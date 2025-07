uSMART盈立證券全球版圖再擴張：穩佔「港資科技券商No.1」*

Thursday, 3 July 2025, 15:49 HKT/SGT Share:

香港,2025年7月3日 - (亞太商訊) - 由周大福控股戰略入股的港資科技券商盈立證券(uSMART Securities)近日在香港中環環球大廈外牆投放大型品牌廣告,「港資科技券商 No.1」的標語搶眼奪目(見下圖),強勢宣傳其市場定位與銳意求進的決心。此次品牌升級之際,盈立證券同步推出一系列重大業務進展與創新服務,展現其快速拓展全球市場、平台產品升級、深化金融科技、服務多元客戶群的綜合實力。 一、中環地標巨幕,實力見證領先地位 uSMART 盈立證券此次選擇在中環這個香港金融中心的核心區域投放大型廣告牌,不僅提升品牌形象,更彰顯其對自身實力和市場地位的絕對自信。廣告牌的黃金位置和奪目設計,將盈立證券的品牌形象深入人心,進一步鞏固其在香港金融市場的領導地位,並邁向全球的發展佈局。 (圖源:中環環球大廈外牆廣告牌實地拍攝) 二、極致用戶體驗:一世免佣**,專業交易無門檻 盈立集團致力於降低投資門檻,提升服務價值:「Trader賬戶」顛覆交易體驗:面向香港及新加坡居民推出劃時代的「Trader賬戶」,提供一世免佣股票交易優惠。此舉大幅降低長期投資者的交易成本,並樹立產業服務新標準。 三、策略佈局:12家分行,強化本地服務網絡 盈立集團憑藉先進的科技平台、全面的產品線和優質的客戶服務,迅速崛起。2025年已在上環、落馬洲口岸和西九龍高鐵站設立分行,涵蓋陸路出入境和高鐵樞紐客群。計劃於今年內在荃灣、尖沙咀、銅鑼灣等核心地帶再增設分行,香港門市總數將增至9家;同時,集團在新加坡開設3家分行,全年門市總數將達至12家,全面強化區域服務網絡,拉近與本地客戶的距離,提供更貼心的服務。 四、全球化佈局:曼哈頓新址,進軍國際金融中心 在全球化佈局方面,集團旗下的美國辦公室正式進駐至世界金融中心-紐約曼哈頓城中心。選址 Madison Avenue 與 East 50th Street 交匯處,位於黃金地段,將專注於對接對沖基金、家族辦公室及擬赴美上市企業,提供機構經紀、資產配置及投行諮詢等專業服務。近期,盈立證券作為關鍵服務供應商,助力Enigmatig Limited (EGG.US) 在美國資本市場成功上市,充分展現其國際投行業務實力。 五、科技驅動,引領智能投資新時代 盈立集團科技賦能再升級,核心舉措包括: 1.AI功能重磅上線:推出全新AI智能分析工具,整合大數據分析與機器學習,為投資者提供市場資訊整理,協助了解市場走勢,幫助提升決策效率與精準度。 2.開放機構金融科技:推出行業領先的完整API解決方案,無縫對接股票、期權、期貨等多資產類別,為量化交易機構提供一站式、高效能的自動化交易接入平台,滿足專業機構的複雜策略需求。 六、機構業務快速增長,樹立金融服務新標準 1.盈立證券機構業務規模突破性增長,實現關鍵突破:憑藉卓越的交易執行能力、創新的產品設計及穩健的風控體系,直至目前為止,盈立證券已與800家機構客戶合作,成為專業機構投資者在亞洲地區的優選合作夥伴。 2.家族辦公室服務首選:憑藉在跨國財富管理領域的專業優勢,盈立證券已成為眾多家族辦公室(Family Office)的信賴之選。目前,超過100家知名家辦選擇盈立作為其外部資產管理人(EAM),為超高淨值客戶提供涵蓋全球資產管理、投資移民、稅務規劃等的一站式財富傳承與綜合解決方案。 3.投資移民首選,提供財富傳承及稅務規劃解決方案:對於計劃進行香港及海外投資移民的客戶,uSMART盈立證券提供專業的財富傳承和稅務諮詢服務,協助客戶妥善管理資產。憑藉對全球稅務環境(特別是CRS共同申報準則)的深度理解以及豐富的跨國資產配置經驗,成為投資移民客戶的理想夥伴公司。 展望未來 盈立證券香港市場部總監 Carrie Wong 表示:「中環巨幕不僅是一次品牌宣傳,更是盈立證券立足香港、連通亞洲、放眼全球的重要戰略部署。我們以香港、新加坡和美國為核心樞紐,構建覆蓋全球的綜合金融服務平台。未來,我們將持續以科技創新驅動發展,秉持以客為本的理念,為個人投資者及機構客戶提供更優質、更全面的服務。」 *「港資科技券商No.1」是取自捷利金融雲截至2025年5月為止連續超過一年數據, uSMART 盈立證券為香港本地港資互聯網券商月成交總額排行第1。

