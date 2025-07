Tuesday, 15 July 2025, 23:54 HKT/SGT Share:

來源 CMS 耀啟新程!康哲藥業今日於新加坡交易所主板實現二次上市

深圳,2025年7月15日 - (亞太商訊) - 7月15日上午,康哲藥業控股有限公司(「康哲藥業」或「集團」)在新加坡交易所正式鳴鑼上市(證券簡稱:CMS,股票代碼:8A8)。 近百名全球專業機構代表、股東代表、合作夥伴代表以及員工代表,共同見證這一具有戰略意義的時刻。這是康哲藥業繼2010年9月成功登陸香港聯交所主板之後,再度以磅礴之勢邁向國際資本平台,將吸引專注亞太投資的基金及東南亞本土資本,優化股東結構。同時,也標誌著集團深耕新興市場、推進產業國際化戰略的重要里程碑。 康哲藥業主席兼行政總裁、總裁林剛先生在上市儀式現場致辭:「在新加坡的二次上市,標誌著康哲藥業實施亞太戰略邁出了關鍵一步,彰顯了我們將中國市場優勢延伸至整個亞太地區、深化東南亞及中東佈局的決心。這不僅助力康哲藥業在亞太市場全方位、可持續發展,更提升了公司的國際影響力與競爭力,使我們能夠覆蓋更廣泛的患者群體,為他們提供優質、可負擔的用藥選擇。」 新康哲 新崛起 三十三年征程,康哲藥業通過三次戰略轉型不斷挑戰與超越以適配外部生態:從「中國最大CSO」(1992-2010年),到「從CSO向Pharma轉換」(2010年起-2018年),再到自2018年起,逐步確立「創新驅動、專科突破、產業國際化」三大核心戰略,推動「新康哲」升級迭代,蓄勢而發。 康哲藥業已建立醫藥產品全生命週期管理體系,覆蓋從靶點識別到臨床開發,再到產品註冊及商業化推廣的每一個環節。集團專注FIC、BIC創新產品,精心打造了約 40 款具有差異化優勢的創新產品管線,其中 5 款創新藥已在中國獲批並成功商業化。隨著集采影響基本出清,康哲藥業已進入由獨家藥、創新藥驅動的高質量、可持續發展新週期。 專科方面,集團聚焦心腦血管、消化、眼科、皮膚健康等領域,持續深化產品佈局與專家網絡。值得一提的是,集團皮膚健康業務「德鎂醫藥」,已在細分領域嶄露頭角,成為行業領軍者,並計畫於香港聯交所主板獨立上市。 產業國際化出海先鋒「研、產、銷」全鏈條協同發力 自2022年起,康哲藥業啟動「產業國際化」戰略,將集團在中國市場的優勢與資源外溢至新興市場,並以新加坡為支點,建立涵蓋CMS R&D、PharmaGend以及Rxilient在內的本地化集群,實現醫藥產業「研、產、銷」全鏈條協同發力,放眼全亞太拓展市場深度與廣度。 商業化體系國際化:Rxilient為藥品引進、開發、營銷推廣平台,由專業、經驗豐富的本土化團隊運營,以新加坡為總部,業務已拓展至馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、中東等14個國家和地區,助力中、美、歐等地合作夥伴的創新藥落地新興市場,同時為當地引入更多優質、可負擔的治療選擇。截至目前,Rxilient在東南亞、中東、港澳台地區累計提交了近20款藥品和醫療器械的上市申請,覆蓋皮膚科、眼科、腫瘤、自身免疫、中樞神經等疾病領域。 生產體系國際化:PharmaGend作為國際化CDMO平台,以新加坡為基地,擁有3萬平方米生產場地,可生產片劑、膠囊等劑型,並規劃拓展注射劑、軟膏劑、鼻噴劑等產線,工廠已通過FDA、HSA等國際認證,具備面向全球輸出的高標準藥品製造能力。 龐大人口基數、醫保擴容與慢病負擔上升等結構性因素,正推動東南亞、中東等新興市場成為全球醫藥產業新增長極。康哲藥業依託全鏈條生態體系,正逐步形成中國醫藥產業出海的新模式,不僅賦能自身產品的新興市場增量轉化,也為全球合作夥伴提供可信的一站式落地機制,為集團注入額外的增長動能。 展望未來,康哲藥業將持續推動三大核心戰略以構建「新康哲」長期價值體系,不斷提升醫藥創新可及性,助力更多患者獲益,實現可持續健康發展,並為投資者創造豐厚價值回報。 康哲藥業免責與前瞻性聲明

本新聞無意向您做任何產品的推廣,非廣告用途。本新聞不對任何藥品和醫療器械和/或適應症作推薦。若您想瞭解具體疾病診療資訊,請遵從醫生或其他醫療衛生專業人士的意見或指導。醫療衛生專業人士作出的任何與治療有關的決定應根據患者的具體情況並遵照藥品說明書。 由康哲藥業編制的此新聞不構成購買或認購任何證券的任何要約或邀請,不形成任何合約或任何其他約束性承諾的依據或加以依賴。本新聞由康哲藥業根據其認為可靠之資料及數據編制,但康哲藥業並無進行任何說明或保證、明述或暗示,或其他表述,對本新聞內容的真實性、準確性、完整性、公平性及合理性不應加以依賴。本新聞中討論的若干事宜可能包含涉及康哲藥業的市場機會及業務前景的陳述,該等陳述分別或統稱為前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非對未來表現的保證,存在已知及未知的風險、不明朗性及難以預知的假設。康哲藥業並不採納本新聞包含的第三方所做的任何前瞻性聲明及預測,康哲藥業對該等第三方聲明及預測不承擔責任。



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, MedTech, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network