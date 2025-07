Wednesday, 9 July 2025, 20:32 HKT/SGT Share: 康諾思騰自主創新研發的手術機械人 成功於英國啟動首輪臨床試驗

香港,2025年7月9日 - (亞太商訊) - 香港創新型手術機械人代表企業康諾思騰(Cornerstone Robotics)欣然宣佈,其於香港本地自主研發的手術機械人系統Sentire思騰®腔鏡手術機械人(C1000)正式於英國樸茨茅斯大學醫院國民保健信託(Portsmouth Hospitals University NHS Trust)(「PHU」)旗下亞歷山德拉皇后醫院啟動首輪臨床試驗。 這項極具開創性的項目,見證着Sentire思騰®腔鏡手術機械人首次在英國及歐洲展開臨床應用,是國際臨床合作上的重大里程碑,也為康諾思騰在該地區的商業發展掀開了序幕。 PHU外科手術團隊在Jim Khan教授的帶領下,成功以Sentire思騰®腔鏡手術機械人完成三項結直腸手術,來啟動這項臨床試驗。 基於早前於亞洲地區獲得的臨床數據,是次於英國進行的臨床試驗旨在進一步評估應用Sentire思騰®腔鏡手術機械人為歐洲群體進行結直腸及泌尿外科手術的安全性和有效性。此次試驗遵照國際醫療器械評估標準,標誌着香港本地研發的手術機械人在國際臨床的監管審批及臨床應用上創出雙重突破。 PHU外科團隊首席研究員Jim Khan教授表示:「這次醫療團隊能迅速掌握Sentire思騰®腔鏡手術機械人的操作流程,在整項臨床操作上展現出卓越的穩定性與易用性,是讓我最為深刻及感到鼓舞的。在此,我衷心感謝康諾思騰團隊在此開拓性階段所提供的專業支援。」 康諾思騰首席執行官歐國威教授表示:「此次臨床評估是公司發展的重要里程碑,也標誌著香港創新生態體系的一次突破性成就。我們很榮幸能與PHU合作並在英國啟動這項全球首創的臨床研究。我們相信,該項研究結果將有力驗證Sentire思騰®腔鏡手術機械人的臨床價值,並為英國、歐盟等地區提供更高效、更普惠的手術機械人解決方案。」 Sentire思騰®腔鏡手術機械人結合臨床應用技術、集成工程、軟件及影像技術,旨在協助外科醫生進行複雜的微創手術。早期臨床評估結果顯示,這些特性有助於優化手術團隊的工作流程,並改善病人的預後情況。 此次合作亦鞏固了PHU在手術機械人領域的前沿地位。PHU作為英國首個專注運營機械人輔助日間手術項目的機構,在結直腸外科、泌尿外科、上消化道外科及婦科領域完成了逾5,000例機械人手術 - 為英國國民保健署(NHS)採用先進手術技術提供了可推廣的示範案例。 關於樸茨茅斯大學醫院國民保健信託(PHU) 樸茨茅斯大學醫院國民保健信託(PHU)位於英國亞歷山德拉皇后醫院,為漢普郡逾67.5萬人口提供急症診療服務。2000年代初,PHU便開始引領微創手術發展,目前在手術機械人領域已是國際公認的主導者。自2012年引入手術機械人技術至今,PHU已在結直腸外科、泌尿外科、上消化道外科及婦科等領域完成逾5,000例機械人手術,為英國國民保健體系(NHS)重塑外科診療標準樹立典範。此外,PHU亦率先在英國推行機械人輔助日間手術項目,並持續引領臨床機械人研究創新。 關於康諾思騰(Cornerstone Robotics) 康諾思騰(Cornerstone Robotics)是香港本地創新型手術機械人的引領者,懷著「引領醫療創新,心繫天下健康」的願景,致力於打造安全高效的手術機械人平台,提升香港乃至全球範圍優質醫療資源的可及性,讓更多患者受益於高端醫療科技帶來的高品質醫療服務。公司已在全球設立四大研發中心,並在中國香港、深圳、北京、上海和美國波士頓、荷蘭阿姆斯特丹、英國次茅斯設有分支機構,在粵港澳大灣區建成超萬平米的量產工廠。憑藉雄厚的技術實力,公司已成功突破技術難題,搭建全面底層技術平台,由康諾思騰自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機械人已完成多個重要專科的臨床試驗,並正式獲得國家藥品監督管理局(NMPA)批准上市,同步在全球範圍申請醫療器械認證,服務全球醫護,惠及更多病患。



