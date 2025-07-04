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Monday, 7 July 2025, 12:00 HKT/SGT
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來源 Global Schools Holdings
GIIS新加坡校區15名學生在2025年IBDP考試中榮登世界榜首及近滿分成績
這項卓越成就再次印證了GIIS致力於培養全面發展、具備全球競爭力學生的承諾，讓他們能夠在瞬息萬變的世界中脫穎而出

新加坡，2025年7月7日 -（亞太商訊）- 在國際學術卓越方面的又一次有力印證中，全球印度國際學校（GIIS）SMART校區宣布其2025屆國際文憑大學預科課程（IBDP）學生表現優異，共有15名學生在剛剛公佈的考試成績中成為世界榜首及近滿分得主。


其中三名學生——Jitisha Arora、Bhakti Birla 和 Bharunishree Manikandan——在2025年5月舉行的IBDP考試中取得滿分45分，榮獲世界榜首稱號，躋身全球最高分學生之列。

這項輝煌成就還體現在該校整體平均分達到37.2分，遠超全球IB平均水平。此外，還有12名學生獲得近滿分44分，另有9名學生取得43分，展現出整個年級一貫的高水平學術表現。

值得注意的是，超過36%的學生獲得40分及以上成績，而70%的學生得分在35分或以上，進一步鞏固了本屆畢業生的學術實力。

本次考試於2025年5月舉行，成績於7月5日由總部設於瑞士的國際文憑組織（IB Organisation）公佈。

GIIS SMART校區高級校長Melissa Maria女士對學生的成就表示自豪，稱這歸功於他們的毅力與熱情，以及面對挑戰時堅定不移的精神。她說：「這些成績不僅反映了學生的辛勤努力，也體現了我們教職團隊的通力合作，以及家長社群的支持。」

本屆學生的平均單科成績為5.8分（滿分7分），在IB核心科目——知識理論（TOK）、拓展論文（EE）及創造、行動與服務（CAS）方面也取得了平均2.6分（滿分3分）的優異成績。此外，近47%的學生在EE中獲得A等成績，45%的學生在TOK中獲得A等成績，展現了他們在獨立研究和批判性思維方面的深度。

全球學校集團（GSG）主席兼聯合創辦人Atul Temurnikar先生對學生們表示祝賀，並表示：「2025屆IBDP學生的成功再次印證了我們的信念：只要有正確的支持體系、個性化的學習策略和堅實的價值觀基礎，每一個孩子都能實現全球卓越。」

關於GIIS和GSG

全球印度國際學校（GIIS）隸屬於全球學校集團（GSG），於2002年在新加坡成立，旨在滿足全球外籍家庭的教育需求。自成立以來，GIIS已發展為一個領先的國際學校網絡，在五個國家擁有17個校區，提供CBSE、IB、IGCSE等多種課程體系。

位於新加坡榜鵝的GIIS SMART校區是一所配備21世紀教學設施的先進機構，以數位化創新與全人教育模式著稱。它是GSG在全球11個國家超過64個校區網絡的一部分，服務於來自70多個國家的超過45,000名學生。

GSG旗下學校秉承學術卓越、技能導向發展和普世價值的教育理念，在全球範圍內榮獲超過650項教育品質與創新獎項。其畢業生進入了常春藤聯盟高校、倫敦政治經濟學院、新加坡國立大學等世界頂尖大學繼續深造。

聯絡資訊
Rupali Karekar
部門經理
rupali.karekar@globalschools.com
+6598734320.

來源：Global Schools Holdings



話題 Press release summary

部門 教育
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