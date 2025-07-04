翼菲科技擬赴港上市：強勁研發與豐富產品矩陣打造堅固護城河



香港，2025年7月3日 - (亞太商訊) - 近年來，工業機器人行業蓬勃發展，市場潛力持續釋放，展現出巨大的增長空間與廣闊的發展前景。為精准把握這一歷史機遇，浙江翼菲智能科技股份有限公司（以下簡稱「翼菲科技」）積極佈局，於近日以18C特專科技資格向港交所正式遞交了上市申請，擬赴港IPO。 據悉，翼菲科技是中國領先的綜合性工業機器人企業，專注於工業機器人的設計、研發、製造及商業化，並提供機器人綜合解決方案，是一家極具創新力和成長潛力的優質企業。 強大全棧自主研發能力 構築堅實企業壁壘 在研發與技術實力方面，翼菲科技構建了全棧機器人架構，緊密圍繞熟練技術工人所具備的四大核心功能 - 「腦」、「眼」、「手」、「足」進行設計。其中，「腦」負責智能決策，「眼」負責環境感知，「手」負責精確操控，「足」負責自主移動及避障。這四大功能相互協同，實現了從感知到執行的毫秒級協調，為機器人在複雜環境中的高效運作提供了強大支撐。憑藉先進的環境適應能力和自主學習功能，其亦為下一代智能機器人的規模化商業部署奠定堅實基礎。 翼菲科技雄厚的技術實力得益于一支由202名機器人行業專家及工程師組成的頂尖研發團隊，該團隊規模占公司總員工數的38%以上。同時，公司積極與清華大學、浙江大學、山東大學等知名高校及科研機構開展深度合作，進一步提升研發水平與創新能力。截至最新統計日期，公司已持有271項獲授權專利，其中發明專利36項、實用新型專利222項，以及79項軟件著作權，為公司構築了堅實的知識產權壁壘，有力保障了其在市場競爭中的優勢地位。 豐富多元產品組合 持續助力客戶智能化轉型 在產品組合方面，翼菲科技精心打造了一套全面且先進的工業機器人產品組合，產品組合涵蓋並聯機器人（Bat系列）、AGV/AMR移動機器人（Camel系列）、SCARA機器人（Python系列）、晶圓搬運機器人（Lobster系列）及六軸工業機器人（Mantis系列），並具備自主研發的核心技術 - 控制及視覺系統（Gorilla及Kingkong系列）。 依託豐富的機器人產品組合，公司進一步為客戶提供了基於智能自動化系統的綜合機器人解決方案。根據弗若斯特沙利文報告，結合公司不斷擴充的專用工藝包庫，這些機器人產品和解決方案能夠應對跨多個行業領域的1,000多個具體客戶應用場景，基本覆蓋了輕工業的所有應用場景，不斷助力客戶智能化轉型。 客戶群優質龐大 服務網絡不斷擴張 多樣化的產品組合及強勁的技術實力，讓翼菲科技積累了龐大而優質的客戶群。根據弗若斯特沙利文報告，公司的客戶包括知名行業領先企業，例如一站式精密製造解決方案的全球領導者、生物活性材料及合成生物學領域的全球領導者、全球最大的微型聲學設備供應商，以及全球最大的新能源汽車製造商。公司與這些客戶長期穩定的合作關係，將為公司的未來業績增長提供源源不斷的動力。 同時，翼菲科技擁有強大的一站式交付能力，不僅涵蓋機器人本體和配件，還為各行各業的各種應用場景提供從項目諮詢、定製解決方案設計、按個案選配設備選型到現場安裝及售後服務的端到端支持。 此外，為進一步擴張業務版圖，翼菲科技已經建立起全球銷售和服務平台，在中國，公司的發展尤為迅猛，截至最後實際可行日期，建立了14個銷售服務中心，且客戶群覆蓋28個省、自治區及直轄市，以促進公司向客戶進行直銷。2022年、2023年及2024年，公司分別服務了69家、158家及275家直銷客戶，充分展示了公司的業務拓展能力。在海外市場，截至2024年12月31日，公司已在七個國家聘請了地區服務代理商，支持出口到歐洲、北美、拉丁美洲和東南亞的20多個國家和地區，為公司的國際化發展築牢根基。 業績顯著增長 未來發展潛力十足 財務方面，近年來，翼菲科技的營收取得了顯著的增長，於2022年、2023年及2024年，公司的收入分別為人民幣162.2百萬元、人民幣201.2百萬元及人民幣268.0百萬元。毛利分別為人民幣43.2百萬元、人民幣36.9百萬元及人民幣71.0百萬元，彰顯公司在市場拓展和業務運營方面的卓越成效。 從行業發展視角來看，在自動化升級與智能製造政策的有力推動下，中國工業機器人市場正呈現出蓬勃發展的態勢，市場規模迅速擴張，根據弗若斯特沙利文報告，按收入計，中國工業機器人市場由2020年的人民幣316億元增長至2024年的人民幣568億元，複合年增長率為15.8%。隨著下游應用場景及市場需求持續擴大，預計至2029年市場規模將達到人民幣1,216億元，2025年至2029年的複合年增長率為16.7%，具備著巨大的發展潛力與廣闊的應用前景。 作為行業內的領軍企業，翼菲科技憑藉其雄厚的研發實力、卓越的產品質量以及豐富多元的產品組合，已經在激烈的市場競爭中構建了顯著的競爭優勢。在港上市後，公司有望借助資本市場的強大助力，進一步加速技術研發與市場拓展，持續鞏固並擴大其領先地位，從而推動行業邁向新的高度。



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