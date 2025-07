正利控股（3728.HK）年度業績 收入穩定表現堅韌

香港,2025年7月2日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司(下稱「正利控股」或「集團」,股份代號3728.HK)公布截至2025年3月31日止年度之全年業績。本集團於本年度之營業收入上升至12億8千1百萬港元,按年增長約43%,受惠於多個建築項目陸續成功竣工,並有多個新項目同步動工,帶動毛利增加約14%。但年內行政及經營開支和融資成本增加,部分因聯營公司權益的減值虧損,導致純利下跌12%。 儘管香港樓市持續疲弱,私人住宅項目開發步伐放緩,本集團開拓多元化發展,加強業務增長動力,積極參與公共建築工程和非住宅工程項目,有效抵銷目前巿道低迷,並在業界進一步鞏固地位。 集團主席吳彩華表示:「近日香港銀行同業拆息下跌,舒緩部分房地產市場,尤其是住宅用戶,雖然整體經濟仍有不確定性,但本集團對香港建築業前景保持樂觀。我們將繼續努力控制成本、審慎管理財務規劃及強化團隊的運作機制,以維持集團業務的韌性。」 本集團現有未完成之合約總值超過15億港元,將為未來營業收入提供基礎,可加強集團財務的穩健性。 媒介查詢: New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy

電話:+852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Jacey Ching jacey.ching@newsmilehk.com

Elina Zhang elina.zhang@newsmilehk.com 編輯垂注: 正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」 正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司,是香港的一名總承建商,在公營和私營部門有超過28年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務,上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構(RMAA)的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市,股份代號為3728.hk。公司官網:http://www.chingleeholdings.com



