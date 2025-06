CEVA攜手Windrose測試中國長途電動卡車運輸

Saturday, 28 June 2025, 01:00 HKT/SGT Share:

比利時安特衛普,2025年6月28日 - (亞太商訊) - CEVA物流大中華區與領先的重型電動卡車供應商Windrose攜手,展開在中國部署長途電動汽車(EV)運輸的可行性研究。此次合作標誌著CEVA在可持續發展承諾上的重要進展,也是其引領物流行業可持續發展的又一創新舉措。 在本次合作框架下,CEVA與Windrose已成功完成多次長途電動卡車試運行,包括從廣東大灣區至中越邊境的廣西憑祥的往返行程,以及從深圳至中哈邊境的阿拉山口,累計行駛約5,000公里。 根據全球物流排放理事會(GLEC)框架測算,這些試運行平均實現了約55%的碳排放減排(從源頭到車輪,WTW)。基於試點成果,CEVA與Windrose將繼續在中國境內開展更多測試,深入評估電動車在不同路線及營運場景中的可行性、成本效益和運行效率。作為其戰略規劃的一部分,CEVA希望通過TIR網絡連接東南亞、中亞,甚至延伸至歐洲。 為響應CMA CGM集團到2050年實現淨零碳排放的目標,CEVA致力於擴大其低碳車輛車隊。CEVA計劃在2025年前於地面運輸業務中部署1,450輛低碳車輛,並在全球範圍內投入運營超過650輛純電動卡車。為此,CEVA將持續在可持續物流解決方案方面進行創新與投資,進一步鞏固其在可持續物流領域的領先地位。 「CEVA致力於引領可持續地面運輸的發展,」CEVA亞太及IMECA地區地面與鐵路運輸副總裁Antonio Pacciolla表示。「我們積極擁抱創新技術,提升物流解決方案,為客戶提供低碳運輸服務的同時,減少自身碳足跡。這正是我們構想『更優運輸方案』的方式。」 「我們很高興能與CEVA合作。CEVA是物流行業的領導者,以其創新精神和前瞻性思維著稱,」Windrose創辦人、董事長兼首席執行官韓文表示。「雙方都秉持可持續與創新理念。本次合作將助力我們更好地服務市場與貨主,提供低碳運輸解決方案,並樹立可持續物流的新標竿。」 關於CEVA物流 CEVA物流是全球領先的第三方物流服務供應商,致力於通過全球供應鏈解決方案連接人與產品、供應商與市場。公司總部位於法國馬賽,在全球170個國家擁有約110,000名員工和超過1,500個營運設施,提供涵蓋合約物流、空運、海運、陸運及整車運輸在內的廣泛端對端客製化服務。2024年,CEVA物流實現營業收入183億美元。CEVA物流隸屬於CMA CGM集團,後者是全球領先的海運、陸運、空運及綜合物流解決方案提供商。如需了解更多資訊,請造訪 www.cevalogistics.com 或聯繫:media@cevalogistics.com。 關於Windrose Technology Windrose是一家領先的電動重卡解決方案供應商,致力於為物流行業提供零排放且具成本效益的運輸解決方案。Windrose是中國首家自主研發並實現從零起步、全流程智慧化零排放重型卡車的企業,業務面向包括美國、歐洲、亞洲、大洋洲在內的四大洲全球市場。Windrose由韓文於2022年創立,他是史丹佛大學畢業生,曾任橋水基金與金沙江創投投資人,以及自動駕駛公司Plus的戰略與財務總監。如需了解更多資訊,請造訪 www.windrose.tech 或聯繫:global@windrose.tech。



