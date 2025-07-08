翼菲科技衝刺港股：輕工業機器人先鋒 全棧技術驅動商業化潛力可期

香港，2025年7月8日 - (亞太商訊) - 作為人工智能與實體經濟深度融合的重要領域，機器人因其豐富的應用場景與技術發展潛力，正成為資本競逐的新高地。今年以來，港股機器人板塊表現亮眼市場，吸引眾多機器人企業競相登陸資本市場，市場熱度持續攀升。

6月30日，機器人行業又一新銳玩家浙江翼菲智能科技股份有限公司（「翼菲科技」）向港交所遞交上市申請，擬乘行業東風與資本紅利，開啟高質量增長新階段。

全棧技術賦能，定義輕工業機器人新高度

翼菲科技的核心競爭力源于其自建的、覆蓋機器人核心模塊的全棧技術體系。公司創新性地模擬熟練技術工人的作業邏輯，打造出集「腦」（智能決策與精確控制）、「眼」（智能感知與動態追蹤）、「手」（高速靈巧與工業精度）、「足」（精確導航與自主避障）四大支柱的完整技術架構，實現四大功能模組從感知到執行的毫秒級協調，顯著提升機器人在複雜場景下的運行效率和柔性適應能力。

在這一技術框架的支持下，翼菲科技推出覆蓋多個應用維度的機器人產品組合，包括並聯機器人（Bat系列）、 AGV/AMR移動機器人（Camel系列）、 SCARA機器人（Python系列）、晶圓搬運機器人（Lobster系列）及六軸工業機器人（Mantis系列），與自主開發的控制系統與視覺系統協同運作，可有效滿足輕工業對高速、高精度的核心需求，構築了難以複製的競爭護城河。

目前，翼菲科技機器人產品已服務超過千個具體應用場景，廣泛覆蓋消費電子、新能源、醫療、快消、半導體等輕工業核心領域，為企業用戶帶來效率、成本與質量的三重躍升，贏得全球行業巨頭的廣泛認可，客戶名單包括全球最大智能手機顯示幕供應商、生物活性材料與合成生物學全球領導者、頭部新能源車企及國際綜合醫療系統巨頭等。

業績穩健增長，全球化佈局打開想象空間

得益於產品組合的不斷擴展、市場需求的持續增加以及客戶基礎的快速擴大，翼菲科技營收實現穩健增長。2022-2024年，公司營收從1.62億元躍升至2.68億元，複合年增長率28.5%，毛利從4325萬元增至7102萬元，顯示出極強的商業化變現能力。

從收入結構來看，海外市場收增長動能正逐步釋放。2024年，翼菲科技海外收入2550萬元，收入占比9.5%。截至2024年底，翼菲科技已在7個國家建立區域代理商網絡，業務版圖覆蓋歐美、拉美及東南亞20多個國家和地區。伴隨著本地化服務體系的持續完善，海外業務有望為公司貢獻更大業績增量。

從行業趨勢看，在自動化升級及政策支持的推動下，中國輕工業機器人市場迅速擴張。根据弗若斯特沙利文预测，中國輕工業機器人市場預計至2029年將達到人民幣438億元，2025年至2029年的複合年增長率為16.3%。而中國輕工業機器人解決方案市場增速更高，預期同期複合年增長率將達到19.5%，於2029年升至1,710亿元。與此同時，供應鏈本土化進程推動国产替代需求強勁釋放，為本土頭部企業帶來確定性成長機遇。

翼菲科技以自主可控的全棧技術體系與針對性極強的產品組合，精準卡位輕工業機器人藍海，形成差異化競爭優勢。更為關鍵的是，公司持續攀升的業績表現已充分驗證其技術落地能力，而頭部客戶背書、海外佈局初具規模也為其打開更廣闊的成長空間。隨著國產替代趨勢加速，產業智能化升級紅利釋放，翼菲科技有望在行業競爭中持續擴大領先身位，釋放更具潛力的成長曲線。

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