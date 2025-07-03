中國瑞風與河北交投重組項目實現重大進展 新能源主業即將迎來戰略升級

香港，2025年7月5日 - (亞太商訊) - 導語：中國瑞風新能源控股有限公司（股票代碼：00527.hk）（以下簡稱""中國瑞風"）與河北交通投資集團有限公司（以下簡稱"河北交投"）的重組項目迎來關鍵性突破。繼2024年1月26日簽署的10.4億人民幣股票及可轉股債券認購協議後，在中國瑞風於2024年6月21日所刊發的公告的基礎上，河北交投進一步將河北承德市30萬千瓦風電和20萬千瓦光伏項目的50%股權轉讓給中國瑞風。這一舉措不僅強化了中國瑞風在新能源領域的核心競爭力，還為未來更多項目注入埋下伏筆，標誌著公司開啟高品質發展新篇章。

項目背景：重組框架奠定合作基礎

河北交投與中國瑞風的戰略重組始於2023年初，作為河北省屬地方國企改革與新能源產業大力發展的重要一環。2024年1月26日，隨著雙方將近一年的前期各項準備工作的完成，雙方正式簽署了具有里程碑意義的一攬子協定，由河北交投牽頭，聯合兩家港元基金，以合共約13億人民幣認購中國瑞風新發行的股票及可轉股債券，其中河北交投認購10.4億元人民幣。待認購事項完成後，河北交投將成為中國瑞風的控股股東。此次交易於2024年6月21日刊發正式公告。本次重組既是大幅強化了中國瑞風的資本結構和投資開發實力，同時也是明確了河北交投領導中國瑞風加速發展新能源主業的領導地位，為後續新增項目的開發建設提供了強大動能。此次重組雙方回應了國家"雙碳"戰略，為實現河北省新能源強省的目標奠定堅實的基礎。

最新進展：資產注入強化主業動能

根據雙方簽署的一攬子協定，河北交投於2025年5月16日與中國瑞風簽署正式股權轉讓協議，以675萬元人民幣的代價，由中國瑞風收購河北交投德能能源有限公司（以下簡稱"交投德能"）的50%的股權，並成為交投德能的第一大股東。

交投德能成立於2022年，由交投集團全資持有，擁有平泉德佑的30萬千瓦風電以及圍場德佑20萬千瓦光伏項目。上述兩個新能源項目與本集團旗下紅松風電一樣，均位於河北省承德市，作為河北交投首批集中式新能源項目，德潤及德佑均已於2024年開工，主體工程接近尾聲，已實現部分並網並於2025年開始產生收入，預計本年度內可實現全容量並網。 根據經中國審計師出具的審計報告顯示，截至2024年末，德潤及德佑已形成總資產近22億元人民幣，預計項目整體完工後總資產將達至近30億元人民幣。

此次交投德能的股權轉讓，是雙方重大重組事項推進的里程碑事件，意味著河北交投不僅只是注入資金投資控股中國瑞風，更是有意將中國瑞風打造成河北交投新能源主業發展的核心平臺。

未來展望：開啟增長新週期

中國瑞風與河北交投的重組項目，從資本認購到資產注入，一攬子的交易標誌著交易雙方從股權到新能源產業的同步整合與深化。交投德能項目股權的注入，不僅強化了公司主業勢頭，還為未來的快速增長奠定堅實的基礎。中國瑞風有望在河北交投完成控股後，以堅定的步伐，開啟公司綠新能源產業發展的新紀元。

中國瑞風新能源控股有限公司（「瑞風新能源」）連同其附屬公司（統稱「本集團」）是香港聯交所主機板上市公司，股票代碼(00527.HK)。瑞風新能源是中國華北地區領先的新能源企業，以風力發電的開發營運為主營業務，並積極投資光伏發電和電網側獨立儲能等清潔能源領域。本集團附屬公司河北紅松風力發電股份有限公司（「紅松風電」）於2001年開始風力發電業務，是中國成功開發和營運風電場之先驅企業之一。

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