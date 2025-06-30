Eagle Football Holdings 支持里昂奧林匹克俱樂部的領導層變動

佛羅里達州棕櫚灘花園，2025年6月30日 - (亞太商訊) - Eagle Football Holdings Limited 今日確認，支持其子公司 Eagle Football Group（法國）以及里昂奧林匹克俱樂部即將進行的領導層變動。

Eagle Football Holdings 董事長兼大股東 John Textor 以其作為里昂奧林匹克俱樂部唯一董事及唯一股東代表的身份，今日任命 Michael Gerlinger 為總經理（執行長），並任命 Michele Kang 為董事會主席兼總裁。Textor 先生已辭去在里昂奧林匹克俱樂部的領導職務，將其職位讓予 Kang 女士和 Gerlinger 先生。

Michele Kang 同時也是 Eagle Football Holdings 的主要股東，自 2023 年起擔任里昂奧林匹克董事會成員。她現被任命為董事會主席兼總裁，將積極支持俱樂部高管團隊的工作，包括主導俱樂部向法國國家足球財政監管機構（DNCG）提起上訴的程序。

Michael Gerlinger 目前擔任 Eagle Football 的首席體育官，現被任命為里昂奧林匹克俱樂部的總經理。他是歐洲足壇管理領域廣受尊敬的人士，擁有逾二十年的治理、監管事務和體育營運經驗。

Textor 先生仍將擔任 Eagle Football Holdings（英國）的董事長、執行長兼大股東，並繼續作為 SAF 博塔弗戈（巴西）、里昂奧林匹克俱樂部（法國）、水晶宮足球俱樂部（英格蘭）以及 Daring Brussels（比利時）的主要所有人。今後在日常事務中，他將重新聚焦於 SAF 博塔弗戈、Daring Brussels 以及 Eagle 在英國的俱樂部收購策略。

董事長兼執行長 John Textor 表示：

“我為 Eagle Football 在全球取得的體育成就感到無比自豪——無論是在巴西、法國還是英格蘭，我們都贏得了歷史性的聯賽冠軍、盃賽冠軍和賽事資格。然而，若想在場外同樣行之有效，我們的管理方式顯然需要作出改變。”

談到里昂奧林匹克俱樂部時，他說：“我們的每一家俱樂部以及其所在社區，都理應擁有根植當地、且能應對競技與非競技挑戰的領導團隊。眾所周知，Michele 是執掌 OL 的最佳人選，我為我們的社區能迎來她的領導而深感欣慰。”

他補充道：“就個人而言，我真心期待自己在歐洲的日常管理事務得以減少，以便專注於那些能讓我們充分自主營運俱樂部的市場——投資、創新、發展並參與競爭。里昂在 Michele 的帶領下前景光明，而我將把重心放在 Botafogo、Daring Brussels，以及我們在英格蘭的下一家俱樂部。”

關於 Eagle Football Holdings Limited

受足球啟發 以足球驅動……遠不止足球

Eagle Football 是一家體育、娛樂與科技公司，通過其遍佈全球的標誌性足球俱樂部及相關資產，與全球觀眾互動。公司是 SAF 博塔弗戈（巴西和南美現任冠軍）、里昂奧林匹克俱樂部（法國多屆冠軍）、水晶宮足球俱樂部（2025 年足總盃冠軍）以及 Daring Brussels 的主要股東。

憑藉我們的俱樂部組合、充滿激情的全球受眾，以及作為球員首選目的地的地位，我們的願景是打造世界領先的足球相關企業。我們始終相信，俱樂部的受眾比俱樂部本身更具價值；因此，我們可擴展的娛樂與科技戰略旨在將可服務市場擴大到傳統足球俱樂部難以觸及的範圍之外。我們的使命是通過成為球員、俱樂部、球迷、社區以及這項偉大運動的擁護者，為股東創造價值。

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來源：Eagle Football Holdings Limited

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