.6%,為香港業務以外的第二大收益來源。於中國對日本水產禁令實施前,中國業務收益增長強勁,2024財年收益按年增長67.3%。 大洋環球主席兼行政總裁陳建峰表示:「作為於港澳地區水產品進口領域經驗豐富的企業,大洋環球始終將食品安全與質量置於首位,確保進口日本水產均是嚴格遵循中國海關各項規定,符合高質量與安全標準。未來,大洋環球將繼續嚴格把控進口海產質量,憑藉集團在優質急凍水產進口及批發上逾22年的豐富經驗,我們可望透過更多元化的水產產品組合,滿足周邊地區客戶需求,積極拓展市場渠道,提升品牌形象,為消費者帶來優質安全的進口海產,持續發展創造新增長點。憑藉我們於業內的聲譽,將有助集團維持與現有供應商及客戶的業務關係,以及探索與新供應商及客戶的潛在業務機遇。」 同時,大洋環球於7月10日收市後正式向聯交所申請以轉板上市之方式,由GEM轉至主板上市及買賣,當中不會涉及發行任何新股份。 陳建峰表示:「我們相信轉板上市有助提升集團整體形象,進一步加強公眾投資者以至客戶的認可度,以及增強融資靈活性。隨着集團上市地位的提升,冀能把握更多商機,如內地市場以至大灣區相關客戶的機遇,我們將繼續與業務夥伴攜手合作拓展業務,鞏固我們作為急凍海鮮進口及批發行業傑出市場參與者的地位,為更多市場和客戶提供更多元化、更優質、更安心食用的急凍水產產品及服務,同時為股東創造長期價值。」 關於大洋環球控股有限公司(股份代號: 8476)

大洋環球控股有限公司是一間業務穩健的香港急凍海鮮進口商及批發商,在急凍海產進口及批發業擁有逾22年經驗,供應各式各樣的的急凍海鮮產品,涉及超過100個品種,並為超過370名客戶(主要為急凍海鮮轉售商及急凍海鮮餐飲供應商)服務,知名產品包括加拿大牡丹蝦、日本熟帆立貝、Clearwater牌北寄貝、帝王蟹腳、蒲燒鰻魚、北海道帶子、各類刺身蝦等,深受消費者喜愛。集團的質量控制程序已獲HACCP及ISO 9001認證,乃對致力向客戶提供優質產品的認可。



