來源 Arrail Group Limited 瑞爾集團公佈2025財年業績報告 - 盈利能力持續提升,AI 賦能打造口腔醫療服務新標杆

香港,2025年6月30日 - (亞太商訊) - 瑞爾集團有限公司(「瑞爾集團」或「公司」,連同其附屬公司稱「集團」;股份代號:6639.HK)宣佈截至2025年3月31日止財年(「報告期內」)之經營業績。 報告期內,面對充滿挑戰的宏观環境,瑞爾集團展現出堅韌的戰略定力。這得益於集團在多個關鍵領域的高效戰略執行:包括數字化AI技術的深度賦能、對老客戶群體的持續聚焦、雙品牌戰略的協同優勢以及內部精益運營與成本優化的有效實施。這些舉措共同推動了集團財務業績、業務規模與客戶口碑的全面提升,進一步鞏固了瑞爾在中國中高端口腔醫療服務領域的領軍地位。 截至2025年3月31日止財年,集團錄得收入約人民幣1,688.4百萬元;運營利潤顯著增長約人民幣36.2百萬元,同比大幅提升39.4%;淨利潤亦增至約人民幣16.2百萬元,同比增長20.5%。運營利潤和淨利潤均實現雙位數增長,充分彰顯了集團穩健的經營管理能力和可持续性的盈利模式。 AI賦能提升服務質量 聚焦老客戶實現業績韌性 人工智能技术(AI)应用和數字化診斷與治療正成為口腔醫療領域的主流趨勢。報告期內,集團持续强化AI技术赋能,通過AI影像篩查、病例輔助書寫、醫務質量檢查及智能客服等應用,顯著提高服務效率和質量,品牌口碑不斷增強。為進一步提升品牌影響力,集團创始人鄒其芳先生定期开展线上直播互动,圍繞企业经营理念、人生哲思及口腔健康科普等多元话题进行分享,觸達更多人群,有效提升品牌公众认知度与信任度。 與此同時,集團堅守"医疗为本"的原則,以客戶需求為中心,不斷提升客戶滿意度,疊加高水平的醫療團隊,集團客戶忠誠度持續保持較高水平。於2025財年,集團忠誠客戶複診率達48%,新患者中 21% 由現有客戶推薦,反映出客戶對服務質量與品牌信任的持續認可。面对行業調整,集團始终聚焦"老客户"管理,憑藉穩固的客戶忠誠度和高比例的轉介紹,有效維繫了客户诊疗量,保障了業務的穩定性,並為集團運營效率持續提升及盈利能力顯著增長提供了堅實基礎。 雙品牌戰略深化全國佈局 業務規模穩步擴大 集團以瑞爾齿科及瑞泰口腔雙品牌實現客戶群體全方位滲透,進一步鞏固市場領先地位。報告期內,集團年度客戶服務量接近200萬人次,市場影響力持續提升。分品牌來看,瑞爾齒科實現收入約人民幣735.4百萬元,高端市場優勢鞏固,客戶複購率維持行業領先。瑞泰口腔中端市場加速擴張,實現收入約人民幣953.0百萬元;期內新增1家口腔醫院,總接診人次達1,453,526人次,同比增長1.4%。 得益於雙品牌戰略的同步推進,集團業務規模保持穩定。截至2025年3月31日,集團運營118家門店(含11家醫院),覆蓋北京、上海、廣州、深圳等15個核心城市,包括107家診所(其中瑞爾齒科品牌48家及瑞泰口腔品牌59家)及以瑞泰口腔品牌經營的11家醫院, 運營牙椅數量1566張。 醫務團隊實力增加,服務能力持續提升 專業的牙科醫生和過硬的醫療技術是口腔醫療行業實現基業長青的關鍵。報告期內,集團持續強化醫務人才梯隊建設,通過多種途徑吸引专家型人才。截至 2025 年 3 月 31 日,集團全職牙醫團隊規模達999人,其中45.3%的全職牙醫擁有碩士或以上學歷,平均擁有11.5年行業經驗,醫務團隊實力不斷增強。值得一提的是,與集團雇傭關係超過五年、十年及十五年的牙醫占集團牙醫總數的44.3%、16.7%及6.4%,顯示出較高的雇員留任率。 與此同時,集團還通過創新合夥人機制的組織架構調整,賦予更多醫生決策權並共同參與診所與醫院運營,以此激發團隊活力,實現集團業務的再次躍升。報告期內,集團每牙椅的年均接診量同比增長0.4%,显示了運營效率的持續提升。 戰略佈局清晰,技術與管理雙輪驅動未來增長 近年來,中國出台了一系列政策,鼓勵和支持口腔醫療行業健康發展。同時,技術創新與智能化為口腔治療行業帶來新的發展機遇。中長期看,隨著生活水準的提高和健康重視度的增強,國內口腔產業規模預計將延續增長。 面對行業的新機遇和挑戰,集團已制定的清晰的戰略佈局,通過多維度構建集團長期競爭力,推動公司可持續發展。具體而言:集團將持續強化AI技術賦能,通過利用數字化手段,進一步提高服務效率和質量;深化合夥人機制建設,釋放團隊潛能,提高公司整體運營效能;推進大區管理體系,優化資源配置,確保區域市場的高效響應與協同;持續加大醫務培訓力度,全面提升醫務團隊的專業技能和綜合服務水平。 展望未來,管理層表示:「2025 財年是集團戰略落地的關鍵一年,我們通過技術創新與管理優化,實現了規模與效益的協同增長。未來,集團將繼續秉持「誠信、專業、做好人」的價值觀,持續提升醫療服務水平和客戶服務能力,為更多客戶提供高質量口腔健康解決方案,引領行業高質量發展。」 關於瑞爾集團有限公司

瑞爾集團有限公司(以下簡稱「瑞爾集團」或「公司」)是中國領先的口腔醫療服務集團,業務遍及全國,同時運營瑞爾齒科(領先的高端口腔醫療服務品牌)和瑞泰口腔(中端口腔醫療服務品牌)。 自1999年開設第一家瑞爾齒科診所以來,公司一直提供各類專業及個性化口腔醫療服務,致力於為患者提供健康、自信的微笑。作為中高端口腔醫療服務的先驅和領導者,公司與客戶建立了長期的信任關係,客戶滿意度高達97%。成立至今,公司在過往十年當中已服務患者約12.3百萬人次,且在提高和促進中國公眾和消費者對口腔護理和良好口腔衛生的重要性的意識和認識方面發揮著重要作用。 本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表瑞爾集團有限公司發佈 詳情垂詢:

