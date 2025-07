Friday, 4 July 2025, 15:28 HKT/SGT Share: 百望股份聯手零一萬物:構建產業大模型落地「中國範式」

香港,2025年7月4日 - (亞太商訊) - 近日,數據智能領軍企業百望股份與AI 2.0大模型獨角獸零一萬物在香港正式簽署戰略合作協議。零一萬物創始人兼CEO李開復博士、零一萬物聯合創始人馬傑,百望股份創始人兼董事長陳傑、百望股份CEO付英波共同出席簽約儀式。 這場戰略合作的背後,直指中國產業智能化升級最迫切的命題 - 如何讓大模型技術走出實驗室,真正點燃實體經濟的「核聚變」反應? 產業燃料×超級引擎:破解AI落地世紀難題 當基礎大模型能力逼近人類專家水平,企業端卻仍深陷「部署難、應用難、定制難」的落地困境。百望股份與零一萬物的戰略攜手,正是瞄準這一關鍵痛點展開破局: 百望股份注入「產業燃料」: 百望股份為中國石油、工商銀行、中核集團、中國平安等超2600家大型企業集團、超2800萬成長型用戶提供數位化解決方案和數據資產運營解決方案,涵蓋金融、保險、製造、能源、電商、生活服務等多個行業。覆蓋超千萬企業的即時交易、稅務財資、供應鏈數據鏈,累計處理超千億級高價值產業動態,這是訓練行業智能體的稀缺資源庫。 零一萬物提供「超級引擎」: 透過自研「萬智企業大模型一站式平台」,以輕量化架構實現高性價比的私有化部署與場景定制,讓AI深度融入企業核心決策流。 「不做AGI空想家,做產業鋪路者。」付英波在現場的宣言,道出雙方合作的務實基因。李開復則預言:「2025年將成為AI-First應用爆發元年,企業需求正從『是否用AI』轉向『如何深度用AI』。」 產業+AI:智能體重構千億級場景 百望股份與零一萬物此番合作,將共研全場景大模型解決方案:基於百望股份在金融、物流、電商等多領域的優勢,以及零一萬物領先的產業大模型部署能力和性能卓越的企業級解決方案,合力打造覆蓋多個重點行業的垂直模型,讓行業智能體成為企業的標準配備,顯著提升營運效率與合規性。 在落地路徑上,雙方選擇以金融行業為突破口,將技術勢能轉化為真實生產力: 在傳統的風控體系中,往往需要人工收集和分析大量數據,這不僅耗時耗力,還容易出現判斷偏差。百望股份自研的金融風控智能體,則帶來了另一維度的突破,透過整合企業的經營數據、行業數據和外部市場信息,智能體能夠構建全方位的風險評估模型,幫助銀行降低違約率,指導企業優化財務結構。這些實踐已在百望股份龐大的客戶群中得到驗證。 雙方合作後,將繼續深化共研金融數據行業大模型,打造風控與營銷「雙引擎」,共同助力金融機構實現「千人千面」服務。 打造產業智能體生態:構築「中國範式」 百望股份的願景遠不止於單點突破,基於連接2800萬企業的網絡效應,一個更宏大的藍圖正在展開: 構建場景化智能體矩陣: 百望並非等待通用大模型成熟後才投身其中,而是率先在自身優勢領域孵化場景化智能體應用,以數據反哺技術、以技術優化模型。百望股份服務了超2800萬客戶,基於高質量數據和真實業務場景,創新推出交易管理智能體、經營決策智能體和金融業務智能體等產品矩陣,覆蓋票據處理、稅務財資風險、金融營銷、金融風控、全球合規等場景。幫助企業釋放數據價值,形成數位生產力,助力產業實現智能化升級。這些產品以數據為基石,緊密貼合行業痛點,展現了百望股份在AI落地上的獨特優勢。 打造開放技術生態圈: 百望股份一直致力於打造連接千萬級企業的智能體協作網絡。其數據智能平台本身就在扮演一個龐大的「企業行為連接器」角色,天然具備支援智能體間協同工作的基礎架構。目前,百望股份相繼發布與華為、沐曦、阿里雲、火山引擎、第四範式、香港科技大學以及找鋼網、同程、玉柴等業內領軍者的合作動態,範圍覆蓋晶片硬體方、大模型提供方及各產業龍頭,形成了自己的AI生態聯盟,在推進「AI+產業」發展的路徑上完成蓄能。 確立安全落地範式: 作為國家稅務總局金稅三期、金稅四期的核心承建商,國家公共數據資源登記平台技術支援單位,財政部、交通運輸部、國家市場監督管理總局相關項目的支援單位或試點單位,百望股份長期服務於國家數位基礎設施建設,形成了業界領先的數據私隱保護機制,透過多方安全計算、可信執行環境等技術,構建立體全棧式防護體系,確保全景數據共享與私隱保護,為大模型處理敏感稅務財資、交易數據築牢防線。 百望股份的戰略圖譜清晰呈現了AI 2.0時代的企業智能化路徑:數據資產化 → 場景智能化 → 智能體產品化 → 生態平台化,這也為中國企業提供了系統化解決大模型落地的「可靠範本」。 這場合作被賦予了超越商業的意義。「我們正以數據為基、場景為錨、大模型為引擎、智能體為觸手,探索中國產業AI的深度賦能路徑。」付英波強調。 在AI大規模落地的歷史性窗口期,百望股份憑藉深厚的場景積累、前瞻的智能體佈局和開放生態,正為千行百業鋪設一條通往智能時代的堅實之路。



話題 Press release summary



部門 数字, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network