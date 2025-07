翼菲科技衝刺港股：輕工業機器人先鋒 全棧技術驅動商業化潛力可期

Tuesday, 8 July 2025, 11:05 HKT/SGT Share:

香港,2025年7月8日 - (亞太商訊) - 作為人工智能與實體經濟深度融合的重要領域,機器人因其豐富的應用場景與技術發展潛力,正成為資本競逐的新高地。今年以來,港股機器人板塊表現亮眼市場,吸引眾多機器人企業競相登陸資本市場,市場熱度持續攀升。 6月30日,機器人行業又一新銳玩家浙江翼菲智能科技股份有限公司(「翼菲科技」)向港交所遞交上市申請,擬乘行業東風與資本紅利,開啟高質量增長新階段。 全棧技術賦能,定義輕工業機器人新高度 翼菲科技的核心競爭力源于其自建的、覆蓋機器人核心模塊的全棧技術體系。公司創新性地模擬熟練技術工人的作業邏輯,打造出集「腦」(智能決策與精確控制)、「眼」(智能感知與動態追蹤)、「手」(高速靈巧與工業精度)、「足」(精確導航與自主避障)四大支柱的完整技術架構,實現四大功能模組從感知到執行的毫秒級協調,顯著提升機器人在複雜場景下的運行效率和柔性適應能力。 在這一技術框架的支持下,翼菲科技推出覆蓋多個應用維度的機器人產品組合,包括並聯機器人(Bat系列)、 AGV/AMR移動機器人(Camel系列)、 SCARA機器人(Python系列)、晶圓搬運機器人(Lobster系列)及六軸工業機器人(Mantis系列),與自主開發的控制系統與視覺系統協同運作,可有效滿足輕工業對高速、高精度的核心需求,構築了難以複製的競爭護城河。 目前,翼菲科技機器人產品已服務超過千個具體應用場景,廣泛覆蓋消費電子、新能源、醫療、快消、半導體等輕工業核心領域,為企業用戶帶來效率、成本與質量的三重躍升,贏得全球行業巨頭的廣泛認可,客戶名單包括全球最大智能手機顯示幕供應商、生物活性材料與合成生物學全球領導者、頭部新能源車企及國際綜合醫療系統巨頭等。 業績穩健增長,全球化佈局打開想象空間 得益於產品組合的不斷擴展、市場需求的持續增加以及客戶基礎的快速擴大,翼菲科技營收實現穩健增長。2022-2024年,公司營收從1.62億元躍升至2.68億元,複合年增長率28.5%,毛利從4325萬元增至7102萬元,顯示出極強的商業化變現能力。 從收入結構來看,海外市場收增長動能正逐步釋放。2024年,翼菲科技海外收入2550萬元,收入占比9.5%。截至2024年底,翼菲科技已在7個國家建立區域代理商網絡,業務版圖覆蓋歐美、拉美及東南亞20多個國家和地區。伴隨著本地化服務體系的持續完善,海外業務有望為公司貢獻更大業績增量。 從行業趨勢看,在自動化升級及政策支持的推動下,中國輕工業機器人市場迅速擴張。根据弗若斯特沙利文预测,中國輕工業機器人市場預計至2029年將達到人民幣438億元,2025年至2029年的複合年增長率為16.3%。而中國輕工業機器人解決方案市場增速更高,預期同期複合年增長率將達到19.5%,於2029年升至1,710亿元。與此同時,供應鏈本土化進程推動国产替代需求強勁釋放,為本土頭部企業帶來確定性成長機遇。 翼菲科技以自主可控的全棧技術體系與針對性極強的產品組合,精準卡位輕工業機器人藍海,形成差異化競爭優勢。更為關鍵的是,公司持續攀升的業績表現已充分驗證其技術落地能力,而頭部客戶背書、海外佈局初具規模也為其打開更廣闊的成長空間。隨著國產替代趨勢加速,產業智能化升級紅利釋放,翼菲科技有望在行業競爭中持續擴大領先身位,釋放更具潛力的成長曲線。



