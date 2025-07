Wednesday, 2 July 2025, 13:48 HKT/SGT Share: 「AGI第一股」今日上市 雲知聲憑硬核實力開啟價值增長空間

香港,2025年6月30日 - (亞太商訊) - 隨著AI產業由熱轉實,資本市場正重估AI企業的長期投資價值。可持續的技術護城河以及明確的落地路徑,正成為投資者選擇AI公司的關鍵標準。其中,雲知聲以自主可控的技術體系、面向場景的模型產品化能力和持續改善的財務結構,建立起穩固的基本面,可謂是AI產業的「實力派」選手。 6月30日,這家來自中國的對話式人工智能企業正式登陸港交所主板,成為港股「AGI第一股」。根據弗若斯特沙利文的資料,按收入計,雲知聲為中國第四大AI解決方案提供商,在年度收入超過人民幣500百萬元的企業中,公司增速行業領先。 技术护城河的核心:自研体系与高密度研发投入 與大量依賴開源模型或外部算力資源的AI公司不同,雲知聲構建了一套完全自有的AI底層架構。其Atlas AI基礎設施擁有超184 PFLOPS的算力及10PB級存儲能力,支持大語言模型全週期訓練、推理與迭代。在AI基礎設施支持下,雲知大腦的不斷進步,助力其技術進步,提供具有強大性能的創新AI解決方案。 其於2023年推出的「山海大模型」覆蓋語言理解、內容生成、任務推理等核心能力,具備600億參數規模,並通過知識圖譜強化行業適配能力,已應用於多個場景。在多個行業測評中,山海大模型以高分位居全球頂級大語言模型,充分展現了其在AI大語言模型方面在中國及全球範圍內的競爭優勢及領導地位。 技術體系的背後是長期且高強度的研發投入。招股書顯示,2024年度,雲知聲研發支出為3.70億元,較2023年增加近三成,收入占比高達39.4%。這種對研發的戰略性堅持,將進一步強化其技術壁壘,也為未來大模型商業化提供了穩定的「基礎設施」支持。 場景落地驗證,盈利路徑逐漸清晰 AI技術能否真正創造商業價值,最終還是要回歸於場景落地的實處。對此雲知聲已走在行業前列。以日常生活場景為例,其解決方案已落地於深圳地鐵20號線語音售票系統,實現智慧售票、人機問答等功能,平均交互時間由15秒縮短至1.5秒,大幅提升使用者體驗與系統效率。2024年,雲知聲日常生活板塊收入同比增長27.8%,收入占比達78.8%。在醫療領域,雲知聲提供病歷語音錄入、病歷質控審查、醫療保險支付管理等解決方案,2024年已覆蓋166家醫療機構。 此外,雲知聲還通過持續輸出API服務、軟硬件結合方案、邊緣部署模組等方式,實現大模型能力向平臺級商業產品的轉化,拉近技術與市場之間的路徑,提高技術投入的回報效率,也為其後續盈利改善的重要支撐。 雲知聲持續展現穩健的成長動能,核心財務指標全面向好。公司於2024年錄得收入人民幣9.39億元,按年增長29%,三年複合增長率達25%;毛利增至人民幣3.64億元,按年升幅達23.8%,三年複合增長率為23.3%。在產品組合及成本效率同步優化下,盈利質量進一步提升。數據亦顯示,其淨利潤率表現逐年改善,反映業務模式正持續實現規模效應。隨著大模型應用加速滲透至醫療、政務等高價值場景,市場普遍預期公司有望進一步釋放增長潛力,為未來提供更多業績上行空間。 从资本角度看,云知声此次招股,由商汤科技,臻一资产管理,润建股份組成的基石投资者合計認購金额9550万港元的發售股份,佔發售股份總數的三成以上,折射出長線資本對其長期價值的一致看好。同時,資本背書與資源協同優勢也為其後續業務擴張與國際化發展提供了更大空間。 總體來看,雲知聲通過自主研發大模型、高投入與平台化產品路線,已成功打造了經驗證的商業化發展模式。隨著其持續放大平台效應與模型變現效率,雲知聲有望在AI產業脫虛向實的發展週期中實現長期價值的持續釋放。



話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI], Automation [IoT]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network