霸王茶姬全球潛能遠超15倍PE估值

香港,2025年6月30日 - (亞太商訊) - 當現製茶飲陷入同質化競爭的泥潭,霸王茶姬卻悄然開啟了一場關於茶飲價值的升維革命。官方數據顯示,霸王茶姬主打現萃的全新品類「CHAGEE NOW茶姬現萃」在上海的門店已增至11家。區別於傳統的現製奶茶,「茶姬現萃」主打茶中式與茶拿鐵,這或標誌著霸王茶姬價值錨定的切換。 錨定咖啡替代品賽道,打破茶飲天花板 數據顯示,2024年中國新茶飲市場規模增速降至6%,預計2028年將進一步放緩至1.5%。當喜茶、奈雪們困守高端市場,古茗、茶百道在10-20元人民幣價格帶貼身肉搏時,霸王茶姬卻劃出了一條全新賽道--它要搶佔的不是奶茶消費者的零花錢,而是咖啡攝入的日常場景。 這是霸王茶姬創始人張俊傑所提出的「像素級對標星巴克」的底層邏輯,也是霸王茶姬在資本市場所展現的獨特價值--即獨有的東方茶產品加上星巴克的規模空間,成為世界範圍內,除咖啡之外的另一個「daily drink」。 從數據層面來看,霸王茶姬有這樣做的底氣--不僅產品受歡迎,供應鏈也能很好地支撐服務運轉。據其2025年一季度財報數據,儘管面臨門店加密壓力,霸王茶姬大中華區單店月均商品交易總額(GMV)仍達43.2萬元人民幣,遠超其他茶飲品牌平均水平。而供應鏈效率優勢也同樣明顯,憑藉大單品和標準化策略,庫存周轉天數僅5.3天,而多家茶飲品牌周轉天數在50天以上。 碾壓同行的單店效率及供應鏈效率,讓霸王茶姬的規模擴充持續加速。數據顯示,截至2025年3月31日,霸王茶姬全球門店數已達到6,681家。當然,短期內霸王茶姬將經歷單店GMV波動的陣痛,但長期來看上揚的大趨勢不變,尤其在成熟市場其仍保持20%的同店增長。此外,參考星巴克的發展歷程,其2013-2015年門店加密期GMV亦出現波動,但隨後重回雙位數的穩定增長。 全球化提速,東方星巴克的可行性正在顯現 市場分析認為,一旦霸王茶姬完成「高頻剛需的日常咖啡替代消費」的心智切換,全球市場的增量空間將進一步打開。事實上,霸王茶姬自2019年就開始了全球化征程,並取得了良好成效。 數據顯示,霸王茶姬的模式及產品,在東南亞市場被成功驗證。位於新加坡的門店單店月均GMV達180萬元人民幣,遠高於國內門店;位於印尼雅加達首店3日銷量突破1.1萬杯;而在馬來西亞預計在未來3年內開設300家新店。 與此同時,北美市場的開拓被寄予厚望。2025年4月,霸王茶姬洛杉磯首店開業,以「茶拿鐵」概念直接對標當地咖啡消費習慣,當日銷量即突破5,000杯。 截至2025年3月31日,霸王茶姬海外門店數量169家,一季度海外市場總GMV達到1.78億元人民幣,同比激增85.3%。海外市場的增長是資本市場觀察霸王茶姬的重要窗口,因此霸王茶姬的估值邏輯也正在轉向。作為參考,當星巴克海外市場貢獻超30%營收時,其PE從20倍升值35倍。而當前霸王茶姬15倍PE相較於其全球化潛能,仍有較大的預期差距。 資本市場對霸王茶姬估值邏輯的認知轉變仍需要一定的時間,「不能只把霸王茶姬當做一杯奶茶看待」。事實上,市場預測從休閒飲品到日常咖啡替代飲品,中間存在著十倍以上的用戶增長空間。 隨著霸王茶姬海外擴張步伐的穩步推進,其「錨定咖啡替代品賽道」+「星巴克全球規模」的估值邏輯將逐漸被市場真正認知。在傳統現製茶飲估值集體回調的當下,霸王茶姬掀起的茶飲價值的升維革命,才剛剛開始。



