港股最大機械人IPO！國配認購超30倍 極智嘉正式在香港交易所主板掛牌上市

香港，2025年7月9日 - (亞太商訊) - 在全球供應鏈重塑與物流自動化持續升級的大背景下，自主移動機械人（AMR）正快速取代傳統倉儲方式，成為支撐智能製造和智能零售的重要底座。在全球倉儲AMR行業中，北京極智嘉科技股份有限公司（「極智嘉」）是當之無愧的行業龍頭，連續六年全球倉儲履約AMR機械人市場份額第一。

7月9日，極智嘉以股份代號2590登陸聯交所主板，不僅是年內港股最大規模的機械人企業IPO，更是全球AMR倉儲機械人第一股。極智嘉今日開盤一度報於每股17.00港元，市值超220億港元。

此次發行受到市場熱捧，香港公開發售超額認購133.62倍，國際配售獲30.17倍認購，是今年港股最高倍數的國際配售Top 3，更創下港股科技板塊最高國際配售倍數紀錄。主權財富基金、大量國際長線基金、科技專項基金以及對沖基金踴躍認購。

基石投資者陣容彙聚國際資本巨頭、頂級風投、國資力量與產業龍頭，彰顯資本市場對於機械人賽道的戰略共識，以及對極智嘉商業化能力和技術價值的認可。

作為一家稀缺的商業化成功機械人企業，極智嘉港股上市為投資者打開一個切入千億級產業增量的絕佳視窗。

賽道空間明確，穩居全球第一高地

作為倉儲自動化的主要驅動力， AMR解決方案以其靈活性及效率正在對行業進行改革。根據灼識諮詢資料，預計到2029年，全球AMR解決方案市場規模將達到人民幣1,621億元，2024年至2029年的複合年增長率為33.1%。AMR解決方案在整體倉儲自動化領域的滲透率預計從2024年的8.2%，上升至2029年的20.2%，使AMR解決方案成為倉儲自動化中不可或缺的力量。

在這一極具成長潛力的市場，極智嘉已佔據全球第一高位，是少數能在高端歐美市場佔據領導地位的中國科技公司。根據灼識諮詢的資料，按收入計，極智嘉是全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商，連續 6 年蟬聯第一。截至2024年底，極智嘉已向全球40多個國家和地區交付了約56,000台AMR，累計部署超 1,500個全球項目，產品矩陣涵蓋貨架到人、貨箱到人、托盤到人、分揀、搬運等多個成熟應用場景。

同時，極智嘉也是一家真正實現全球化成功的中國機械人企業。為了支撐全球交付，極智嘉在全球範圍內建立了48個服務站和13個備件中心，超300名工程技術人員，實現7×24小時運維回應，實現全球交付與本地化服務能力，從而在歐美等國際市場快速取得成功，深受全球客戶信賴，其中不乏UPS等行業巨頭。

截至2024年底，極智嘉在全球AMR市場擁有最廣泛的全球業務。2024年，公司中國大陸以外市場AMR收入達人民幣17.4億元，收入佔比達72.1%，已成為公司的第一大收入增長引擎。

收入高速增長，盈利質量持續優化

伴隨著商業化的全球推進，極智嘉迎來收入的高速增長。2024年，極智嘉收入達24.09億元人民幣，2021–2024年複合年增長率高達45.1%。， 2024年，極智嘉經調整EBITDA大幅收窄至-0.25億元，經調整淨虧損率降至3.8%，盈利質量持續改善，盈虧平衡臨近。據統計，在港股機械人企業中，極智嘉2024年營收規模高於其他港股ToB機械人企業，憑藉"高規模、高增長、低虧損"的財務亮點，成為少數具備明確商業化模型與兌現路徑的機械人企業之一。

圖: 港股ToB機械人企業2024年業績匯總 (按收入規模排序)

同時，極智嘉毛利率保持高位穩定，毛利持續上升。2024年，公司整體毛利率為34.8%，2021-2024年公司整體毛利複合年增長率118.5%。值得一提的是，極智嘉海外毛利率較高，2024年大陸以外市場AMR毛利率46.5%，高於整體毛利率水準。未來，隨著海外收入佔比的持續提升，公司整體盈利能力有望進一步增強，推動其加速走向盈利。

業績的高速增長離不開客戶經營戰略的成功。截至2024年底，極智嘉累計服務超800 家終端客戶，其中包括超 60 家全球財富500強客戶，擁有全球最大客戶基礎。不僅如此，廣泛的解決方案創造追加銷售和交叉銷售機會，進一步提升客戶粘性。2024年，極智嘉關鍵終端客戶複購率達到約84.3%，遠超行業平均水準。整體客戶回複購率達到74.6%，體現出極強的了客戶黏性及忠誠度。同期，極智嘉新簽訂單總額達31.4億元，為後續業績增長提供充足保障。

技術實力奠定發展基礎 上市助力釋放長期增長潛力

極智嘉的成功，建立在深厚的技術實力之上。公司已構建全球領先的通用機械人平臺，協同所有軟硬體模組，具備多機械人協同調度與靈活部署能力。

其自研的大規模多機混合調度系統，支持單倉超5000臺設備並行協同作業，並在全球擁有多個"千臺級"案例落地，超越行業平均水準。公開資料顯示，早在 2023年初，Bloomberg曾報導韓國電商巨頭Coupang與極智嘉共同打造千臺級機械人倉，讓倉庫運營效率獲得提升。3PL 巨頭 UPS也已實踐千臺規模智能倉，充分驗證了極智嘉的調度能力。

據統計，極智嘉曾四次榮登RBR50全球機械人Top50創新榜單，強大技術實力備受國際權威認可。

本次港股上市，極智嘉計劃將募集資金主要用於持續投入研發和產品迭代、擴大銷售及服務網絡，提升全球品牌影響力、支持供應鏈發展，提升全球化交付效率與成本控制能力等，此將進一步強化其全球市場競爭力，加速其全球市場滲透。

作為全球AMR市場中，商業化最成功的公司之一，極智嘉代表了中國科技企業在智能製造領域的超強實力與國際競爭力，在港股市場極具稀缺性。在AMR賽道進入產業紅利釋放期之際，極智嘉憑藉全球落地能力、技術平臺實力與強韌的財務結構，有望引領下一輪智能製造週期，實現長期價值的持續釋放。

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