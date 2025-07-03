港股即將迎硬核科技標的「全球AMR倉儲機械人第一股」極智嘉開啟招股

香港，2025年7月2日 - (亞太商訊) - 供給端與需求端共振之下，全球機械人市場呈現爆發式增長，被看作是下一個萬億級產業新風口。其中，全球自主移動機械人（AMR）行業龍頭北京極智嘉科技股份有限公司（「極智嘉」，股份代號：2590.HK）作為一家真正具備產業穿透力和國際競爭力的機械人企業，正處於這一發展浪潮的前端。

6月30日，極智嘉正式啟動港股招股，衝刺「全球AMR倉儲機械人第一股」。本次IPO，極智嘉擬全球發售140,353,000股，招股價每股H股16.80港元，招股日期為6月30日至7月4日，預期7月9日上市。

本次IPO發行中共引入4名實力雄厚的基石投資者陣容、累計認購0.913億美元, 包括保誠旗下Eastspring、專注于中國投資機會的Arc Avenue、雄安機械人、跨境巨頭縱騰集團持有的億格。

作為一家已連續六年佔據全球倉儲履約AMR市場份額第一的公司，極智嘉不僅在全球機械人市場具有代表性地位，更是港股少見的集「技術落地能力、全球化營收結構、商業化成熟度」於一體的機械人企業。

全球倉儲履約AMR行業龍頭，具備全要素投資價值

極智嘉的核心價值在於，它已經兌現了「技術產業化+全球市場化」的全鏈條閉環。

從技術維度看，極智嘉已構建全球領先的通用機械人平臺，無縫整合硬體、軟件和演算法，支援超5000台大規模AMR集群調度。公司已四次入選RBR50全球機械人Top50創新榜單，技術與商業化實力已獲國際權威認可。這種長期技術積累，已構成對行業後來者的高壁壘。

依託先進的技術平臺，極智嘉提供以自主移動機械人為核心的一系列AMR解決方案，目前已服務全球40多個國家與地區，部署超過1500個項目，是全球AMR市場全球業務最廣泛的、技術體系最完善的公司之一。

從行業地位看，極智嘉自2019年起連續六年位居全球倉儲履約AMR市場份額第一。根據灼識諮詢資料，2024年全球AMR市場規模約為387億元，預計到2029年將增長至1621億元，複合年增長率超33%。在這一快速增長的萬億供應鏈市場，極智嘉已率先卡位，佔據市場主導地位，未來有望深度受益行業發展紅利。

財務表現穩健，盈利邊界清晰

從財務表現看，極智嘉同樣領先行業。數據顯示，2024年，極智嘉總收入達24.09億元人民幣，2021年至2024年複合增長率高達45%；整體毛利率為34.8%，毛利複合增長率為118.5%，其中海外AMR業務毛利率達46.5%。

更重要的是，極智嘉正持續壓縮虧損。公司經調整EBITDA已從2021年的-6.72億元收窄至2024年的-2540萬元，2024年經調整淨虧損率大幅降至3.8%。盈利拐點明確，反映其商業模式的可持續性。不僅營收體量領先港股同類企業，極智嘉的盈利能力亦極具稀缺性。

同時，極智嘉客戶結構穩定健康，訂單量穩步增長,擁有全球最大客戶基礎。截至2024年底，極智嘉累計服務客戶超過800家，包括60多家為《財富》全球500強企業，客戶回購率高達約75%。2024年，公司客戶新簽訂單金額為31.4億元，可見市場對其解決方案的深度認可。

立足全球，打造機械人產業AMR名片

相較於美國Locus Robotics, 歐洲Exotec等全球AMR玩家，極智嘉是全球AMR業務最廣、體系最成熟、也是全球業務規模最大的公司。公司圍繞全球客戶需求，在全球佈局服務站點48個、備件中心13個，形成7×24小時當地語系化服務能力。這種全球交付服務能力，進一步鞏固了其全球競爭壁壘。

2024年，極智嘉海外市場AMR收入金額17.4億元，收入佔比達到72.1%，並以46.5%的高毛利率水準，成為公司的盈利增長引擎。

綜合來看，相比仍處驗證階段的機械人公司，極智嘉已完成「技術-產品-商業-全球化」的四重穿透，並擁有相對清晰的盈利路徑，是港股少有的「可投、能長」的科技製造標的。在AMR賽道成長空間加速釋放的當下，極智嘉的價值兌現有望加速。

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