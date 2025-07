凝聚全球青年生態保護智慧 華泰公益基金會支持NbS暑期學校

香港,2025年7月7日 - (亞太商訊) - 華泰公益基金會支持世界自然保護聯盟(IUCN)、NbS亞洲中心、自然資源部國土整治中心和北京大學建築與景觀設計學院,於6月23日-7月2日期間,共同舉辦基於自然的解決方案(Nature based Solutions, NbS)暑期學校,面向各國生態保護修覆領域工作者,推廣NbS全球標準知識和中國實踐,希望促進跨部門和跨學科的自然解決方案最佳實踐交流,鼓勵利用NbS應對氣候變化、水資源短缺、城市化及糧食安全等全球性挑戰,發揮中國在生態保護國際合作領域領導力。 自2022年,中國作為聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(COP 15)主席國推動達成了兼具雄心和務實平衡的「昆蒙框架」,如何確保相關內容得到全面落實,為全球生物多樣性保護進一步貢獻中國力量受到廣泛關注。其中,NbS作為一項創新性解決方案,日益受到國際社會的關注與認可。NbS暑期學校於6月23日在上海開班,來自18個國家的政府部門、科研院所、高校、企業、國際組織、非政府組織的授課專家和學員出席開班儀式,隨後在為期10天的活動中,圍繞NbS核心理論、前沿技術、創新融資和本土應用等領域開展研討,並前往上海、浙江、安徽實地考察。 華泰公益基金會在開班首日課程中,介紹了「益心華泰 一個長江」生態環境保護項目開展七年來,如何通過支持科學研究、開展社區保護行動、加強青少年生態文明教育、資助可持續發展領域不同階段青年人才成長等工作,影響更多社會力量助力生物多樣性主流化,並以ESG為紐帶引導上市公司、金融企業等主體開展保護行動,推動綠色轉型。 NbS暑期學校開班儀式在上海舉辦,自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢、世界自然保護聯盟(IUCN)副總幹事斯圖爾特·馬吉尼斯、國家林業和草原局副局長李雲卿、上海市楊浦區有關領導和學員代表出席並致辭。 世界自然保護聯盟(IUCN)副總幹事斯圖爾特·馬吉尼斯為學員們講授NbS導論。 NbS暑期學校是華泰公益基金會支持的首個國際環保人才培養交流項目。通過多年持續開展「涓流行動——一個長江大學生環保活動資助計劃」、「跬步計劃——一個長江青年行動者支持計劃」、「一個長江」可持續發展人才研修項目,華泰公益基金會為可持續發展領域不同階段青年人才成長提供資金、資源、能力建設等有針對性的支持。以支持NbS暑期學校為起點,基金會還將為更多海內外環保人才搭建交流和成長平台,培育具有全球視野和本土實踐能力的國際環保青年領導者,凝聚全球智慧探索解決全球生態環境挑戰的創新之路,也向國際社會展示中國社會各界推動生態保護與經濟社會平衡發展的多樣化探索和實踐,助力中國與國際社會攜手推進生態文明建設。



