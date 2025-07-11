愷英網絡獲得4號及9號牌照：持續拓寬業務邊界 全球化佈局更進一步

導語：加速游戲虛擬資産管理業務進程和全球化佈局。

香港，2025年7月14日 - (亞太商訊) - 日前，愷英網絡旗下全資子公司Spruce Technology HK Limited正式獲香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)頒發第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資産管理)牌照。

上一個在內地引發廣泛關注的類似事件，是去年12月字節跳動聯合創始人張一鳴通過旗下「Cool River Venture HK Limited」斬獲香港9號牌照。

從地域來看，香港正加速推動成爲全球Web3.0中心。對正處於游戲業務全球化加速期，且積極佈局元宇宙、Web3.0等前沿賽道的愷英網絡而言，這兩個牌照將成爲其生態升級的核心支點：公司不僅能吸引更多國際合作夥伴共同開發AI驅動的游戲開發工具與PUGC平台，更能合規開展游戲虛擬資産生成、交易及資産管理業務，從而打通「創意-資産-金融」閉環，構建可信賴的全球化數字經濟生態。

牌照不是終點 打造更具想像力的「游戲虛擬資産管理者」

愷英網絡長期以來一直積極探索Web3.0、元宇宙等新興領域的前沿技術與資本運作深度融合。早在2023年，愷英網絡就曾透露，其從技術框架上可支持産品接入Web3.0，幷將持續關注Web3.0技術的發展。

此外，愷英網絡還早早搭建了數字資産平台「拾元立方」，致力於通過區塊鏈技術幷結合Web3.0、元宇宙和人工智能，匯集多方創作者和游戲品牌方，構建數字藝術品營銷體系，建立數字品牌形象，打造豐富多元的元宇宙內容生態。截至目前，「拾元立方」已發布了多款原創IP和品牌聯動數字藝術品，以「數字資産與實體經濟」相結合的發售方式，促進數字經濟與實體經濟深度融合。

2024年巴黎奧運會首日，愷英網絡公司吉祥物「K小皇」奧運系列數字資産就在「拾元立方」獨家限量首發，定制數字資産互動小游戲「奧運『皇』家助威團」同步上線。用戶可以通過參與游戲獲得專屬獨特的數字資産獎勵，數字資産將綁定平台權益，爲數字資産的普及和應用開闢了新的道路。

根據市場數據，「拾元立方」現已擁有實名注册用戶近20萬，未來能够幫助出海廠商實現游戲數字資産海外發行，形成「國內合規發行+海外多鏈流通」的雙軌模式，爲游戲資産全球化提供從技術底層到交易場景的一站式解决方案。

在愷英網絡之前，海外代表性游戲公司已通過獲取金融牌照佈局虛擬資産管理業務，驗證了這一路徑的可行性：香港 Web3 頭部企業 Animoca Brands 通過獲取相關合規資質，構建了覆蓋元宇宙資産發行、交易的全鏈條管理體系；由動視暴雪前核心團隊創立的 Mythical Games，亦憑藉合規框架下的 「隱形化區塊鏈技術」，在《Blankos Block Party》等代表作中實現玩家資産的安全持有與交易，成爲區塊鏈游戲領域通過牌照合規打通虛擬資産價值閉環的標杆。

隨著4號及9號牌照的獲得，愷英網絡或將進一步拓寬在虛擬社交、區塊鏈游戲等相關領域的業務邊界，用游戲行爲産生資産，用金融牌照盤活資産，閉環生態形成，從而成爲一個「更具想像力的愷英」。

基於已有的海外佈局經驗 構建開放、可信的全球化PUGC平台

從另一個角度來看，在本次獲得香港SFC第4類及第9類牌照前，愷英網絡的全球化戰略就已顯成效。

從産品端來看，積極把握海外市場機遇，積極佈局全球化發行，放眼全球市場，與衆多海外渠道建立了深入合作關係，在海外市場拓展方面的成績頗爲亮眼。據瞭解，2025年新游《MU Immortal》《派對不獸控》等游戲均在上綫伊始即登頂海外地區游戲榜單，成長實力不容小覷。

多款新品的相繼推出，有望進一步完善愷英網絡的産品矩陣幷逐漸形成差异化競爭力，從而進一步擴大市場份額，推動用戶規模實現階梯式增長。反映在業績表現上，2024年愷英網絡海外營收3.75億元，同比增長多達221.48%。

就在6月底，愷英網絡向市場推出了一款專爲游戲行業打造的AI全流程開發平台「SOON」。該平台憑藉對多模態大模型能力的深度整合，實現了從美術資産生成到代碼部署全流程的自動化操作，極大地縮短了傳統游戲開發周期，充分賦能游戲行業向全自動AI轉型。

結合這家公司在游戲出海和自研AI開發平台等一系列動作，可以猜測，公司將在海外或也會打造AI全流程游戲開發工具和PUGC玩家用戶平台，海外用戶平台面向玩家群體，提供多玩法、多創意的AI游戲産品。在SFC兩個金融牌照的加持下，平台提供虛擬經濟系統，海外開發者可以通過平台系統或平台上的游戲自己生成游戲代幣，幫助游戲開發者完善經濟系統。

從這個角度來看，基於過去一段時間在海外游戲運營發行積累的經驗，以及海外市場對Web3.0創新模式更加深刻的理解，愷英網絡有望構建一個真正開放、可信的全球化PUGC平台，賦能數字內容與經濟系統的創新。

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