CEVA攜手Windrose測試中國長途電動卡車運輸



比利時安特衛普，2025年6月28日 - (亞太商訊) - CEVA物流大中華區與領先的重型電動卡車供應商Windrose攜手，展開在中國部署長途電動汽車（EV）運輸的可行性研究。此次合作標誌著CEVA在可持續發展承諾上的重要進展，也是其引領物流行業可持續發展的又一創新舉措。 在本次合作框架下，CEVA與Windrose已成功完成多次長途電動卡車試運行，包括從廣東大灣區至中越邊境的廣西憑祥的往返行程，以及從深圳至中哈邊境的阿拉山口，累計行駛約5,000公里。 根據全球物流排放理事會（GLEC）框架測算，這些試運行平均實現了約55%的碳排放減排（從源頭到車輪，WTW）。基於試點成果，CEVA與Windrose將繼續在中國境內開展更多測試，深入評估電動車在不同路線及營運場景中的可行性、成本效益和運行效率。作為其戰略規劃的一部分，CEVA希望通過TIR網絡連接東南亞、中亞，甚至延伸至歐洲。 為響應CMA CGM集團到2050年實現淨零碳排放的目標，CEVA致力於擴大其低碳車輛車隊。CEVA計劃在2025年前於地面運輸業務中部署1,450輛低碳車輛，並在全球範圍內投入運營超過650輛純電動卡車。為此，CEVA將持續在可持續物流解決方案方面進行創新與投資，進一步鞏固其在可持續物流領域的領先地位。 「CEVA致力於引領可持續地面運輸的發展，」CEVA亞太及IMECA地區地面與鐵路運輸副總裁Antonio Pacciolla表示。「我們積極擁抱創新技術，提升物流解決方案，為客戶提供低碳運輸服務的同時，減少自身碳足跡。這正是我們構想『更優運輸方案』的方式。」 「我們很高興能與CEVA合作。CEVA是物流行業的領導者，以其創新精神和前瞻性思維著稱，」Windrose創辦人、董事長兼首席執行官韓文表示。「雙方都秉持可持續與創新理念。本次合作將助力我們更好地服務市場與貨主，提供低碳運輸解決方案，並樹立可持續物流的新標竿。」 關於CEVA物流 CEVA物流是全球領先的第三方物流服務供應商，致力於通過全球供應鏈解決方案連接人與產品、供應商與市場。公司總部位於法國馬賽，在全球170個國家擁有約110,000名員工和超過1,500個營運設施，提供涵蓋合約物流、空運、海運、陸運及整車運輸在內的廣泛端對端客製化服務。2024年，CEVA物流實現營業收入183億美元。CEVA物流隸屬於CMA CGM集團，後者是全球領先的海運、陸運、空運及綜合物流解決方案提供商。如需了解更多資訊，請造訪 www.cevalogistics.com 或聯繫：media@cevalogistics.com。 關於Windrose Technology Windrose是一家領先的電動重卡解決方案供應商，致力於為物流行業提供零排放且具成本效益的運輸解決方案。Windrose是中國首家自主研發並實現從零起步、全流程智慧化零排放重型卡車的企業，業務面向包括美國、歐洲、亞洲、大洋洲在內的四大洲全球市場。Windrose由韓文於2022年創立，他是史丹佛大學畢業生，曾任橋水基金與金沙江創投投資人，以及自動駕駛公司Plus的戰略與財務總監。如需了解更多資訊，請造訪 www.windrose.tech 或聯繫：global@windrose.tech。



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