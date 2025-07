Wednesday, 2 July 2025, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 USPA Global Licensing Inc. 美國運動品牌 U.S. Polo Assn. 攜手 Grupo Pasquini 正式進軍巴西

佛羅裡達州西棕櫚灘和巴西聖保羅, 2025年7月2日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會(USPA)官方品牌,現欣然宣布正式進軍巴西市場,並與當地時尚業領導品牌 Grupo Pasquini 合作。此次擴展進一步鞏固了這個受馬球運動啟發的全球品牌在拉丁美洲的影響力,同時也支持 U.S. Polo Assn. 的全球成長策略,觸及更多全新消費族群。 隨著 U.S. Polo Assn. 持續拓展其數十億美元的國際版圖,巴西的市場拓展代表品牌全球發展旅程中的全新篇章。憑藉其充滿活力的零售環境與對生活時尚的深厚熱情,巴西自然成為 U.S. Polo Assn. 結合馬球運動精神與時尚風格的理想落腳地。巴西首發系列將呈現男女皆宜、經典且百搭的服裝款式,既致敬馬球傳統,又融入現代與親民的設計語言。 USPA Global 總裁暨執行長 J. Michael Prince 表示:「U.S. Polo Assn. 在巴西這個拉丁美洲最大且最具影響力的市場之一推出,對我們的全球品牌而言是重要的里程碑。憑藉 Grupo Pasquini 的領導力及其對巴西時尚市場的深刻理解,我們對於品牌在當地的長期發展充滿信心。」 總部位於聖卡塔琳娜州的 Grupo Pasquini 擁有 30 年深厚的巴西時尚產業經驗,將負責 U.S. Polo Assn. 在巴西全國的多通路拓展。該集團在男裝與多品牌分銷領域的卓越成績,將有助於品牌透過批發渠道、自營門市、電子商務及多元電商平台,建立穩固的零售版圖。 Grupo Pasquini 創辦人暨總裁 Raritom Pasquini 表示:「U.S. Polo Assn. 完美契合我們的成長策略。該品牌具備真實性、國際吸引力,以及源自運動文化的強大故事背景,這些元素都將深深打動巴西消費者。」 Pasquini 補充道:「我們很高興能夠將這個與我們共享品質、親民與創新價值觀的生活風格品牌納入我們的品牌組合中。」 為慶祝品牌正式登陸,U.S. Polo Assn. 將於 2025年7月2日 在 聖保羅瑰麗酒店(Rosewood São Paulo) 舉辦一場只限邀請的專屬活動。當晚賓客將搶先預覽新品系列,並參與結合時尚、藝術與音樂的精選節目內容。 活動亮點包括:一場關於巴西時尚與商業趨勢的圓桌論壇,以及由在地藝術家 Polly 帶來的現場藝術創作。活動也將呈現多場現場音樂表演,以最道地的巴西風格慶祝品牌亮相。 Grupo Pasquini 計畫在聖保羅、里約熱內盧、貝洛奧里藏特、弗洛里亞諾波利斯與阿雷格里港等主要城市開設實體門市,並結合強大的全通路零售策略,打造全國消費者皆能享有的一體化品牌體驗。 此次品牌登陸標誌著 U.S. Polo Assn. 全球發展歷程中的又一重要里程碑。品牌持續拓展其成功版圖,將馬球運動的精神帶給全球超過 190 個國家的粉絲與消費者。 關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 為美國馬球協會(USPA)之官方品牌,該協會創立於 1890 年,是北美最大馬球俱樂部與馬球運動員聯盟。今年,U.S. Polo Assn. 與美國馬球協會(USPA)共同慶祝品牌成立 135 週年,持續從體育汲取靈感。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球品牌價值,並透過逾 1,100 間品牌零售店及數千個銷售據點,在全球超過 190 個國家提供男裝、女裝、童裝、配件與鞋類產品。 透過與美國 ESPN 及印度 Star Sports 的歷史性協議,U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球賽事首次轉播至全球數百萬體育迷,讓這項激動人心的運動登上世界舞台。 據《License Global》報導,U.S. Polo Assn. 長期被評為全球頂尖體育授權品牌之一,與 NFL、NBA 和 MLB 並列。此外,該品牌亦因於全球及數位市場的成長,獲得多項國際獎項肯定。U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《財富》、《現代零售》和《GQ》等主流媒體,也多次出現在 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等財經平台。 欲了解更多資訊,請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。 關於 Grupo Pasquini Grupo Pasquini 擁有超過 30 年時尚產業經驗,是巴西市場的領導品牌之一,其品牌組合涵蓋多個知名品牌,包括 Acostamento、ACT 和 Inblanche。集團總部位於 聖卡塔琳娜州,擁有佔地 16,000 平方公尺的自有工廠,並在全國建立了堅實的多通路零售網絡,包含超過 4,000 家多品牌零售合作夥伴、自營門市、電子商務平台,以及持續成長中的加盟體系。於 2025 年,Grupo Pasquini 成為 U.S. Polo Assn. 在巴西的官方合作夥伴,進一步鞏固其在「親民精品時尚」市場的領導地位。該集團以三大核心理念為驅動力:創新、營運效率、以及有結構的拓展策略。欲了解更多資訊,請造訪: www.grupopasquini.com 聯絡資訊

