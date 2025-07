Monday, 7 July 2025, 12:00 HKT/SGT Share:

來源 Global Schools Holdings GIIS新加坡校區15名學生在2025年IBDP考試中榮登世界榜首及近滿分成績 這項卓越成就再次印證了GIIS致力於培養全面發展、具備全球競爭力學生的承諾,讓他們能夠在瞬息萬變的世界中脫穎而出

新加坡,2025年7月7日 -(亞太商訊)- 在國際學術卓越方面的又一次有力印證中,全球印度國際學校(GIIS)SMART校區宣布其2025屆國際文憑大學預科課程(IBDP)學生表現優異,共有15名學生在剛剛公佈的考試成績中成為世界榜首及近滿分得主。

其中三名學生——Jitisha Arora、Bhakti Birla 和 Bharunishree Manikandan——在2025年5月舉行的IBDP考試中取得滿分45分,榮獲世界榜首稱號,躋身全球最高分學生之列。 這項輝煌成就還體現在該校整體平均分達到37.2分,遠超全球IB平均水平。此外,還有12名學生獲得近滿分44分,另有9名學生取得43分,展現出整個年級一貫的高水平學術表現。 值得注意的是,超過36%的學生獲得40分及以上成績,而70%的學生得分在35分或以上,進一步鞏固了本屆畢業生的學術實力。 本次考試於2025年5月舉行,成績於7月5日由總部設於瑞士的國際文憑組織(IB Organisation)公佈。 GIIS SMART校區高級校長Melissa Maria女士對學生的成就表示自豪,稱這歸功於他們的毅力與熱情,以及面對挑戰時堅定不移的精神。她說:「這些成績不僅反映了學生的辛勤努力,也體現了我們教職團隊的通力合作,以及家長社群的支持。」 本屆學生的平均單科成績為5.8分(滿分7分),在IB核心科目——知識理論(TOK)、拓展論文(EE)及創造、行動與服務(CAS)方面也取得了平均2.6分(滿分3分)的優異成績。此外,近47%的學生在EE中獲得A等成績,45%的學生在TOK中獲得A等成績,展現了他們在獨立研究和批判性思維方面的深度。 全球學校集團(GSG)主席兼聯合創辦人Atul Temurnikar先生對學生們表示祝賀,並表示:「2025屆IBDP學生的成功再次印證了我們的信念:只要有正確的支持體系、個性化的學習策略和堅實的價值觀基礎,每一個孩子都能實現全球卓越。」 關於GIIS和GSG 全球印度國際學校(GIIS)隸屬於全球學校集團(GSG),於2002年在新加坡成立,旨在滿足全球外籍家庭的教育需求。自成立以來,GIIS已發展為一個領先的國際學校網絡,在五個國家擁有17個校區,提供CBSE、IB、IGCSE等多種課程體系。 位於新加坡榜鵝的GIIS SMART校區是一所配備21世紀教學設施的先進機構,以數位化創新與全人教育模式著稱。它是GSG在全球11個國家超過64個校區網絡的一部分,服務於來自70多個國家的超過45,000名學生。 GSG旗下學校秉承學術卓越、技能導向發展和普世價值的教育理念,在全球範圍內榮獲超過650項教育品質與創新獎項。其畢業生進入了常春藤聯盟高校、倫敦政治經濟學院、新加坡國立大學等世界頂尖大學繼續深造。 聯絡資訊

