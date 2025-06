Friday, 27 June 2025, 22:24 HKT/SGT Share: 「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽開幕

香港,2025年6月27日 - (亞太商訊) - 由發展局和國家文物局合辦的「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽今日(六月二十七日)舉行開幕禮,明日(六月二十八日)起於香港文物探知館展出內地及香港出土的唐代重要文物,呈現大唐兼收並蓄、多元開放的盛世風采,並介紹香港在海上絲綢之路的重要角色。 發展局局長甯漢豪在開幕禮致辭時表示,這次展覽是香港回歸祖國二十八周年慶祝活動之一,亦是發展局與國家文物局在二○二二年簽署《關於深化文化遺產領域交流與合作的框架協議書》後,規格最高、規模最大、文物展品數量最多的合辦展覽,標誌着雙方合作邁向更高台階。香港是中外文化藝術交流中心,她殷切期待展覽可以把巍巍唐風展現給香港市民,以及來自萬里各地的朋友。 出席開幕典禮的其他主禮嘉賓包括國家文物局副局長喬雲飛、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗、發展局常任秘書長(工務)劉俊傑、中國文物交流中心主任譚平、古物諮詢委員會主席許焯權教授和保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德教授。 唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽今日(六月二十七日)於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示發展局局長甯漢豪(中)、國家文物局副局長喬雲飛(右三)、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗(左三)、發展局常任秘書長(工務)劉俊傑(右二)、中國文物交流中心主任譚平(左二)、古物諮詢委員會主席許焯權教授(右一)和保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德教授(左一)主持開幕禮。 展覽分為八個單元:唐代行政管治、長安城規劃、人民生活、宗教思想、文人風雅、工藝技術、陸上與海上絲綢之路的繁盛景象,及香港作為唐代海上絲綢之路節點的角色,展出來自內地十個省份、自治區及直轄市28家文博機構的269件/套重要藏品(其中49件/套為一級文物)及29件/套香港出土的唐代重要文物。 重點展品包括兩幅畫作,分別為宋人描繪唐玄宗(明皇)李隆基和妃嬪騎馬擊球情景的《明皇擊球圖卷》,以及展現唐代文人風雅生活的緙絲李白《春夜宴桃李園序》立軸,這兩件展品僅於首兩個月(六月二十八日至八月二十七日)展出。其他重點展品包括重現「茶聖」陸羽形象的三彩茶具及坐俑模型、以薄金片鏤空鏨刻而成的金櫛頭飾、極具異域風情的彩繪黑人舞俑、被納入第一批國家珍貴古籍名錄的卜天壽抄《論語鄭玄注》、投龍祭祀儀式使用的法器赤金走龍等,將會在整個展期內展出。 展覽亦展出於香港大嶼山赤鱲角、東涌和䃟頭出土的重要唐代文物,包括陶瓷器、鐵兵器、銅帶飾、銀髮釵、琉璃指環、切角碎白銀塊、開元通寶和乾元重寶銅錢等,以闡釋香港在海上絲綢之路的角色。 展覽由明日至十二月三十一日於尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館舉行,免費入場。有關詳情及展覽籌備過程的短片,請瀏覽發展局古物古蹟辦事處網頁(https://www.amo.gov.hk/tc/visitor-centre/exhibitions/heritage-discovery-centre/tang-exhibition/index.html)。 「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽今日(六月二十七日)於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示發展局局長甯漢豪於開幕禮致辭。 「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽今日(六月二十七日)於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示發展局局長甯漢豪(左二)、國家文物局副局長喬雲飛(右一)和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗(右二)參觀展覽。 「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽今日(六月二十七日)於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示重現「茶聖」陸羽形象的三彩茶具及坐俑模型。 「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽今日(六月二十七日)於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示投龍祭祀儀式使用的法器赤金走龍。



話題 Press release summary



部門 展会, 旅游观光

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Aug 16, 2024, 01:53 HKT/SGT 「從灣區啟航:"南海I號"與海上絲綢之路」展覽開幕 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 中國: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   