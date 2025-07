交易寶攜手Big Boss Taxi與STAY BAR開啟無現金新時代

香港,2025年7月15日 - (亞太商訊) - 金融雲支付處理及收單機構交易寶有限公司(「交易寶」或「PCG」)正以顛覆性的創新力量,引領電子支付服務的革命,推動本地數碼轉型與智慧城市建設。今年6月,PCG旗下收單品牌Yedpay攜手的士車隊Big Boss Taxi,實現八達通等多元電子支付方式,徹底革新乘客支付體驗,推動交通行業數碼化邁向新紀元。同時,Yedpay的電子支付方案亦成功賦能全港首間海上酒吧STAY BAR,助其突破傳統經營模式,全面提升顧客體驗與營業額。PCG及旗下成員BBMSL於6月遷入全新辦公室,舉辦喬遷派對,象徵企業邁向嶄新發展里程。PCG正以創新步伐,重塑本地支付生態,帶領各行各業勇闖數碼新世界,開創智慧城市的嶄新未來。 Yedpay與Big Boss Taxi合作,推動的士無現金支付 作為卡組織授權的收單機構,Yedpay可為不同行業提供量身定制的電子支付收款方案。八達通近日宣佈與Big Boss Taxi達成合作,計劃推出涵蓋叫車、線上和車內電子支付等的全面的士生態系統解決方案。PCG透過與Big Boss Taxi合作,將的士計程錶連接POS智能收款機,支援包括八達通、信用卡及多款電子錢包在內的多種支付方式,令乘客享受更流暢、高效的的士支付體驗。Big Boss Taxi將於7月全面投入服務,為乘客帶來無現金支付便利。 電子支付助力本地酒吧營業額節節攀升 除了與本地的士車隊合作,Yedpay亦成功協助全港首個海上酒吧STAY BAR把握電子消費新趨勢,吸引更多旅客及本地顧客消費,帶動營業額持續增長。Yedpay的電子支付解決方案支援超過21種支付方式,包括支付寶、微信支付及信用卡,讓STAY BAR能夠為不同客群提供便捷、無縫的結帳體驗。同時,Yedpay提供透明收費及快速客服支援,協助STAY BAR提升營運效率。Yedpay致力推動無現金社會發展,特別是在消費疲弱的背景下,透過靈活創新支付方案支持的士、餐飲及零售等多種行業,提升營運效率及顧客體驗,帶動本地消費。 影片網址:https://www.facebook.com/share/r/19Lj6ZYPFp/ 新辦公室迎接創新發展新里程 PCG及旗下成員BBMSL於6月在新辦公室舉行喬遷派對,慶祝順利搬遷並加強團隊凝聚力。新辦公室不僅提升團隊工作環境,更為企業創新與協作注入新動力。PCG感謝各界支持,並將繼續致力於推動創新支付解決方案,服務更多商戶,推動香港智慧城市發展。 PCG新辦公室地址:

香港九龍尖沙咀廣東道19號海港城環球金融中心(北座)6樓601-2及10-14室 關於交易寶有限公司 交易寶有限公司(「交易寶」或「PCG」)是一家創新且領先的支付科技公司,業務遍及新加坡、香港及亞太地區。成立於2016年,PCG已發展成為一家收單機構,擁有所有主要發卡機構和電子錢包網絡的主要會員資格。PCG品牌Yedpay已在香港建立穩固領先的支付業務,而另一業務A3A則通過RESTful API開發了金融雲支付處理系統,這不僅顯著節省成本、減少複雜的流程,還為用戶提供實時交易數據和洞察。作為收單處理商,PCG憑藉其亞洲首個金融雲處理和結算平台,為整個支付行業提供了重要支持。公司將秉持「扎根香港,放眼全球」的策略,以尖端的金融科技賦能商戶,助力全球支付生態實現高質量發展。欲查詢更多資料,請瀏覽網站:https://www.yedpay.com/zh/ 如有傳媒垂詢,請聯絡:

AJA (IR and Communications)

庾婉華

電話:(852) 9500 4443

電郵:avy.yu@ajacapital.com.hk/info@ajacapital.com.hk



話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network