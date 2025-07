Thursday, 3 July 2025, 09:14 HKT/SGT Share: 翼菲科技遞表港交所 以全棧技術領跑輕工機器人賽道

香港,2025年7月3日 - (亞太商訊) - 港股再迎「18C章」公司。2025年6 月30日,工業機器人企業浙江翼菲智能科技股份有限公司(「翼菲科技」)以18C特專科技資格,向港交所遞交上市申請,擬赴港IPO,農銀國際担任独家保荐人。 在18C章程下,翼菲科技的領航資深獨立投資者為寬帶資本和清控銀杏;資深獨立投資者為常春藤資本、春華資本、國科盈峰、佳士科技、七晟資本和峰瑞資本;此外,翼菲科技的投資方還包括玉環國投、鈞源資本、飛圖創投、信中利資本、初心資本、吾同投資、可可資本、源渡創投、啟迪之星等機構。 公開資料顯示,翼菲科技深耕輕工行業,專注於工業機器人的設計、研發、製造及商業化,並提供機器人綜合解決方案,是中國領先的綜合性工業機器人企業。根據弗若斯特沙利文報告,按2024年收入計,在中國專注於輕工行業的工業機器人及相關機器人解決方案供應商中,翼菲科技為排名第五的國內企業,同時公司也是中國少數具備規模化工業機器人及相關解決方案全面覆蓋能力的機器人企業之一。 強大的內部研發能力及深厚的技術積累,是翼菲科技奠定領先市場地位的核心。據了解,公司創新性圍繞熟練技術工人的四大核心功能 - 「腦」、「眼」、「手」及「足」,構建起全棧機器人架構,以實現智能決策、環境感知、精確操控及自主移動能力,並達成從感知到執行的毫秒級協調,形成公司產品的緊密協同且可擴展的的技術基底。截至最後實際可行日期,公司持有271項專利,包括36項發明專利及222項實用新型專利,以及79項軟件著作權,構築強大的競爭壁壘。 依託強大的技術實力,翼菲科技針對輕工行業構建起全面的產品矩陣,涵蓋並聯機器人(Bat系列)、 AGV/AMR移動機器人(Camel系列)、 SCARA機器人(Python系列)、晶圓搬運機器人(Lobster系列)及六軸工業機器人(Mantis系列)等。同時,公司還基於產品組合,提供基於智能自動化系統的綜合機器人解決方案,以應對智能製造中的特定應用場景。 憑藉該等全面產品矩陣以及綜合機器人解決方案,翼菲科技可全面滿足1,000多個具體客戶應用場景的使用需求,基本覆蓋輕工業的所有應用場景,助力客戶生產力水平提升、生產成本降低及產品質量改善,收穫了全球客戶認可。目前,翼菲科技已積累了廣泛且優質的客戶組合,產品遠銷遠銷歐美、東南亞等20多個國家和地區。​ 財務數據顯示,2022至2024年,翼菲科技收入從人民幣162.2百萬元增至人民幣268.0百萬元,複合年增長率為為28.5%,毛利從人民幣43.2百萬元增至人民幣71.0百萬元,複合年增長率為28.2%,均呈現出良好的增長態勢。 在自動化升級及智能製造政策支持的推動下,中國輕工機器人市場將快速增長。此次赴港上市,翼菲科技計劃將募集資金用於工業機器人技術的開發、生產線開發及產能建設、發展海外業務網絡、供應鏈上下游的投資等用途。相信在資本助力下,翼菲科技將進一步強化其市場領先優勢,把握行業增長機遇,為全球輕工業智能化轉型注入新動力。



July 3, 2025, 16:00 HKT/SGT 翼菲科技擬赴港上市:強勁研發與豐富產品矩陣打造堅固護城河

