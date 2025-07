Wednesday, 2 July 2025, 20:27 HKT/SGT Share: 港股即將迎硬核科技標的「全球AMR倉儲機械人第一股」極智嘉開啟招股

香港,2025年7月2日 - (亞太商訊) - 供給端與需求端共振之下,全球機械人市場呈現爆發式增長,被看作是下一個萬億級產業新風口。其中,全球自主移動機械人(AMR)行業龍頭北京極智嘉科技股份有限公司(「極智嘉」,股份代號:2590.HK)作為一家真正具備產業穿透力和國際競爭力的機械人企業,正處於這一發展浪潮的前端。 6月30日,極智嘉正式啟動港股招股,衝刺「全球AMR倉儲機械人第一股」。本次IPO,極智嘉擬全球發售140,353,000股,招股價每股H股16.80港元,招股日期為6月30日至7月4日,預期7月9日上市。 本次IPO發行中共引入4名實力雄厚的基石投資者陣容、累計認購0.913億美元, 包括保誠旗下Eastspring、專注于中國投資機會的Arc Avenue、雄安機械人、跨境巨頭縱騰集團持有的億格。 作為一家已連續六年佔據全球倉儲履約AMR市場份額第一的公司,極智嘉不僅在全球機械人市場具有代表性地位,更是港股少見的集「技術落地能力、全球化營收結構、商業化成熟度」於一體的機械人企業。 全球倉儲履約AMR行業龍頭,具備全要素投資價值 極智嘉的核心價值在於,它已經兌現了「技術產業化+全球市場化」的全鏈條閉環。 從技術維度看,極智嘉已構建全球領先的通用機械人平臺,無縫整合硬體、軟件和演算法,支援超5000台大規模AMR集群調度。公司已四次入選RBR50全球機械人Top50創新榜單,技術與商業化實力已獲國際權威認可。這種長期技術積累,已構成對行業後來者的高壁壘。 依託先進的技術平臺,極智嘉提供以自主移動機械人為核心的一系列AMR解決方案,目前已服務全球40多個國家與地區,部署超過1500個項目,是全球AMR市場全球業務最廣泛的、技術體系最完善的公司之一。 從行業地位看,極智嘉自2019年起連續六年位居全球倉儲履約AMR市場份額第一。根據灼識諮詢資料,2024年全球AMR市場規模約為387億元,預計到2029年將增長至1621億元,複合年增長率超33%。在這一快速增長的萬億供應鏈市場,極智嘉已率先卡位,佔據市場主導地位,未來有望深度受益行業發展紅利。 財務表現穩健,盈利邊界清晰 從財務表現看,極智嘉同樣領先行業。數據顯示,2024年,極智嘉總收入達24.09億元人民幣,2021年至2024年複合增長率高達45%;整體毛利率為34.8%,毛利複合增長率為118.5%,其中海外AMR業務毛利率達46.5%。 更重要的是,極智嘉正持續壓縮虧損。公司經調整EBITDA已從2021年的-6.72億元收窄至2024年的-2540萬元,2024年經調整淨虧損率大幅降至3.8%。盈利拐點明確,反映其商業模式的可持續性。不僅營收體量領先港股同類企業,極智嘉的盈利能力亦極具稀缺性。 同時,極智嘉客戶結構穩定健康,訂單量穩步增長,擁有全球最大客戶基礎。截至2024年底,極智嘉累計服務客戶超過800家,包括60多家為《財富》全球500強企業,客戶回購率高達約75%。2024年,公司客戶新簽訂單金額為31.4億元,可見市場對其解決方案的深度認可。 立足全球,打造機械人產業AMR名片 相較於美國Locus Robotics, 歐洲Exotec等全球AMR玩家,極智嘉是全球AMR業務最廣、體系最成熟、也是全球業務規模最大的公司。公司圍繞全球客戶需求,在全球佈局服務站點48個、備件中心13個,形成7×24小時當地語系化服務能力。這種全球交付服務能力,進一步鞏固了其全球競爭壁壘。 2024年,極智嘉海外市場AMR收入金額17.4億元,收入佔比達到72.1%,並以46.5%的高毛利率水準,成為公司的盈利增長引擎。 綜合來看,相比仍處驗證階段的機械人公司,極智嘉已完成「技術-產品-商業-全球化」的四重穿透,並擁有相對清晰的盈利路徑,是港股少有的「可投、能長」的科技製造標的。在AMR賽道成長空間加速釋放的當下,極智嘉的價值兌現有望加速。



