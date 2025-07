Thursday, 10 July 2025, 15:52 HKT/SGT Share:

來源 Quam IR Awards 第十屆【華富卓越投資者關係大獎】頒獎典禮圓滿舉行 - 卓越十載 表揚傑出投資者關係 見證行業典範精益求精

香港,2025年7月10日 - (亞太商訊) -「華富卓越投資者關係大獎2024」(簡稱「大獎」)於2025年7月9日假香港文華東方酒店(Mandarin Oriental Hong Kong) 順利舉行,表揚在複雜的金融和投資環境下,有效實踐最佳守則的投資者關係及可持續發展團隊。由華富投資者關係主辦的「華富卓越投資者關係大獎」迎來十周年,多年來嘉許眾多表現優異的上市公司,大會欣喜見證各界不斷進步,力求精益求精。 華富建業金融集團財務總監麥美娟女士(左七)及首席投資總監顏志軍博士(右八)與頒獎嘉賓及得獎公司代表合照。 十周年里程碑 樹立典範鞏固市場信心 上市公司披露資料的公平性及透明度,是公眾作出投資決定的重要考慮因素,除了可提升大眾對企業的認知,亦能推動金融市場健康發展。「華富卓越投資者關係大獎」過去十年推動業界共同進步,以加強投資者及上市公司之間的溝通和信任,至今已嘉許眾多上市公司,認受性亦持續提升,華富投資者關係對此深表榮幸。受整體經濟環境影響,市場氣氛欠佳,對上市公司構成不小的挑戰,猶幸本屆「大獎」仍獲上市公司熱烈支持,共有10家公司獲獎,相信憑藉業界努力不懈,定能鞏固投資者信心。 嘉許可持續發展成就 迎接挑戰與機遇



為肯定機構在實踐可持續發展目標上的表現及貢獻,「華富投資者關係大獎以「可持續發展類別」表彰在環境、社會及管治(ESG)方面整體表現出色的企業。本年設立「可持續發展類別 - 年度最佳報告」特別大獎,表揚企業通過發佈ESG報告,來展示其在可持續發展方面的表現和承諾,並由安踏體育用品有限公司勇奪殊榮。 ESG議題的重要性與日俱增,大會今年特意邀請本識顧問(Alaya Consulting Limited)帶來專題演講,由創始人及GRI授權培訓師黃有傑先生,以「探索ESG披露趨勢: 香港上市公司的挑戰與機遇」為題,讓業界在邁向可持續發展的道路上掌握最新ESG情況。 掌握市場動態 創造長期價值



華富建業資產管理有限公司行政總裁鄧思傑先生致開幕辭表示:「十周年是一個重要的里程碑,我們衷心感謝過去十年業界的全力支持。過去十年,我們見證了諸多變革,例如不斷演進的法規以及投資者對透明度日益增長的期望。然而,投資者關係的核心原則始終不變,依然是與市場建立信任、促進對話並創造長期價值。多年來,獲獎的企業均贏得了投資者的認可,秉持專業的投資者關係,實至名歸。」 華富建業國際金融有限公司首席投資總監顏志軍博士致辭時表示:「展望未來,隨著人工智能(AI)的快速發展,投資者關係專才需要比以往更迅速掌握市場動態。人工智能能簡化流程、提供更精準的洞察,並預測市場趨勢,若能加以善用,定能提高投資者關係的工作標準,與市場達致更高效的雙向溝通。」 頒獎典禮獲各界朋友和傳媒支持 華富投資者關係榮幸邀請到香港證券及投資學會董事局成員徐聯安博士、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士,以及本識顧問創始人及GRI授權培訓師黃有傑先生擔任頒獎嘉賓,共證盛事。 是次頒獎典禮獲得商界朋友及兩地傳媒廣泛支持,﹙排名不分先後﹚包括香港上市公司商會、香港獨立非執行董事協會、香港證券及投資學會、《滙通財經》及《泡財經》。 【華富卓越投資者關係大獎2024】 得獎企業(按英文名稱字母排序) 股票編號 公司 香港指數成份股 (恒生指數) 類別 0006 電能實業有限公司 2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 主板類別 0081 中國海外宏洋集團有限公司 0242 信德集團有限公司 6811 太興集團控股有限公司 1489 GC Construction Holdings Limited 可持續發展類別 鉑金獎 2020 安踏體育用品有限公司 金獎 NA 歐綠保綜合環保(香港)有限公司 3613 北京同仁堂國藥有限公司 銀獎 1229 南南資源實業有限公司 年度最佳報告 2020 安踏體育用品有限公司

【華富卓越投資者關係大獎2024】網站: https://eventedm.quamhkir.com/QIRA2024-25/



