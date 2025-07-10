雲工場科技：錨定第二增長曲線 鑄就邊緣智能新時代

香港，2025年7月11日 - (亞太商訊) - 在當今，確定性越來越少、不確定性成為常態的社會中，企業如何展開第二增長曲線已成爲企業不得不面對的挑戰。雲工場科技以"邊緣雲 + AI 服務平臺"為組合拳，作爲第二增長曲線推向市場。

生成式AI市場爆發，AI基礎設施成爲競爭新高地



生成式人工智能正加速在向各行滲透，全球 AI 能力平臺市場成指數型擴張，根據 Fortune Business Insights 發佈的研究報告，全球生成式AI市場規模已從 2023 年的 438.7 億美元增長至 2024 年的 671.8 億美元，預計到 2032 年將達 9676.65 億美元，年複合增長率（CAGR）高達 39.6%。增長的動力主要來源於AI技術的成熟度，雲計算的不斷滲透及企業對自動化需求的加速。

多家產業研究機構指出，AI 應用重心已從模型訓練轉向場景部署。具備全國節點佈局+本地化算力調度+一站式模型服務平臺能力的服務商，將在未來3-5年內獲得超額收益。雲工場科技正是在此趨勢下，系統性的構建第二增長曲線， - - - 基於邊緣雲、異構算力調度和模型服務平臺，成爲國際領先的邊緣計算和 AI 服務的提供商。

雲工場科技從全國邊緣節點起步，構建"雲-邊-端"協同平臺



雲工場科技自 2022 年就開始圍繞邊緣雲進行戰略佈局，依託其全國 2000+ 區縣的邊緣節點資源，打通資源、調度、服務三個層級，構建了靈境雲一站式服務平臺體系，打造"雲 - 邊 - 端"協同的AI基礎設施。雲工場科技"雲 - 邊 - 端"協同的AI基礎設施服務體系，更像是一個按需使用的"六邊形戰士"，IaaS層向下連接智算資源並按需使用，PaaS層提供算力調度平臺與 AIoT 平臺協同，到 MaaS 層多元化能力應用、SaaS 層行業場景深度整合的全棧技術體系，促進 AI 應用場景技術創新，助力大模型行業應用加速落地。

模式上，"邊緣雲 + AI 服務平臺"模式創新發展，推動、算力、平臺、模型服務協同發展。技術側，"雲 - 邊 -端"全場景 AI 訓練推理協同框架，融合雲端的異構算力支持模型訓練，一鍵部署到邊緣， 憑藉雲工場科技 2000+ 區縣的邊緣節點資源，減少數據回傳，極大的降低推理成本。應用側，IaaS、MaaS、PaaS 層產品及服務能力下沉到場景推進人工智能技術下的應用落地。

靈境雲平臺體系支持算力租賃、模型微調、模型私有部署、異構調度等多重能力，適用政企、金融、教育、交通、工業等場景。另外，其模型接入到推理部署的全鏈路能力已實現規模化交付。據雲工場科技方面透露，靈境雲平臺體系已完多項目的落地及重複採購，行業客戶對其"部署週期短、定制能力強、響應延遲低"給予高度評價。

參與國家級平臺建設，助力大模型服務標準化與規模化交付



雲工場科技的商業化的驗證已取得實質性進展，作爲工信部2023年"面向人工智能大模型工程化技術及應用的產業公共服務平臺"。建設的重要承接單位之一，該平臺聚焦於提升全國大模型算力資源的統籌調度與服務能力，涵蓋底層異構算力對接、國產主力模型接入、行業數據集標準化管理三大模塊。截至目前，平臺已成功上線，並集成覆蓋國內主流大模型 30+ 個、完成超 500+ 企業開發者接入申請。雲工場科技不僅提供底層算力調度系統，也參與了平臺使用場景與政企數據接入標準的建設，在算力編排效率與安全合規方面具有突出貢獻。

雲工場科技大模型公共服務平臺的建設經驗已經在其他區域成功複製，以武漢爲例，雲工場科技正在參加市政級政企智能算力平臺的聯合建設，依託於靈境雲底座，提供關於算力異構算力的部署、調度、算力券的發放。助力國產芯片適配能力的輸出，打造企業可靈活部署、安全、可靠、合規的 AI 服務體系。在 AIoT 場景下，靈境雲平臺也展現出高度的場景適配能力。以"AI+交通"的道路巡查爲代表，已在四川綿陽、遵義、南京、溫州等多個城市實現規模化部署。 在道路巡查過程中實時採集圖像數據，並依託本地邊緣節點完成病害識別與處理判斷，無需將數據回傳中心服務器即可完成智能分析與響應，相比傳統中心式架構，該模式降低了數據傳輸成本與響應延遲，更適配對數據隱私與本地部署有強需求的城市治理場景。

同時，雲工場科技也正在和山東、無錫、湖南、天津的相關政府、行業龍頭企業及高校達成戰略合作，計劃共同建設智算中心、算力調度平臺、AI 場景化應用，以支撐其當地產業、城市智能治理與基礎設施的升級。這些城市和場景的落地，標誌着靈境雲平臺的商業化複製能力正得到持續驗證與拓展。

從輕資產 IDC 到邊緣雲第一股

雲工場科技以輕資產模式切入 IDC 行業，聚焦數據中心和雲計算領域的邊緣計算板塊，在2024年香港主板敲鐘上市，成為"邊緣雲第一股"。

一方面雲工場科技通過行業經驗的沉澱，爲行業提供開箱即用的算力調度平臺，另一方面，通過模型開發，數據管理與 AI 場景化能力的落地，結合算力下沉與算網融合，爲各行客戶提供高實時、快響應的邊緣 AI 應用解決方案，雲工場科技的創始人兼董事長孫濤表示：站在 AI 基礎設施競爭的新起點上，我們正以可驗證的第二增長曲線，打開從'資源運營'走向"能力輸出"的長期增長空間，通過靈境雲平臺構建可複製、可交付的 AI 服務能力。

未來，雲工場科技將持續打磨更適配場景需求、更普惠易用的 AI 基礎設施及產品服務，通過"邊緣節點下沉+ AI 服務賦能"的創新模式，讓 AI 真正深入到各行各業前線，實現從技術普惠到價值普惠的跨越，最終推動千行百業的數字化轉型與智能化升級。

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