雲知聲正式登場 AI變現能力與場景拓展受資本追捧

香港，2025年6月30日 - (亞太商訊) - 隨着大模型從「研發競賽」逐步走向「落地比拼」，市場對AI領域的關注度大幅提升，資本市場積極尋找AI發展帶來的新投資機會，包括大模型、基礎晶片以及AI在各行各業的落地應用。在這一背景下，港股市場正加速成為優質AI企業的資本集結地。

6月30日，雲知聲智能科技股份有限公司（「雲知聲」，9678.HK）正式登陸港交所主板，成為香港資本市場中聚焦AGI賽道的代表性企業之一。此次上市備受中港資金關注，市場視其為AI商業化可行性的重要樣本之一。

技術與場景融合，打造AI應用落地樣本

雲知聲成立於2012年，起步於語音識別與語義理解，早期便參與語音交互、智能終端模塊等基礎能力構建。與單一模型提供商不同，雲知聲構建了一套從大語言模型訓練、平台交付到終端落地的完整AI能力鏈條。

2023年，雲知聲推出自研的「山海大模型」，參數規模達600億，具有生成式多語言及多模態功能，通過動態推理及跨模態數據處理實現人機交互，並結合醫療、交通等領域的行業知識圖譜，推動垂直場景語義處理精度提升。該模型由其自主搭建的Atlas AI基礎設施支撐，算力超過184 PFLOPS，擁有超10PB的存儲容量，具備動態調度數以千計GPU的併行能力，實現靈活擴容與高效推理。

在場景化應用層面，雲知聲以基於山海大模型和多模態智能組件的雲知大腦為核心，推出了數十款具備市場競爭力的產品與解決方案，全面覆蓋智慧生活與智慧醫療領域的核心場景。例如，在深圳地鐵20號線，雲知聲部署的語音售票系統將平均購票時間由15秒降至1.5秒，有效疏導乘客流；在智慧醫療領域，其AI解決方案已應用於超過160家醫院，助力醫療系統運營效率提升。

邁向價值成長，資本助力模型規模化

這類與業務深度融合的模型應用能力，使雲知聲在AI「落地難」的行業共性中形成差異化優勢，探索出可複製、可擴展的成長路徑。根據公司披露，其於2022至2024年間收入由人民幣6.01億元增至9.39億元，複合年增長率達25%。因此在成本結構優化及規模效應持續發揮下，公司經營效率逐步改善，核心財務指標向好，反映其商業模式正持續成熟化，市場預期盈利能力將隨業務擴張同步釋放。

從行業視角看，中國AI解決方案市場仍處於快速成長階段。根據弗若斯特沙利文資料，在經濟增長和客戶需求不斷變化的推動下，中國AI解決方案市場規模預計將從2024年的人民幣1,804億元增至2030年的人民幣11,749億元，2024年至2030年複合年增長率達36.7%。其中，日常生活與醫療場景被視為最具爆發潛力的垂直領域。雲知聲多年深耕這兩大板塊，已積累穩固客戶基礎與品牌認知，有望隨行業紅利釋放進一步擴大單客價值與客戶黏性。

良好的發展前景亦吸引資本持續加碼。本次上市，雲知聲獲得商湯（0020.HK）、臻一資管、潤健股份（002929.SZ）合計認購約9,550萬港元股份。在此之前，亦獲得啟明創投、摯信資本、盤古創投、中網投、京東、中電健康基金、中金、360、高通等機構投資，產業鏈資源與資本網絡高度協同，進一步增強其市場穿透力與產業聯動能力。

隨着AI進入新一輪應用紅利期，雲知聲有望借助資本力量，不斷釋放模型平台價值，形成技術與現金流雙輪驅動的長期成長曲線。其在AGI賽道的進一步表現，備受市場期待。

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