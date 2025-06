Monday, 30 June 2025, 15:08 HKT/SGT Share: 雲知聲正式登場 AI變現能力與場景拓展受資本追捧

香港,2025年6月30日 - (亞太商訊) - 隨着大模型從「研發競賽」逐步走向「落地比拼」,市場對AI領域的關注度大幅提升,資本市場積極尋找AI發展帶來的新投資機會,包括大模型、基礎晶片以及AI在各行各業的落地應用。在這一背景下,港股市場正加速成為優質AI企業的資本集結地。 6月30日,雲知聲智能科技股份有限公司(「雲知聲」,9678.HK)正式登陸港交所主板,成為香港資本市場中聚焦AGI賽道的代表性企業之一。此次上市備受中港資金關注,市場視其為AI商業化可行性的重要樣本之一。 技術與場景融合,打造AI應用落地樣本 雲知聲成立於2012年,起步於語音識別與語義理解,早期便參與語音交互、智能終端模塊等基礎能力構建。與單一模型提供商不同,雲知聲構建了一套從大語言模型訓練、平台交付到終端落地的完整AI能力鏈條。 2023年,雲知聲推出自研的「山海大模型」,參數規模達600億,具有生成式多語言及多模態功能,通過動態推理及跨模態數據處理實現人機交互,並結合醫療、交通等領域的行業知識圖譜,推動垂直場景語義處理精度提升。該模型由其自主搭建的Atlas AI基礎設施支撐,算力超過184 PFLOPS,擁有超10PB的存儲容量,具備動態調度數以千計GPU的併行能力,實現靈活擴容與高效推理。 在場景化應用層面,雲知聲以基於山海大模型和多模態智能組件的雲知大腦為核心,推出了數十款具備市場競爭力的產品與解決方案,全面覆蓋智慧生活與智慧醫療領域的核心場景。例如,在深圳地鐵20號線,雲知聲部署的語音售票系統將平均購票時間由15秒降至1.5秒,有效疏導乘客流;在智慧醫療領域,其AI解決方案已應用於超過160家醫院,助力醫療系統運營效率提升。 邁向價值成長,資本助力模型規模化 這類與業務深度融合的模型應用能力,使雲知聲在AI「落地難」的行業共性中形成差異化優勢,探索出可複製、可擴展的成長路徑。根據公司披露,其於2022至2024年間收入由人民幣6.01億元增至9.39億元,複合年增長率達25%。因此在成本結構優化及規模效應持續發揮下,公司經營效率逐步改善,核心財務指標向好,反映其商業模式正持續成熟化,市場預期盈利能力將隨業務擴張同步釋放。 從行業視角看,中國AI解決方案市場仍處於快速成長階段。根據弗若斯特沙利文資料,在經濟增長和客戶需求不斷變化的推動下,中國AI解決方案市場規模預計將從2024年的人民幣1,804億元增至2030年的人民幣11,749億元,2024年至2030年複合年增長率達36.7%。其中,日常生活與醫療場景被視為最具爆發潛力的垂直領域。雲知聲多年深耕這兩大板塊,已積累穩固客戶基礎與品牌認知,有望隨行業紅利釋放進一步擴大單客價值與客戶黏性。 良好的發展前景亦吸引資本持續加碼。本次上市,雲知聲獲得商湯(0020.HK)、臻一資管、潤健股份(002929.SZ)合計認購約9,550萬港元股份。在此之前,亦獲得啟明創投、摯信資本、盤古創投、中網投、京東、中電健康基金、中金、360、高通等機構投資,產業鏈資源與資本網絡高度協同,進一步增強其市場穿透力與產業聯動能力。 隨着AI進入新一輪應用紅利期,雲知聲有望借助資本力量,不斷釋放模型平台價值,形成技術與現金流雙輪驅動的長期成長曲線。其在AGI賽道的進一步表現,備受市場期待。



